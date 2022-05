Plus belge la vie

Gros plan sur deux nouvelles marques qui font scintiller la couronne mode du royaume.

1— Plaisir partagé

Derrière le label Love@me, on retrouve Patricia Donadi, la fondatrice des magasins No Concept, qui s’associe ici avec sa fille Hila pour proposer une mode à l’élégance intemporelle. Qui se pare pour les beaux jours d’une palette de couleurs vives, au rendu aussi joli sur les mères que sur leurs filles: l’allure n’a pas d’âge.

Dès 45 euros, loveatme.com

2—Des nuits belles comme vos jours

Ciel, c’est un rêve devenu réalité: celui de la jeune Camille Cigrang, qui crée à grand renfort de tissus précieux le vestiaire idéal d’une dreamgirl sensuelle. A ne surtout pas porter qu’entre les draps: retour de la tendance lingerie oblige, on arbore fièrement ses caracos et nuisettes «de jour, de nuit ou en soirée, quelle que soit la saison ou l’occasion», exactement comme Camille l’a voulu en dessinant les pièces, produites chacune en Europe à base de soie végane et de dentelle française.

Dès 95 euros, cieljouretnuit.com