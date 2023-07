Inspiration maison: 6 idées qui vont vous faire aimer le béton

Souvent critiqué pour son aspect froid et brut, le béton est aussi le parfait allié des prouesses techniques et esthétiques. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives pour en ressortir quelques pépites architecturales.

1. Des formes atypiques

Vu la petitesse de la parcelle constructible, le studio Magma a décidé de semi-enterrer ce logement. L’endroit est néanmoins très lumineux grâce au jeu des volumes qu’a permis l’utilisation du béton.

Un intérieur full béton aux formes atypiques et semi-enterré. © Stijn Bollaert

Au rez-de-chaussée, on retrouve le hall d’entrée, la cuisine et le salon. Ce niveau a réellement été modelé en fonction de la lumière. Il n’était pas question ici de créer un simple parallélépipède surmonté d’une verrière mais bien d’imaginer une sorte de sculpture unitaire aux accents brutalistes. La pente asymétrique a été calculée pour que la lucarne bénéficie de la lumière matinale.

Le côté strict du béton est nuancé par les formes atypiques de cet espace de vie mais aussi un mobilier aux teintes pastels et douces.

La pente asymétrique du plafond est définie pour que la lucarne bénéficie de la lumière matinale. Photo : Stijn Bollaert

2. Un moulage complet

La colonne vertébrale de cette habitation signée par Pieter Rubens et Annelies Frederix est formée par la structure en béton. Les six demi-niveaux ont été coulés sur place, tout comme les escaliers. « Au moment du démoulage, sols, parois et plafonds étaient parfaits tels quels. Retirer les coffrages nous a fait l’effet de cadeaux que l’on déballe! », se souviennent-ils.

Dans le bureau, on perçoit bien cette continuité de matériau : le sol, les murs et le petit escalier ont été moulés de façon à ce que le plancher puisse aussi servir de table.

Une fois que ce gros-oeuvre en béton a été terminé, en y intégrant toutes les techniques, les concepteurs n’ont plus eu qu’à y ajouter quelques touches de bois discrètes, commes les châssis en afzélia, pour apporter un peu de chaleur. Le reste a été laissé brut.

« La plupart des architectes aiment jouer à cache-cache: ils masquent des choses derrière des faux murs ou des parois. Nous ne voulions surtout pas tricher en utilisant des matériaux fake. Tout ce que vous voyez est réel et structurel », insistent les créateurs.

Dans le bureau, le sol en béton devient table. © Jan Verlinde

3. Une cuisine en béton

Au coeur de la campagne toscane, cette maison d’hôtes construites par des Belges fait la part belle au béton à travers tout son espace.

C’est néanmoins la cuisine épurée que l’on retiendra tant le matériau apporte ici une jolie structure et se marie parfaitement avec l’alu du plan de travail et des portes d’armoires.

Afin de rendre l’endroit accueillant, les propriétaires, Carlotta et Kri, on adoucit la rudesse de cette structure minérale avec de jolies tentures en lin évanescentes et une teinte de sol estivale. L’artisan de Rimini qui l’a réalisé a obtenu ce ton en broyant de l’herbe séchée au soleil et en l’incorporant à la résine.

La cuisine tout en béton et alu. Photo : Ramona Balaban/ Living Inside agency

4. Une prolongation vers l’extérieur

Ce petit bungalow en briques réhabilité par les architectes de DMOA joue intelligemment avec le béton laissé apparent au plafond. Les poutres ont en effet une double fonction. Elles permettent à la construction de tenir structurellement sans multiplier les colonnes dans les pièces. Mais ces poutres délimitent aussi fictivement, par leur présence, la limite entre salle à manger, salon et cuisine.

Par ailleurs, la plate-forme de toiture se prolonge en un auvent en pointe à l’extérieur, sans interruption du béton. Ce coffrage en forme de cerf-volant a pour but d’attirer le regard vers la nature environnante. Un grand percement apporte néanmoins une lumière zénithale à la terrasse couverte.

Le plafond a été coffré dans la longueur de la forme de cerf-volant, ce qui permet d’attirer le regard vers l’extérieur. Photo : Luc Roymans

5. Une ossature laissée apparente

L’architecte Bram Van Cauter a toujours été fasciné par l’emblématique Riverside Tower, érigée par Léon Stynen et Paul De Meyer à Anvers. C’est pourquoi aujourd’hui, il y travaille et y vit.

L’appartement qu’il a investit était autrefois occupé par des bureaux. Et les poutres, colonnes et vestiges de murs du salon témoignent de l’emplacement ancien des salles de réunion. Le créateur a pris le parti de laisser toutes cette structure apparente, au vu de sa qualité et de l’absence de tuyaux et équipements techniques mal placés. Il a juste décapé et sablé les éléments.

Le résultat se veut résolument brutaliste – d’ailleurs le mobilier suit un peu cette tendance – mais pas pour autant dépourvu de poésie… «On pense généralement que le béton crée immédiatement un environnement froid et gris, déplore le propriétaire. Alors que ce sont précisément les défauts du matériau qui font la tactilité. C’est un détail qui me manque dans nombre d’intérieurs propres et lisses.»

Photo: Tim Van de Velde

6. Le béton dans toutes ses nuances

« Beaucoup de gens pensent que nous vivons dans un petit bungalow froid, parce que de la rue on ne perçoit pas du tout ce qui se passe derrière ce mur en béton », nous confiait un jour le propriétaire, Pieter Peulen. Pourtant, à l’intérieur, bien que le béton soit omniprésent, on ne ressent pas du tout cette ambiance impersonnelle tant les aspects du matériau varient.

Alors que la partie inférieure a été coulée sur place, la partie supérieure (que l’on voit ici) est composée de colonnes et poutres d’acier et de panneaux préfabriqués. Ce qui crée cette grande diversité de texture. « Ce matériau a quelque chose d’imprévisible, se réjouit Pieter. On ne sait pas à l’avance à quoi ça ressemblera. Le mur de la salle à manger présente un dessin très prononcé. On dirait presque du marbre. Les parois du sous-sol, elles, sont plus brutes. Nous gardons volontairement le tout dépouillé. Comme dans un musée, c’est ce qu’on place dedans qui crée l’espace. »

Pour garder une unité de ton, tout en multipliant encore davantage les textures, le propriétaire a aussi travaillé avec du Mortex, notamment pour le sol mais aussi pour le meuble de la salle de bains par exemple.

Dans le coin TV, on perçoit bien le côté moiré et esthétique du béton. Photo : Mr Frank

