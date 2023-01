La déco moyenâgeuse fait fureur, mais la veut-on vraiment dans nos intérieurs?

23, 33, 43, 53 ans: voit-on forcément la vie autrement avec (plusieurs fois) dix ans d’écart ? Positionnés chacun dans une décennie différente, nos journalistes confrontent chaque vendredi leurs points de vue en débattant des sujets dont tout le monde a parlé lors de la semaine écoulée.

Appartenant respectivement aux générations Z, Millenial et X, Thibault Dejace, Kathleen Wuyard, Nicolas Balmet et Nathalie Le Blanc confrontent leurs points de vue sur le buzz du moment dans notre chronique « 10 ans d’écart ». Le sujet de la semaine?

La déco moyenâgeuse

Laquelle, après les courants Scandi, Japandi ou encore le retour en grâce des créations colorées estampillées Ecole de Memphis, est la nouvelle tendance à prendre nos intérieurs d’assaut. Pour la bible du genre, Architectural Digest, la déco moyenâgeuse est « pile ce qu’il faut à nos temps médiévaux ».

Peut-être. Mais est-ce une raison pour troquer le bois clair pour des essences sombres et pour inviter draperies, chandeliers massifs et autres objets en métal dans nos intérieurs? C’est un « non » retentissant de la part de notre panel de journalistes.

Thibault, 23 ans « Middle Ages Modern? Très moyen, en effet. »

Il fait froid dans la salle du trône, le feu dans l’âtre n’arrive pas à vaincre l’humidité de cet immense hall et engoncé dans vos trois pulls en laine, vous grelottez. Mais surtout, ne dites rien, de peur d’être jeté aux oubliettes. Non, vous n’êtes pas à la cour de la Reine Elisabeth I, ni dans un mauvais remake de Game of Thrones. Juste dans le salon de votre ami, « féru de déco » qui a décidé d’adopter la dernière tendance dans la matière, le Middle-Ages Modern. A savoir, un curieux revival du Moyen-Âge dans nos intérieurs.

Je suis à fond pour le Mid-Century modern, j’ai clairement un penchant pour le maximalisme et à en croire mon tableau Pinterest « HOME », j’ai une légère obsession pour l’esthétique cottagecore. Mais là, je mets le holà.

Je refuse de franchir cette ligne et de qualifier la tendance moyenâgeuse autrement que comme étant « horrible ». Donnez-moi un intérieur chaleureux, confortable et cosy à souhait plutôt que ces pâles imitations des temps obscurs (qui ont été tout sauf obscurs soit dit en passant mais c’est un sujet pour une prochaine fois) aussi vide de sens que de chaleur. Middle Ages Modern ? Très moyen, en effet.

Kathleen, 33 ans: « Je préfère une épure lumineuse à l’ambiance moyenâgeuse »

Adolescente, j’ai passé un nombre incalculable d’heures à jouer aux Sims (la première version, en 2D et sans le moindre ajout thématique type animaux ou unif’) avec mon frère. Chaque début de partie suivait un déroulement presque sacré: créer minutieusement notre personnage, entrer le code qui permettait d’encaisser magiquement un joli pactole, acheter le manoir des Gothic et refaire la déco de chaque pièce jusqu’à ce que nos pupilles se mettent à chauffer – ou que nos parents nous enjoignent à aller prendre l’air.

15 ans plus tard, je suis au regret d’avouer que je n’ai pas encore trouvé l’équivalent de « motherlode » pour voir apparaître magiquement 50 000 simoleons euros sur mon compte en banque, par contre, mes goûts en matière de déco, eux, restent résolument tournés vers l’épure et la lumière plutôt que l’ambiance moyenâgeuse qui se dégageait de cette imposante demeure fictive.

Si l’adage veut que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, je suis néanmoins convaincue qu’un intérieur lumineux, ordonné et décoré d’objets qui ne comportent ni armures, ni gargouilles, est bien plus bénéfique pour la bonne humeur et l’esprit qu’une déco faite de pierre, tissus lourds, bois sombre et autres métaux. Sinon, on n’aurait pas évolué et on en serait encore tous toujours à décorer nos maisons comme à l’ère médiévale, non?

Nicolas, 43 ans : « Que trépasse si je faiblis ! »

A l’heure d’écrire ces lignes, je suis justement en train de finir la première saison de House of the Dragon (rejeton de la célébrissime série Game of Thrones) qui, elle-même, vient d’être récompensée à la cérémonie des Golden Globes (rejeton de l’illustre cérémonie des Oscars). Autant dire qu’en matière de Moyen Âge, je ne dois pas être loin d’être un fin connaisseur.

Suis-je pour autant devenu un preux et vaillant serviteur de la décoration moyenâgeuse ? A la vue des photos qui ensanglantent mes yeux dès que j’ausculte ce bon vieux grimoire nommé Internet, j’ai envie de répondre « que nenni ! » Et je dirais même plus : « ça puire ! » Une robuste table en bois, honnêtement, je ne dis pas non, ce serait renier mon amour pour le mobilier boisé. Les hauts chandeliers, pareil : je kiffe l’éclairage à la bougie depuis ma plus tendre adolescence, je ne sais pas pourquoi, j’ai peut-être été guide spirituel dans une autre vie.

Par contre, les bibelots en métal, les guirlandes médiévales, les tableaux de blasons ou les cadres en fer qui ressemblent à des armures de chevalier, je suis déjà beaucoup moins friand. Non pas que ce soit d’une laideur absolue, hein, mais disons que j’ai peur que l’étape suivante, ce soit le retour des têtes de cerfs empaillées, et je n’ai pas du tout envie qu’on en arrive là. Bref, le Moyen Age, je préfère qu’il reste dans ma télé. Que trépasse si je faiblis !

Nathalie, 53 ans : « Une esthétique déformée par le prisme hollywoodien »

Les tendances sont cycliques, certes, mais quand j’ai découvert la tendance « Moyen-Âge Moderne », j’ai éclaté de rire. Pas tant parce que le rendu est grotesque que parce qu’en tant que passionnée d’Histoire, je trouve l’approche qu’on a de l’époque risible. La période moyenâgeuse a duré de la fin du IVe au début du XVIe siècle, soit une très grande partie de notre histoire récente. Et pourtant, la manière dont on l’appréhende ne tient pas tant à la réalité du quotidien de ceux qui l’ont vécue mais plutôt à l’image que nous en renvoient les livres d’histoire et le cinéma.

Autrement dit, la tendance « déco moyenâgeuse » est une interprétation de l’idée qu’Hollywood se fait de la période. Et on frôle le scénario catastrophe, entre lits à baldaquin aux piliers épais comme des troncs d’arbre et chaises inconfortables à souhait. Même si, cette tendance pourrait avoir un avantage: celui de susciter une vague d’intérêt pour les sombres armoires de Malines et les lourdes antiquités ardennaises chez les petits-enfants des Belges de plus de 80 ans qui les arborent encore dans leur salon. Il faudrait donc que tout change pour que rien ne change?