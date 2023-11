Green Friday: notre sélection de marques et boutiques pour un Black Friday plus responsable

Ce vendredi 25 novembre, c’est le Black Friday. Les réductions atteindront leur apogée et la frénésie de consommation son paroxysme. Et si plutôt que de faire la chasse aux promotions on achetait responsable cette année?

Depuis plusieurs jours, nos boites mails sont inondées d’un tsunami d’offres promotionnelles « inédites », de « super deal » ou encore de « ristournes exceptionnelles » qui peuvent nous faire tourner la tête. Même dans l’espace publicitaire, la frénésie du Black Friday est partout. Et si on peut comprendre son caractère alléchant, il n’en demeure pas que sous ses folles allures de réductions fringantes, le Black Friday cache en réalité un coût catastrophique. Véritable course à la (sur)consommation qui implique des surproductions de biens manufacturés énergivores en ressources, souvent non renouvelables et polluantes, la facture de l’évènement s’avère nettement plus salée que de prime abord.

Green Friday vs Black Friday

D’ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreuses associations et organismes ont décidé de prendre le contrepied du Black Friday et d’imaginer une alternative plus durable: le Green Friday. « Notre objectif est de faire prendre conscience aux consommateurs et consommatrices de l’impact économique, social et environnemental de leurs achats », nous expliquait Franck Kerckhof, porte-parole de la fédération qui représente les entreprises sociales et circulaires RESSOURCES. « Chaque geste compte et peut faire la différence: emprunter, donner, réparer, revaloriser ou tout simplement acheter en seconde main ».

Dans cette idée, la rédaction s’est plongée dans ses archives pour retrouver des boutiques et autres marques qui s’inscrivent dans une démarche plus responsable. Alors non, ces griffes ne font peut-être pas des ristournes folles ce vendredi mais si la tentation d’achat est trop forte, au moins celui-ci sera un brin plus vertueux!

Notre sélection d’adresses pour un Black Friday plus durable

De la friperie incontournable à la petite boutique de créateur, en passant par les griffes belges les plus responsables tout en s’offrant des détours parmi les e-shop, il y en aura pour tous les goûts: