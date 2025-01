Dans vos rêves, votre garde-robe est rangée par type et par couleur de vêtements, ce qui rend le choix de chaque tenue simple comme un jeu d’enfants. Malheureusement, dans les faits, vos armoires débordent, vos tiroirs sont pleins à craquer et il est impossible de s’y retrouver. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas une fatalité, surtout en mettant ces 5 conseils en application.

Qui dit nouvelle année, dit nouveau départ, et dit donc qu’il est grand temps d’enfin s’attaquer à cette garde-robe qui menace d’exploser.

Qui sait, vous participez peut-être cette année au défi « Pas d’achat », ce qui vous incite à faire très attention à ce que votre garde-robe ne contienne plus rien de superflu. Ou bien peut-être est-il au contraire temps d’investir dans les pièces qui vous manquent cruellement à votre dressing? Une seule manière de le savoir: faire le ménage.

Il y a en effet beaucoup de pièces non portées qui traînent dans les armoires. Et sans vue d’ensemble, on en vient rapidement à penserque nous n’avons rien à nous mettre.

Afin d’y remédier, notre journaliste éco, Lotte Philipsen, a plongé dans les méandres de ses propres placards, et en a tiré 5 conseils précieux pour faire le tri et gagner en efficacité mais aussi en durabilité.

1. Choisissez un système de rangement qui vous convient

On trouve en ligne de nombreux programmes de tri de garde-robe ou de techniques pour que celle-ci soit plus rangée. À commencer par la méthode Marie Kondo, qui consiste à se demander si un vêtement suscite de la joie – et de s’en débarrasser si la réponse est non. Mais est-ce vraiment si simple?

L’entrepreneuse de mode Lynn Mikolajczak (The Acquired) a compilé autant de techniques que possible et a distillé son propre système de désintoxication.

En collaboration avec COSH !, elle a récemment lancé l’application Digital Wardrobe, un outil gratuit qui permet de numériser votre garde-robe et offre une source d’inspiration inépuisable. Nous lui avons demandé quelques conseils pour mettre de l’ordre dans le chaos et nous en avons profité pour tester l’application.

Pour commencer, réfléchissez aux articles que vous portez vraiment. Il s’agit de vos pièces de prédilection. Il ne s’agit pas nécessairement de vos plus beaux vêtements ou de vos vêtements préférés, mais plutôt des pièces sûres que vous portez jour après jour. D’autre part, vous avez les pièces « no go », qui sont les articles que vous ne portez (presque) jamais. Vous les divisez en vêtements que vous avez oubliés (inconnus), ceux qui portent encore leur étiquette de prix (non portés), les vêtements dans lesquels vous ne vous sentez pas à l’aise (inconfortables) ou dans lesquels vous ne ressentez pas (plus) l’étincelle (non désirés).

Ensuite, Lynn choisit d’examiner de plus près les « incontournables ». Vous divisez cette pile entre les pièces que vous aimez, celles dont vous ne voulez plus et celles qui sont vieilles et usées. Les pièces que vous aimez et que vous portez fréquemment formeront la base de votre nouvelle garde-robe. Les vêtements non désirés et usés peuvent aller dans la pile des pièces jetées. Personnellement, je garde toujours certaines de ces pièces en réserve pour un travail salissant, comme la teinture, mais je les limite au minimum.

Examinez maintenant de plus près vos « exclus », suggère Lynn. Deux raisons peuvent expliquer leur présence dans cette pile. D’une part, il y a les vêtements que vous ne savez pas comment combiner, et d’autre part, les pièces que vous ne voulez tout simplement pas (ou plus) porter. « La dernière catégorie est celle des erreurs d’achat, nous en avons tous », nous rassure l’entrepreneuse. « Il est très important de les regarder de plus près et de les ajouter à votre unwishlist – le contraire d’une liste de souhaits – afin de ne plus jamais acheter ces articles. Les pièces que vous ne savez pas comment porter (« how to’s ») peuvent finir par se retrouver dans votre pile d’articles aimés, alors gardez-les pendant un certain temps ».

