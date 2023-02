Éclair de génie

Avec VARMBLIXT – soit littéralement «éclair chaud» en suédois – Ikea s’offre une collaboration avec un des noms les plus pointus de la jeune garde du design, Sabine Marcelis. Qui a imaginé pour l’occasion des luminaires, son terrain de jeu de prédilection, mais aussi des objets en verre, tables basses et tapis, caractérisés par des couleurs chaleureuses et des formes originales. Et si les lampes intègrent la collection permanente du géant suédois, les autres pièces, elles, ne seront disponibles qu’en édition limitée, et risquent bien de partir en un éclair…

Dès 3 euros, ikea.be