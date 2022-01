Une adresse bruxelloise parmi les 50 meilleurs restaurants italiens au monde (hors Italie)

On n'évoquera jamais assez la richesse de la gastronomie italienne. Et côté adresses, la Belgique n'est pas en reste de représentants de cet art culinaire, à la fois jaloux de sa tradition et sans cesse renouvelé. La preuve encore avec ce classement international où Bruxelles apparaît en 13e position.