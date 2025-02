Made in Pays-Bas: focus sur 14 marques de mode bataves qui nous font de l’oeil

Du streetwear branché à la haute couture conceptuelle, la mode néerlandaise ne s’est jamais aussi bien portée. Ses créateurs sont de toutes les Fashion Weeks et les jeunes marques prospèrent. La preuve, par 14 !

Les labels exclusifs

1. Kassl Editions

Il y a sept ans, c’est une veste de… pêche qui a réuni un groupe d’amis d’Anvers et d’Amsterdam passionnés de mode. Face à la coupe simple et la nature technique de ce manteau vintage, les créateurs se sont mis en tête d’imaginer une collection de vêtements d’extérieur unisexes, axée à la fois sur la qualité, la durabilité et l’intemporalité. Le nom de la marque fait référence à la ville allemande de Kassel, où la collection est produite. Parallèlement, Kassl Editions propose du prêt-à-porter et des accessoires, dont le très populaire Pillow Bag fabriqué à partir d’une toile de coton enduite d’huile.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

kassleditions.com

2. Róhe Frames

La marque Róhe Frames est une belle réussite: à peine quatre ans après son lancement, elle compte déjà 200 points de vente à travers le monde, de New York à Tokyo. Les fondateurs amstellodamois Marieke Meulendijks et Maickel Weyers créent des vêtements pour «des femmes et des hommes forts qui aiment la bonne cuisine, le beau design et l’art moderne.» En pratique, cela se traduit par des designs minimalistes qui transcendent les saisons, avec un accent sur des matériaux de haute qualité et durables, ainsi qu’un savoir-faire européen exceptionnel.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

roheframes.com

3. Extreme Cashmere

Tout a commencé en 2016 avec un «pull parfait»: le Crew Hop convenait à tous, quels que soient l’âge, le genre, la taille ou la corpulence. Cette approche unisize et unisexe était l’idée de Saskia Dijkstra, une Amstellodamoise comptant deux décennies d’expérience dans l’achat de cachemire pour des marques de luxe telles que Jil Sander et Joseph. «Je savais simplement que je devais acheter les fibres les plus longues, les tricoter aussi serrées que possible et ne pas utiliser de produits chimiques. Il devait y avoir beaucoup de matière et de couleur», raconte la créatrice. Elle a également ajouté 1% d’élasthanne au mélange de cachemire mongol, ce qui crée une texture résistante et se prête à des formes de tricot moins conventionnelles, comme des crop tops et des cardigans asymétriques. En mars, Extreme Cashmere ouvrira son premier flagship store dans la capitale néerlandaise.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

extreme-cashmere.com

4. Wandler

La Limbourgeoise Elza Wandler a lancé sa marque d’accessoires en 2017, en deux mois seulement et en ayant peu d’argent, après une première expérience chez Levi’s Made & Crafted. Son premier sac, l’Hortensia, a connu un succès gigantesque, bien que l’intéressée affirme dans des interviews qu’il faut se méfier de ce mythe autour des ascensions fulgurantes. «Je pense que les gens – surtout les jeunes – ont de nos jours l’idée que le succès arrive du jour au lendemain, a-t-elle confié l’an dernier à l’édition néerlandaise de Marie Claire. C’est une illusion dont nous devons nous débarrasser. En deux ans, nous sommes soudain devenus une marque à succès, j’ai donc dû apprendre rapidement ce que signifie diriger une entreprise et surtout continuer à concrétiser ce succès.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

wandler.com

Les Couturiers

5. Viktor & Rolf

La frontière entre la mode et l’art est le terrain de jeu favori de Viktor Horsting et Rolf Snoeren, qui se sont rencontrés à l’ArtEZ d’Arnhem et ont fondé leur maison de haute couture d’avant-garde en 1993. Leur glamour conceptuel — un mélange souvent théâtral de silhouettes volumineuses, de matières inattendues, de références à des couturiers légendaires, de critiques de la mode et de la société — a été rapidement adopté par le circuit des musées et des galeries. Et depuis le lancement du prêt-à-porter en 2000, une collaboration avec H&M en 2006 et une série de best-sellers en parfumerie, le duo a également réussi à séduire un public plus large. Depuis 2008, leur maison de couture appartient au groupe Only The Brave de Renzo Rosso, qui est également la société mère de Diesel et de Maison Margiela.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

viktor-rolf.com

6. Iris van Herpen

Eblouissante, époustouflante, magique, le pays des merveilles de la couture: c’est en ces termes que la presse fashion a qualifié l’exposition des créations signées Iris van Herpen l’an dernier à Paris. Cette artiste, qui a choisi la mode comme médium, explique que depuis 2007 elle crée de la couture sans se tenir à des règles, en s’inspirant de la danse, de la nature et de la technologie. Elle compte parmi ses admiratrices Björk, Lady Gaga et Beyoncé. On ne peut pas toujours se mouvoir avec certaines de ses pièces, mais les cascades de plumes, les corsets squelettes et les nuages de tulle flottants ne manquent pas d’étonner.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

irisvanherpen.com

7. RVDK Ronald van der Kemp

Après plusieurs années d’expérience à New York, Ronald van der Kemp a lancé en 2014 la première marque de couture durable au monde. «J’ai travaillé dans la mode pendant vingt-cinq ans. Créer des collections était devenu pour moi une formule, un exercice de remplissage. Presque tout reposait sur l’argent, sur la croissance. Il s’agissait de marketing, d’influenceurs, de ‘front row’. Je voulais montrer qu’il était possible de produire différemment, avec une nouvelle éthique dans le secteur du luxe.» Pour la journaliste Milou van Rossum, «Ronald van der Kemp a eu une très longue carrière internationale, ce qui le différencie des autres créateurs néerlandais. Ses vêtements ont un côté sexy que l’on ne retrouve pas ailleurs.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

