Quand l'amitié se mêle à la gastronomie et à l'amour du vin, cela fait forcément des étincelles. La preuve avec Tandem, le restaurant jubilatoire de Pierre Val et Pierre Schreuders.

L'amitié serait-elle le meilleur carburant de la restauration? Il y a tout lieu de le croire lorsque l'on prend en considération une adresse comme Tandem. "Tandem", le mot le dit, il s'agit d'une aventure entreprise à quatre mains, voire à quatre jambes dans la mesure où le duo pédale dans la même direction. On connaît Pierre Val pour son excellent bar à vins saint-gillois Rubis. Pierre Schreuders n'est pas un inconnu de l'Horeca bruxellois non plus, lui qui est passé par des adresses telles que Sanzaru, Le Chalet de la Forêt ou le Seagrill. Il reste que les deux compères se sont rencontrés chez une éminence grise de la gastronomie de la capitale: Inada Saburo (chef q...