Où? Mine Madeh, 390, chaussée de Wavre, à 1040 Etterbeek.

Réputé pour l'enseigne My Tannour, l'hyperkinétique Georges Baghdi Sar lance un nouveau concept de street food syrienne. Comme son nom le laisse présager, Mine Madeh met le "madeh" à l'honneur. Pour le dire simplement, il s'agit d'une préparation de viande hachée proposée dans un pain rond évoquant la pizza. Face à un décor de comptoir brut carrelé à l'orientale, les yeux voyagent devant le spectacle des légumes et des pains odorants - faisant valoir un temps de pousse de 48 heures - enfournés dans un joli dôme recouvert de mosaïques rouge foncé. Il s'agit alors d'éventrer la galette au levain pour y déposer les garnitures, puis de la déposer, lestée par des poids pour que les sucs se diffusent, sur une sorte de plancha. Enfin, à l'aide d'un énorme couteau, le chef coupe la préparation en deux parties qui sont soigneusement emballées. Cet alléchant rituel fait saliver. A raison: la version boeuf-agneau (8 euros) que l'on a testée est imparable. Dégusté à la faveur d'un rayon de soleil à côté d'un banc de la place Jourdan, à Bruxelles, le madeh dépayse les papilles. On aime le goût de cannelle et de cardamome qui infuse la viande hachée et, surtout, les oignons et poivrons littéralement confits.