Tout passe, tout lasse, sauf Paris, et la Ville lumière entend mériter plus que jamais son titre de capitale de la mode cet automne. La preuve par trois, avec ces événements qui donnent envie de filer dans le premier Thalys.

Jusqu'au 16 janvier - 1--GAULTIER FAIT SON CINÉMA

Pour la Cinémathèque, Jean Paul Gaultier a imaginé un parcours tout en velours, métal et broderies où l'on découvre les robes de Marilyn Monroe, d'Audrey Hepburn ou de Catherine Deneuve, le vestiaire masculin de Marlene Dietrich ou le short de Rocky, et même le justaucorps de Superman. Un voyage à travers les genres et les styles, une histoire croisée du cinéma et de la mode, où grands couturiers et stars du septième art se côtoient le temps d'un somptueux défilé.

cinematheque.fr

Jusqu'au 30 janvier - 2--VOGUE PARIS 1920-2020

Vogue © david bailey

Dans la rotonde du Palais Galliera, 1 007 couvertures de Vogue Paris plantent le décor. Elles racontent un siècle de mode, d'avant-gardisme, de choix éditoriaux et de complicités artistiques. En un parcours chronologique, l'exposition rassemble près de 400 archives - photographies, illustrations, films - et une quinzaine de modèles haute couture et prêt-à-porter. Karl Lagerfeld, Kate Moss, Helmut Newton, Catherine Deneuve, Carine Roitfeld s'y côtoient en une profusion créative qui prouve combien ce magazine - le seul titre du groupe Condé Nast à porter le nom d'une ville - fut inventif et souvent audacieux. Une expo à voir, pour qui aime la presse d'avant, car à l'heure de la réorganisation drastique des éditions internationales de Vogue, on comprend entre les lignes que ce siècle d'or est terminé.

palaisgalliera.fr.

Du 20 octobre au 2 janvier - 3-- MARGIELAMORPHOSES

Margielamorphoses © Martin Margiela

Pour sa première exposition monographique, Lafayette Anticipations a choisi d'ouvrir son espace au créateur culte Martin Margiela, qui dévoile pour l'occasion une quarantaine d'oeuvres inédites, entre installations, sculptures, collages, peintures et film. Une expo pensée comme une oeuvre d'art totale, qui poursuit l'obsession de l'artiste pour la transformation et le détournement en prenant les habitudes à contre-pied. Les visiteurs sont en effet invités à entrer par la sortie de secours et à s'immerger dans un parcours labyrinthique au gré duquel les oeuvres apparaissent et disparaissent selon différents points de vue. La magie Margiela.

lafayetteanticipations.com

