Slow tourisme: Comment découvrir le monde en étant totalement dans le vrai?

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Les séjours hyperchargés où l'on court d'un lieu ultratouristique à l'autre sans se préoccuper des conséquences sur le pays visité n'ont plus la cote. La tendance affichée est au " slow ", au respect de l'environnement et des populations locales. Le durable et l'authentique remplacent le luxe et l'exotique sur l'échelle des priorités. Bonne nouvelle. Mais est-on totalement dans le " vrai " ?