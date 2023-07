Guide de survie estival: comment dénicher le parfait roman d’été

L’été est une période merveilleuse qui peut parfois virer au cauchemar. Nos pistes pour ne pas gâcher l’effet détente escompté, avec, notamment, des conseils pour choisir le bon roman.

Nul besoin de partir loin pour déconnecter: il suffit de s’offrir une pause lecture et de laisser son esprit vagabonder. Sauf qu’il s’agit de faire des choix judicieux au moment de sélectionner votre littérature saisonnière.

1. Rejoignez un club de lecture virtuel

Type Babelio ou Livraddict, où vous pouvez non seulement partager votre avis sur ce que vous venez de lire, mais aussi lire les critiques d’autres papivores et faire le plein d’idées pour venir agrandir votre pile à lire. Le petit plus? La possibilité de chercher des ouvrages par thématique ainsi que d’obtenir des recommandations de titres similaires si vous avez adoré un livre en particulier.

2. Fréquentez les librairies indépendantes

Les bons libraires sont généralement mordus de lecture, et ils tissent avec leurs clients réguliers des relations qui leur permettent de cerner leurs préférences. Et donc, de les aiguiller au mieux vers leur prochain coup de cœur. Vous ne faites que passer? Photographiez les ouvrages dont la couverture vous intrigue et renseignez-vous à leur sujet plus tard.

3. Ecoutez des podcasts de papivores

Par exemple, Une Semaine, Un Livre, Voyages Littéraires ou encore Le Book Club, dont les épisodes sont autant d’invitations à ajouter de nouveaux titres à votre liste «à lire».

4. Suivez les conseils des gens qui vous connaissent vraiment

N’hésitez pas à demander des recommandations sur vos réseaux sociaux, et si un même livre revient à plusieurs reprises, donnez-lui une chance – qui sait, il s’agit peut-être de votre nouveau roman préféré…

5. Epluchez les suppléments dédiés dans la presse

Et compilez des listes pour plus tard. Rien ne sert de s’affoler, mieux vaut anticiper. Jetez aussi un coup d’œil du côté des comptes de bookinfluenceurs tels que @revuelitteraire ou @promessedunlivre pour bénéficier de recommandations régulières.

