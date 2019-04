L'utilisation de la fourrure dans l'industrie de la mode a toujours soulevé un vrai débat. Pour les défenseurs des animaux, elle manque cruellement d'éthique, et pour les environnementalistes, la fausse fourrure - omniprésente dans nos garde-robes depuis la saison dernière - est une vraie source de pollution. Quelle est donc la meilleure solution ?

Depuis quelques années, de plus en plus de grandes marques comme Gucci, Burberry, Michael Kors ou Versace ont décidé de suivre l'Anti Fur Movement et ont dès lors banni les fourrures animales de leurs collections. Toutes les polémiques autour de cette tendance ont fait l'objet d'enquêtes rondement menées : ce qui était vu auparavant comme une pièce de mode incontournable, soulève désormais le mépris. Et quiconque déroge à la règle prend le risque de se faire lancer un seau de faux sang à travers la figure. La fausse fourrure s'impose donc sur les podiums comme le nouvel incontournable, à la fois tendance et éthique.

...