Votre pile d’articles à jeter comprend maintenant les vêtements trop usés, ceux que vous n’aimez pas (plus), ceux que vous n’avez jamais portés pour une raison ou une autre et les articles inconfortables ou qui ne vous vont plus. Souvenez-vous des pièces que vous avez tellement aimé porter qu’elles sont usées jusqu’à la couture et ajoutez-les à votre liste de souhaits : ce sont les vêtements que vous voudrez peut-être remplacer lors de votre prochaine séance de shopping. Pensez à un pull bleu marine confortable, que vous pouvez associer à de nombreuses pièces de votre garde-robe, ou à une paire de jeans parfaitement ajustée.

2.Utilisez l’application COSH ! Digital Wardrobe pour créer un inventaire numérique – cela prend moins de temps que vous ne le pensez.

Faire le ménage dans ses placards et numériser ses documents ne doit pas nécessairement se faire en un après-midi. Êtes-vous à la hauteur de la tâche ? « Commencez par numériser cinq pièces de haut et cinq pièces de bas et découvrez les looks que vous pouvez créer avec ces pièces », conseille Lynn.

Vous pourriez peut-être le faire en rangeant vos vêtements propres après la lessive ? Cette tâche doit être accomplie de toute façon, ce qui en fait le moment idéal pour filtrer les pièces qui ne vont pas et photographier celles que vous aimez. Une astuce qui m’a aidée a été de réfléchir aux raisons pour lesquelles je ne voulais pas numériser certaines pièces. En général, ces vêtements finissaient dans la pile à jeter. La résistance à les inclure dans ma garde-robe numérique m’a fait comprendre qu’il était temps de leur dire adieu.

Lors de la phase de déstockage, vous tombez sur des vêtements qui vous plaisent mais que vous ne savez pas comment combiner? Numérisez ces articles et essayez différentes tenues dans l’application. Chaque jour, l’IA styliste intégrée vous suggère une tenue basée sur vos vêtements.

Cette approche vous aide à trouver de nouvelles combinaisons, mais aussi à découvrir ce qui vous manque dans votre garde-robe. J’ai moi-même découvert qu’un pull basique dans une teinte neutre pouvait résoudre bien des problèmes : presque tous les pantalons et jupes qui étaient restés dans le placard peuvent enfin être portés.

Soudain, le choix dans votre propre garde-robe s’élargit considérablement et vous n’avez plus besoin d’acheter dix nouvelles pièces pour répondre à la sempiternelle question « qu’est-ce que je vais bien pouvoir porter aujourd’hui ?

3. Trouvez un système de stockage qui vous convienne



Il est temps de ranger les vêtements de manière ordonnée. Mon point de départ est un système de rangement que Marie Kondo fuirait à toutes jambes.

Lors de gros travaux de rénovation, une partie de ma garde-robe s’est retrouvée dans des boîtes de rangement en plastique, stockées dans une pièce à l’abri de la poussière. Une autre partie a trouvé sa place dans une commode de ma chambre à coucher et un autre groupe de vêtements est suspendu dans un système d’étagères ouvertes. C’est loin d’être idéal, mais ce scénario d’horreur m’a appris que les vêtements suspendus à la vue de tous sont ceux qui sont le plus souvent portés.

L’idéal serait de disposer d’un fabuleux dressing ou d’une élégante armoire où tous les vêtements seraient clairement mis en valeur. Pour moi, ce n’est encore qu’un rêve, alors je dois faire avec ce que j’ai et mettre de l’ordre dans le chaos actuel.

Une solution provisoire consiste à travailler par saison : pendant les mois froids, les pulls chauds et autres articles d’hiver trouvent leur place dans la commode de la chambre à coucher et sur le portemanteau. Les tenues d’été finissent dans les cartons, car je n’ai pas besoin de les regarder avant plusieurs mois. Lorsque les températures remontent, je change de système de rotation pour accéder plus facilement à mes robes d’été. Bien sûr, les pièces qui peuvent être portées toute l’année sont toujours suspendues à la vue de tous.

