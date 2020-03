Dur dur de trouver l'inspiration sur une activité à faire quand on connait une situation de confinement généralisée où presque tout est à l'arrêt. Pas de tips sur les chouettes événements du week-end mais tout de même une série d'activités à réaliser pour décompresser tout en restant à son domicile.

1. Lire

La lecture a de nombreux bienfaits dont celui de réduire le stress. Durant cette période particulière où l'anxiété peut rapidement devenir quotidienne, une pause lecture pour revoir ses classiques ne fera de mal à personne.

2. Faire du sport

Se défouler à la salle de sport n'est plus possible. Cependant, certaines salles proposent des cours par vidéos en ligne. Que faire si on n'a pas d'abonnement et qu'on a besoin d'une bonne séance d'abdos fessiers? De nombreuses séances de sport sont disponibles sur Youtube.

3. Cuisiner

C'est le moment idéal pour faire mijoter des bons petits plats. Vous avez des enfants? Rien de tel que de préparer d'essayer de nouvelles recettes ou de faire des pâtisseries ensemble.

4. Sortir des vieux disques

Fouiller dans les caisses du grenier après ses vieux vyniles et CDs pour ressortir des souvenirs enfouis. Rien de tel qu'écouter de la musique en même temps.

5. Trier ses photos

C'est le moment de se replonger dans ses souvenirs d'enfance ou de vacances. Et puis, cela permettra de tester le #babychallenge.

© iStock

6. Amèner la culture à la maison

De nombreuses institutions culturelles offrent leur programmation en ligne. C'est le moment de (re)découvrir le théâtre, les musées ou l'opéra depuis la maison.

7. Méditer

La méditation est un des remèdes les plus connus contre le stress. Pourquoi pas profiter de ces moments plus calmes pour prendre soin de soi, s'écouter et méditer? Petite astuce : comme il faut éviter de sortir de chez soi, choisissez une playlist qui rappelle la nature ou la plage.

© Getty Images

8. Ranger

La plupart de la population est confinée chez elle et travaille de chez elle. Ranger, et réaménager son intérieur peut s'avérer très bon pour garder le cap des prochaines semaines à venir.

. © Getty Images

9. Faire du jardinage

Parfois, il n'y a rien de mieux que de (re)prendre contact avec la nature et de faire du jardinage. Par ailleurs, c'est la saison parfaite pour planter et lancer ses semis. Psst, soutenez les horticulteurs en cette période difficile.

© Getty Images

10. Regarder un bon film

Rien de tel que de (re)faire une série de films ou de (re)découvrir les chefs-d'oeuvre du cinéma.

© DR

