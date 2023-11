Les Belgian Fashion Awards sont organisés depuis 2017 par Le Vif Weekend et Knack Weekend en collaboration avec Flanders DC, MAD Brussels et Wallonie-Bruxelles Design Mode. Ces récompenses célèbrent la créativité et la diversité de la mode belge et comprennent huit catégories, qui mettent également en lumière des noms moins connus, de jeunes talents et des professionnels en coulisses. Palmarès 2023.

Ce jeudi 30 novembre, à Anvers, la 6e édition des Belgian Fashion Awards a récompensé les huit talents et marques belges de l’année. Voici ce palmarès complet.

DESIGNER OF THE YEAR: ANTHONY VACCARELLO

© Grey Sorrenti

Depuis 2016, l’alumnus de La Cambre Mode[s] est directeur artistique des lignes Femme et Homme d’Yves Saint Laurent. Au cours des années qui ont suivi sa nomination, les ventes ont connu une hausse spectaculaire grâce à ses aspirations pointues. En mai dernier, Vaccarello est revenu à Bruxelles, la ville où il est né et où il a grandi, à l’occasion de l’ouverture d’une boutique Saint Laurent. Peu après, le premier film de Saint Laurent Productions, Strange Way of Life, réalisé par Pedro Almodóvar et coproduit par Vaccarello, a été projeté en avant-première à Cannes. Il y signe les costumes. © DR

Lire aussi: Rencontre avec le créateur belge de Saint Laurent, Anthony Vaccarello : « Je me fais plaisir »

JURY PRIZE: JAN- JAN VAN ESSCHE

© Wannes Cre

En janvier de cette année, Jan Jan Van Essche était créateur invité au salon de la mode masculine Pitti Uomo à Florence. C’était le tout premier défilé de cette valeur (petite mais) sûre dans le domaine de la mode. Cet Anversois diplômé de l’Académie de mode en 2003 a lancé en 2010 sa première collection, Yukkuri, qui signifie « pas à pas » en japonais. Elle est caractéristique de l’approche de ce puriste qui a défendu le concept de slow fashion bien avant l’heure. Le jury des Belgian Fashion Awards loue sa vision unique et cohérente de la mode, sa loyauté et sa philosophie du design.

Lire aussi: Jan-Jan Van Essche, le créateur belge le plus respecté du moment

CHANGEMAKER OF THE YEAR: LAETITIA BICA

La photographe Laetitia Bica prend ses distances avec les règles et les clichés et crée des images qui intègrent le modèle dans le processus créatif. Son œuvre estompe les frontières entre la mode, la musique, l’art vidéo, le théâtre et même la danse. Sa photographie s’apparente à l’art de la performance.

ACCESSORY DESIGNER OF THE YEAR: SARAH LEVY

© Marie Rime

Après dix années passées dans le domaine de l’architecture et un projet pour le pavillon belge à la Biennale de Venise, Sarah Levy a décidé en 2016 de changer complètement de cap ; elle a suivi le Master Accessoires à La Cambre et a lancé son propre label d’accessoires expérimentaux qui lui ont valu le prix du public du Festival de Hyères en 2019. Sarah Levy travaille également en tant que designer free-lance pour des marques françaises telles que Marine Serre, Patou, Hermès et Givenchy.

Lire aussi: Sarah Levy, une autre vision de l’accessoire: « Il ne faut pas être dans l’exagération mais dans la notion de pratique »

EMERGING TALENT OF THE YEAR: IGOR DIERYCK

Cette année, l’Arlonais Igor Dieryck était le grand lauréat du Festival de Hyères. En effet, il a remporté le prix du public, le Grand Prix du jury et le 19M des Métiers d’art pour sa collection unisexe YESSIR. Fraîchement diplômé de l’Académie de mode d’Anvers, il a réalisé un stage chez Meryll Rogge et Acne Studios et a lancé des collaborations avec Kaai, Komono et Falke. Il travaile actuellement comme menswear designer pour Hermès à Paris.

Lire aussi: Belgium’s got talent: le Belge Igor Dieryck, grand gagnant du Festival international d’Hyères

Lire aussi: Belges de Paris: les bonnes adresses d’Igor Dieryck, designer chez Hermès

MOST PROMISING GRADUATE: LESLIE NONVIGNON

La Parisienne Leslie Nonvignon a d’abord étudié l’anglais et le japonais en France et aux États-Unis avant de se tourner vers des études d’arts appliqués et une formation en confection de patrons à Paris, suivie d’un formation en stylisme-modélisme à la Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles. Par le biais de sa collection d’examen final, Rite of Passage, qui se compose de silhouettes totems, Leslie Nonvignon souhaite jeter un pont entre sa recherche identitaire et en tant que créatrice et la représentation de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.

© Fb Agency Studio

PROFESSIONAL OF THE YEAR: FREDERIK HEYMAN

GF

Le photographe de mode Frederik Heyman s’est converti à la numérisation 3D et à l’animation par ordinateur en 2013. Outre ses projets artistiques, il travaille pour les secteurs de la mode et de la musique et mêle portraits et technologie. Il a imaginé des campagnes pour Y/Project, Burberry, Nike et Diesel, entre autres, et a travaillé avec les artistes Arca, Mahmood et Lady Gaga. Il a aussi conçu des images en 3D pour la tournée de Honey Dijon et a marqué de son empreinte le spectacle Renaissance de Beyoncé.

© Paper Magazine

Lire aussi: Rencontre avec le Professionnal of the Year, l’artiste Frederik Heyman: « Mon sujet de prédiclection reste le corps humain »

FASHION BRAND OF THE YEAR: ORTA

Il y a environ cinq ans, Marion Schoutteten et Gauthier Prouvost ont entrepris de lancer une marque prestigieuse européenne, éthique et abordable. Leurs créations sont à la fois modernes et intemporelles. En 2022, le jeune couple a conçu le premier viscose écologique, 100 % européen. Cette année, Orta a décroché la précieuse certification B Corp et est ainsi devenue la première marque belge de prêt-à-porter à recevoir ce label international de durabilité.

GF

Lire aussi: Une viscose 100% verte made in Europe, le pari réussi de la marque belge Orta

