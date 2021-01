Expert ès flacons, Bruno Vanspauwen décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine,

Cépage star

Chaque pays viticole possède son cépage star, souvent autochtone. En Espagne, il s'agit du tempranillo, même s'il porte d'autres noms selon les régions: tinto del país, tinto de toro, tinto fino, cencibel, ull de llebre... Surtout associé aux célèbres régions viticoles Rioja et Ribera del Duero, il vient du mot temprano signifiant "tôt", référence à la maturité précoce des raisins. Les vins de tempranillo ne sont pas très acides et contiennent peu de tanins. Ils affichent une texture luxuriante et une couleur profonde, en plus de renfermer des arômes aussi fruités qu'épicés. Toutefois, ils ne se ressemblent pas tous. Rien que la différence entre la Rioja et le Ribera del Duero le prouve: la première est plus douce et raffinée que le second. Le tempranillo mûrit traditionnellement dans des fûts de chêne américain, ce qui lui donne un caractère plus doux et tendre. Toutefois, le chêne français est de plus en plus utilisé, avec une période de maturation plus courte qui renforce le goût du fruit. Sur l'étiquette, les termes crianza, reserva et gran reserva indiquent ces différentes catégories de bonification, par ordre croissant. Il existe également un vin de tempranillo plus simple, qui ne mûrit pas en fût. C'est pour cela que les prix varient fortement. La bonne nouvelle, c'est qu'on trouve déjà un flacon de qualité entre 10 et 20 euros. Pour accompagner quoi? La charcuterie, les plats mijotés, le gibier, la viande rouge grillée et les légumes d'automne et d'hiver.