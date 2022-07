Déco/Design Inspirations & shopping pour créer une ambiance de vacances chez soi, toute l’année

Cette casa grande est un rêve en technicolor réalisé par le maestro de l’intérieur Ken Fulk en collaboration avec le cabinet d’architecture mexicain Legorreta. Cette maison de vacances est l’un des nombreux projets du livre Ken Fulk: The Movie in my Mind (95 euros), Assouline, assouline.com © Douglas Friedman