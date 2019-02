Nos 5 coups de coeur à Batibouw

1. Light Avenue

Pratiques, fonctionnelles ou simplement décoratives, les lampes sont cette année encore au centre de l'attention. Batibouw leur dédie le Patio, au coeur du Salon. L'occasion de découvrir de nouvelles tendances, traditionnelles ou design, et de rencontrer certains créateurs. Aucun doute, vous obtiendrez les réponses à toutes vos questions.

2. Cuisiner intelligent

En 2019, Miele présente en avant-première son plus grand projet en 120 ans : la Génération 7000, centrée autour de 4 catégories de produits : les machines à café, les taques à induction, les fours et les lave-vaisselles (équipés d'un doseur autonome, pour un gaspillage limité et un lavage optimal). Entre toutes ces innovations futuristes, un modèle en particulier mérite tout notre intérêt : le DialogOven.

Petite révolution dans le monde culinaire, ce four " communique " (en ondes électromagnétiques) avec les aliments pour garantir une cuisson parfaite, adaptée à chaque plat et en un temps record. Cuire un filet de cabillaud dans un bloc de glace sans la faire fondre n'est plus une utopie grâce à ce petit bijou de technologie !

revolutionaryexcellence.miele.com/en/dialog-oven

3. En musique ou presque

Edité par Per/Use, ce portemanteau est l'oeuvre du designer Patrick Séha. Evoquant les touches d'un piano, c'est à la fois un rangement pratique et un objet de déco des plus élégants. Idéal pour toute la famille, puisque les crochets sont répartis sur toute la hauteur du portemanteau, il se referme complètement lorsqu'il n'est pas utilisé.

peruse.be/en/products/piano-coat-rack/39

4. Un salon dans le jardin

Mais que sont ces drôles de petites bulles ? Des vérandas ! Ou plutôt des salons de jardin. Insight out les décline en six modèles différents, en fonction du nombre de personnes à accueillir et de l'aménagement intérieur. Vous pourrez profiter de votre jardin en toutes saisons, dans un atmosphère apaisante et propice à la concentration.

insight-outgardens.com

5. Aussi simple qu'un puzzle

Poser son parquet soi-même, c'est courant. C'est même devenu très facile grâce à Quickstep. Mais à vous les joies de la découpe et des mesures parfois un peu trop approximatives si votre pièce n'est un rectangle aux dimensions parfaites pour un nombre rond de lattes. Sauf si vous optez pour la toute nouvelle gamme de la marque belge: le ReadyFit ! Des experts Quickstep viendront scanner votre pièce et établiront un plan personnalisé. Les planches vous seront alors livrées découpées sur-mesure et prêtes à être posées, comme les pièces d'un puzzle géant !

Texte: Sophie Brasseur