Chez une collègue, j’ai vu une armoire fantastiquement organisée, par couleur. C’est une bonne idée, car cela permet de faire rapidement de belles combinaisons de couleurs et d’avoir une bonne idée des couleurs que l’on a en trop ou pas assez dans sa garde-robe. Une autre option consiste à travailler en fonction du type de vêtement : tous les pantalons ensemble, tous les pulls ensemble, les T-shirts en une seule pile, etc. Renseignez-vous sur les possibilités de rangement de vos vêtements, comme la technique du rouleau pour les T-shirts : moins de froissement et une meilleure vue d’ensemble de ce que vous avez.

Moins vous avez de vêtements, plus il est facile de les ranger proprement. C’est pourquoi il est utile de faire du rangement et de limiter vos nouveaux achats à de bons basiques et à des pièces magnifiques qui continueront à hanter vos rêves.

4. Que faites-vous de vos déchets ?

Bon débarras, mais qu’en est-il de la pile de vêtements qui ne devraient pas retourner dans l’armoire ?

En fonction de l’état des vêtements, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Quoi qu’il en soit, ne jetez jamais de textiles dans le sac à déchets résiduels.

Les vêtements et les chaussures doivent être collectés séparément, sinon ils seront brûlés au lieu d’avoir une seconde vie.

Si les pièces sont encore en bon état :

Faites un don à vos amis et à votre famille. Les beaux vêtements qui ne vous vont plus ou ne correspondent plus à votre style peuvent ainsi trouver une nouvelle maison. De cette façon, une belle histoire est immédiatement associée à la nouvelle tenue de votre meilleure amie, de votre nièce ou de votre père. Par exemple, j’aime porter de vieilles robes appartenant à une bonne amie, tandis qu’une autre amie porte les pièces dans lesquelles je ne peux plus me glisser.

Échangez lors d’un événement d’échange/de swishing. Renseignez-vous sur swishing.be pour savoir si un événement d’échange est prévu dans votre région ou organisez-en un vous-même.

Échangez via une chaîne de magasins de vêtements. Renseignez-vous sur le site web de De Transformisten pour savoir si une chaîne de vêtements a déjà été lancée dans votre quartier. Aux Pays-Bas, cette pratique est déjà très répandue, alors inspirez-vous de nos voisins du Nord.

Vendez par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne ou d’une boutique physique de vêtements d’occasion. La vente directe dans un magasin d’occasion est une bonne option lorsqu’il s’agit d’articles vintage.

Faites un don directement dans une boutique d’articles d’occasion. Vous soutenez ainsi immédiatement l’économie locale et sociale.

Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile de Fedasil ont parfois besoin de certains vêtements. Les besoins diffèrent d’un centre à l’autre. Vérifiez donc d’abord s’ils peuvent utiliser vos articles jetés.

Si les vêtements présentent des défauts :

Demandez-vous si vous les porteriez s’ils étaient réparés. Si vous n’êtes pas manuelle, vous pouvez faire appel à un service de retouche à proximité.

Des créateurs comme Andrea Bosmans proposent des solutions créatives pour vos vêtements usés. Contactez-la si vous souhaitez donner une seconde vie à certaines pièces.

Les pièces restent-elles dans la pile de vêtements jetés ? Demandez à vos proches si quelqu’un veut les reprendre et s’il peut (faire) réparer les pièces.

Faites un don par l’intermédiaire d’un conteneur textile de confiance ou d’une collection à domicile. Dans notre pays, il existe des organisations sociales et privées qui s’occupent de la collecte de textiles. Vous pouvez par exemple vous adresser aux conteneurs de vêtements rouges de World Missionary Aid, aux conteneurs de Curitas, aux conteneurs d’Oxfam, ou encore à la collecte à domicile d’organisations à but non lucratif telles que Children’s Friend et People’s Care.

Si les pièces sont usées jusqu’à la corde :

Recyclez-les ou réalisez un projet de bricolage avec elles.

