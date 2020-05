Dès le début du confinement, il était convenu que les restaurants et bars seraient à la fois parmi les plus durement touchés et les derniers à reprendre leur activité à plein régime. Le prochain Conseil de Sécurité doit statuer sur une reprise, a priori partielle, des établissements dès le 8 juin, voici quelques conditions qui devront d'ores et déjà être remplies.

Les trois fédérations régionales de l'horeca, la fédération nationale du commerce et des services (Comeos) et les syndicats ont élaboré de concert un guide du déconfinement des restaurants, des bars, des hôtels, des cantines collectives et des traiteurs du monde de l'événementiel, auxquel Le Soir a eu accès. Ce document a été expertisé par l'Economic Risk Management Group (ERMG). Ce guide sera dévoilé dans ses grandes lignes le 29 mai, ce qui permettra aux établissements de commencer à s'activer dans la perspective que le CNS du 3 juin approuve la relance de l'horeca. Le GEES a de son côté publié un avis - non définitif, mais ayant déjà recueilli le consensus des partenaires sociaux - sur les mesures de sécurité à mettre en place pour l'horeca. L'objectif des mesures est de garantir et protéger un maximum la santé des clients, mais aussi du personnel.Pour la clientèlePour le personnelDu côté des patrons, à l'annonce de ces mesures, l'enjeu sera d'évaluer si son établissement pourra y répondre, mais aussi d'en évaluer le coût. Sachant que les établissements ne pourront vraisemblablement retrouver leur régime habituel, réduisant par la même les rentrées d'argent. Anticiper ces aménagements et réouvertures semble donc indispensable. Relancer la machine, tester l'efficacité des adaptations, l'application des consignes prendra forcément un certain temps. Et le temps c'est de l'argent car rappelons-le : depuis le 13 mars, bars et restaurants sont fermés. On estime entre 45 et 50 millions d'euros la perte quotidienne du secteur depuis cette date.