ronaldvanderkemp.com

La nouvelle génération

8. Duran Lantink

Duran Lantink, basé entre Amsterdam et Paris, est devenu célèbre pour ses transformations uniques de vêtements de seconde main et de stocks dormants. Combinant les techniques de sculpture tridimensionnelle et l’artisanat traditionnel, il a notamment conçu des tenues pour Beyoncé et Billie Eilish. Il expose à la Fashion Week de Paris depuis 2023, a remporté le prix LVMH l’an dernier et, selon les rumeurs, pourrait devenir le prochain directeur artistique de Jean Paul Gaultier.

«Ce que j’apprécie chez lui, dit la journaliste Milou van Rossum, c’est qu’il travaille encore avec des deadstocks et des matériaux durables, mais qu’à un moment donné, il a opéré un changement de cap, il a voulu faire de la mode véritablement. On voit maintenant son travail en couverture de tous les magazines, on se l’imagine peut-être plus puissant qu’il ne l’est en réalité. Car derrière un tel label, il y a souvent seulement une poignée de personnes qui travaillent dur pour tout faire tenir.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

9. Camiel Fortgens

Camiel Fortgens a un faible pour les vêtements décontractés et parfaitement… imparfaits. Souvent des déclinaisons de pièces classiques comme la chemise ou le jeans, mais avec des formes grossières, des coutures ouvertes ou des bords effilochés. Cela lui a valu en 2024 le prix Mode Stipendium, qui récompense chaque année les créateurs de mode néerlandais confirmés. A l’étranger, sa marque est vendue dans près de 60 boutiques, notamment en Belgique via Stijl (Bruxelles) et The Menu (Anvers). Ses pièces, elles, sont portées par des rappeurs américains comme ASAP Rocky (le compagnon de Rihanna) et Pusha T, même si le créateur aime rappeler qu’il préfère «habiller son voisin».



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

camielfortgens.com

10. Zomer

Les Néerlandais Danial Aitouganov et Imruh Asha ont présenté leur marque de mode colorée et ludique Zomer à la Fashion Week de Paris en 2023. Ils se sont connus il y a plus de dix ans, pendant leurs études à Amsterdam, et rêvaient déjà d’une marque commune. Aitouganov a travaillé pour Burberry et Chloé, entre autres, et cocrée actuellement les collections masculines de Louis Vuitton. Asha est styliste, consultant et directeur de mode pour le magazine Dazed. De sérieuses expériences à leur actif qui promettent de belles collections futures.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

zomerparis.com

11. Flore Flore

La créatrice Flòrian van Zuilen s’est donné pour mission de mettre sur le marché les basiques parfaits, ce qu’elle fait depuis 2021 sous le nom de Flore Flore. Toutes les pièces sont produites au Portugal et en Italie, à partir d’un coton bio de haute qualité et sans élasthanne. Sa grande fierté: tout est conçu pour durer. Un argument qui semble plaire à Hailey Bieber et Kendall Jenner, adeptes de la griffe. En Belgique, elle est présente chez ICON (Bruxelles), Renaissance (Anvers) ou Sketch (Knokke).



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

flore-flore.com

12. Martan

Le trio à l’origine de Martan – Diek Pothoven, Douwe de Boer et Eugenie Haitsma Mulier – crée des collections à partir de textiles recyclés provenant du secteur de l’horeca. Les nappes en damas des restaurants et les draps en coton égyptien des hôtels sont transformés en vêtements pour hommes et pour femmes qui associent des lignes épurées à des constructions en corde drapée. Le tout dans des couleurs joyeuses qui, l’été dernier, ont particulièrement séduit les visiteurs de la Fashion Week de Copenhague.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

martan-official.com

Streetwear

13. Pop Trading Company

Après une seule saison, les créations de Pop Trading Company étaient déjà en vente dans les principales boutiques de skate européennes, comme Supreme à Paris, Streetmachine à Copenhague et Lockwood à Anvers. Neuf ans plus tard, les fondateurs Ric van Rest et Peter Kolks collaborent avec des marques comme Burberry et Adidas et disposent de points de vente dans le monde entier. Tout va très vite pour la marque néerlandaise de streetwear qui a commencé dans un petit bureau à Arnhem avec, en tête, un «projet-passion». La ligne est toujours la même: des classiques du skate fabriqués à partir de tissus nobles comme le velours ou un coton extra épais. Et puis il y a les collections avec le célèbre lapin Miffy, qui sont vendues à une vitesse fulgurante au Japon.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

poptradingcompany.com

14. Patta

En vingt ans, Patta est passé d’une boutique de sneakers à Amsterdam au plus grand label de streetwear des Pays-Bas. Les fondateurs Guillaume Schmidt et Edson Sabajo font bien plus que vendre des vêtements et accessoires tendance. Avec la Patta Foundation et la Patta Academy, ils collaborent avec des universités, des PDG et des marques comme Nike et Carhartt pour aider les communautés souvent négligées. Ils ont aussi une équipe de course, un groupe de cyclisme et un collectif musical. Ils appellent cela une «union of purpose and product». En d’autres termes, ils utilisent leur plateforme pour rendre leur communauté plus forte et plus autonome.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

patta.nl