Utilisez les textiles déchirés comme chiffons pour le ménage.

Nous ne le répéterons jamais trop : ne les jetez jamais, jamais, jamais dans le sac des déchets résiduels.

5. Veillez à ne pas retomber dans le chaos

Achetez moins

Les excès font des dégâts, et cela vaut aussi pour notre garde-robe.

Plus nous possédons de vêtements, moins nous avons de vue d’ensemble. En outre, acheter moins de vêtements est également meilleur pour l’environnement et le climat. Des chercheurs de l’Institut Hot Or Cool de Berlin ont découvert qu’il suffirait de se limiter à acheter seulement cinq nouveaux vêtements par an pour respecter l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.

Cela semble peu, mais si vous faites des achats intelligents, vous pouvez faire des combinaisons infinies avec ce que vous possédez déjà et vos nouvelles acquisitions.

Affinez votre style

Il est beaucoup plus facile d’éviter les emplettes abusives si l’on sait quels sont les vêtements que l’on chérira pendant très longtemps.

En faisant le ménage, on comprendra mieux ce qu’il faut éviter à l’avenir, comme les pièces tendance qui ne s’accordent pas du tout avec le reste de notre garde-robe, les couleurs qui s’opposent à notre coiffure, les coupes inconfortables et les matières qui grattent. Lynn Mikolajczak conseille d’étudier attentivement ce type de pièces pour créer sa propre liste d’indésirables – le contraire d’une liste de souhaits. Si vous gardez cette liste à l’esprit lorsque vous faites du shopping, vous serez moins susceptible de faire un mauvais achat. Dans l’application COSH ! Digital Wardrobe, vous pouvez également répondre à un questionnaire pour déterminer votre style personnel. Ce n’est pas définitif, bien sûr, mais cela vous donnera une base de travail.

Achetez de la qualité

Les collectionneurs de textiles voient la qualité des vêtements collectés diminuer d’année en année. L’essor de la mode (ultra) rapide y est évidemment pour beaucoup, mais il y a aussi une baisse de la qualité en général. Plus vos vêtements s’usent vite, plus vous devez vous en débarrasser rapidement, bien entendu. Investissez donc dans des matériaux de qualité que vous pourrez facilement entretenir.

Estimez le coût réel

Une pièce de qualité peut coûter un peu plus cher que la moyenne, mais elle en vaut la peine. Calculez le coût réel de votre achat en divisant le prix d’achat par le nombre d’utilisations. Ainsi, vous constaterez que vous dépensez moins d’argent à long terme si vous achetez quelques pièces correctes plutôt que plusieurs pièces de qualité douteuse.

Louez, empruntez et partagez

L’idée d’avoir moins de choix lorsque vous possédez moins de vêtements vous déplaît-elle ? Envisagez alors d’emprunter ou de louer des vêtements. Cette dernière option est possible via un abonnement à la plateforme de location belge Dressr, en ligne par le biais de différents canaux ou dans des boutiques de location physiques telles que Rierie à Louvain. Pour savoir où vous pouvez louer des vêtements en tant que femme, cliquez sur ce lien. Pour les hommes, les possibilités de location se limitent malheureusement le plus souvent à la location de costumes.

Grâce à des initiatives telles que la chaîne de vêtements, vous pouvez également apporter une bouffée d’air frais à votre garde-robe sans acheter de nouveaux articles.

Numérisez votre garde-robe

L’application Digital Wardrobe de COSH ! vous donne un aperçu numérique du contenu de votre garde-robe, des tenues que vous pouvez créer avec et de la fréquence à laquelle vous portez ces pièces. Vous avez acheté un nouveau vêtement ? Téléchargez-le dans l’application et vous verrez immédiatement quelles sont les possibilités d’agencement qui s’offrent à vous. Grâce à l’application, vous pouvez également trouver des adresses de magasins proposant des options plus durables. Vous pouvez ainsi renouveler votre garde-robe tranquillement, localement et durablement avec des pièces dont vous avez vraiment besoin ou qui font battre votre cœur plus vite.

