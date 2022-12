Le « Cold Girl Make Up », dernière tendance givrée de TikTok?

23, 33, 43, 53 ans: voit-on forcément la vie autrement avec (plusieurs fois) dix ans d’écart ? Positionnés chacun dans une décennie différente, nos journalistes confrontent chaque vendredi leurs points de vue en débattant des sujets dont tout le monde a parlé lors de la semaine écoulée. Cette semaine : le Cold Girl Makeup.

Appartenant respectivement aux générations Z, Millenial et X, Thibault Dejace, Kathleen Wuyard, Nicolas Balmet et Nathalie Le Blanc confrontent leurs points de vue sur le buzz du moment dans notre chronique « 10 ans d’écart ». Le sujet de la semaine?

Le Cold Girl Makeup

C’est-à-dire non pas un maquillage irisé façon Reine des Neiges, ni même l’application méticuleuse de cristaux supposés évoquer les flocons, mais bien, exactement comme son nom (« cold girl makeup », ou « maquillage de fille frigorifiée ») l’indique, une nouvelle tendance makeup pensée pour imiter l’apparence d’un visage transi par le froid.



© Thomas Sweertvaegher

Thibault, 23 ans : « D’utilité publique en ces temps de sobriété énergétique »

Les joues et le bout du nez rosis par le froid. Les lèvres un rien brillantes, comme mordues par la bise hivernale. Non, nous ne sommes pas à Courchevel, chaussés de ski, ni même en Laponie, même si on en a très envie, mais bien en plein déferlante du Cold Girl Makeup. Soit la dernière tendance beauté qui fait danser tout TikTok.

Je dois bien admettre être relativement étranger à tout ça, moi qui ai encore du mal à différencier mon exfoliant de ma crème hydratante (au grand dam de ma peau). Mais il faut avouer que sur ce coup-là, je suis scotché. TikTok nous a peut-être en effet rendu le plus grand service en ce long hiver placé sous le signe de la sobriété énergétique.

Car maintenant, nos mines rougies par le froid de nos chaumières (merci les prix du gaz) et nos claquements de dents sont tendance ! Alors oui, on pousse peut-être le bouchon un rien loin. Après tout, cette énième tendance beauté, qui ne manquera pas de fondre comme neige au soleil une fois les beaux jours revenus, n’a pour but que de donner l’ILLUSION du froid. Mais que voulez-vous, soit on fait les choses à fond, soit on ne les fait pas du tout ! Et puis bon, si c’est TikTok qui le dit… Je dis de ce pas adieu à mon Damart et mes bouillottes, faudrait pas que j’aie l’air d’avoir chaud tout de même…

© Clément Jadot

Kathleen, 33 ans : « Gare au dérapage par ces températures »

Nous sommes en l’an de grâce 2002. TikTok n’existe pas encore, pas plus que les autres réseaux sociaux ni même les smartphones, ce qui n’empêche pas la jeunesse d’alors d’être autant scotchée aux écrans que celle d’aujourd’hui. Ceux des télévisions, en l’occurence, devant lesquels passent des heures indolentes bercées par l’enchaînement des clips sur MTV et MCM.

Soudain, à l’écran, une apparition. Joues roses, pommettes scintillantes, comme givrées, et cils épais qui se perdent dans une toque de fourrure blanche: Jennifer Lopez, qui en est alors à sa première relation avec Ben Affleck, est sublime dans le clip de « All I Have ».

Vingt (20?!) ans plus tard, c’est toujours son visage que je conjure à l’évocation des termes « Cold Girl Makeup ». Et pas plus qu’alors, je n’ai envie de répliquer son maquillage, encore moins, même: vu les températures ambiantes, les joues et le nez, déjà rosis, deviendraient rouges et luisants ornés du blush et de la poudre réglementaires. Or le look « Gégé Depardieu après un demi », pas dit que ce soit tendance un jour sur TikTok, aussi toqué soit-il.

© Thomas Sweertvaegher

Nicolas, 43 ans : « Comme des bonbons à la cerise couverts d’un soyeux plaid pailleté »

C’est bien connu : il n’est pas toujours facile de s’occuper pendant les longues soirées d’hiver. Certains font du patin à glace, d’autres se goinfrent de chocolats en regardant Love Actually et d’autres encore se disent que Noël est décidément arrivé bien vite et qu’il est plus que temps de penser aux cadeaux – je fais uniquement partie de cette dernière catégorie, mais j’en connais qui combinent les trois et je respecte énormément ces gens-là. Et puis, l’air de rien, dans leur petit coin, sans fanfaronner ni lâcher des « à l’année prochaine ! » à chacun de leurs collègues lors du drink de fin d’année, il y a donc ceux qui prennent le temps de se maquiller le visage afin d’arborer une tête encore plus hivernale qu’elle ne l’est déjà. Vu ma façon de présenter les choses, vous devinez ce que j’en pense… et vous vous trompez.

Car, oui, je m’en étonne moi-même, mais après une petite balade sur Instagram en mode « hashtag cold girl make-up », j’avoue avoir été positivement surpris par mes visions. Je m’attendais à tomber sur une armée de cadavres tout droit sortie de Game of Thrones, mais j’ai vu des visages plutôt mignons, comme des petits bonbons à la cerise recouverts d’un soyeux plaid pailleté. Bien sûr, certains ont tendance à rajouter des couches, rendant le tableau un brin trop bigarré. Mais quand c’est subtilement fait, ça donne au teint une touche sucrée du plus bel effet.

Et puis bon, il y a un côté très pratique : quand on a déjà les joues roses, on peut tranquillement abuser du prosecco, ça rend les dommages collatéraux totalement invisibles. Par contre, il faut juste éviter d’aller chercher vos étrennes chez papy, qui ne manquera pas de vous pincer la joue en disant « et sois sage à l’école, hein » – deux heures de make-up pour ça, alors que vous avez quitté l’école depuis quinze ans, ça ne les vaut pas.

© Thomas Sweertvaegher

Nathalie, 53 ans : « Mini préparatifs, maxi effet »

Certes, l’idée d’utiliser le maquillage pour suggérer les effets d’une balade au grand air (frais) peut sembler un peu givrée de prime abord. Mais personnellement, j’adore. Surtout parce que c’est un joli rappel de toutes les possibilités offertes par le maquillage, à commencer par celle de jouer à se grimer quand on a quitté depuis longtemps la cour de récré. L’idée de pouvoir utiliser divers produits pour rendre son visage plus beau, plus interpellant ou tout simplement, plus atypique, me met en joie.

Et ce alors même que j’ai personnellement mis des années avant de m’y mettre, n’ayant commencé à manier le blush et l’eye-liner qu’une fois passé le cap de la quarantaine. La faute à une adolescence dans les années 80, époque des paupières turquoise, pommettes fuschia et autre lèvres givrées qui paraissaient alors être le comble du mauvais goût à la fan de New Wave que j’étais. Même si, en l’occurence, l’overdose de kohl et le teint artificiellement blanchi de mes artistes préférés ne me faisait pas plus envie.

Jusqu’à aujourd’hui, et à un New Order (ou une nouvelle ère, si vous préférez…) rimant pour moi avec ombre à paupière mordorée et blush à la teinte soigneusement choisie pour me donner bonne mine. Tester le Cold Girl Makeup? Je trouve le rendu très joli, certainement si on le compare à la tendance à abuser du contouring, jusqu’à déformer les visages de celles qui s’y adonnent. Un rendu qui me laisse de glace : par ici les joues rosies!