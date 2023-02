5 conseils avisés pour réduire ou arrêter la consommation d’alcool

Le mois de février est désormais celui de la Tournée Minérale, et pour beaucoup donc, il est synonyme d’arrêt de la consommation d’alcool. Pourtant, cela semble souvent plus facile à dire qu’à faire, même si nous savons maintenant que l’alcool n’est pas bon pour la santé. Alors arrêter pour un temps ou pour de bon est une excellente idée. Alors voici cinq conseils pour arrêter l’alcool (au moins pour un temps).

1 – Trouver d’autres moyens de se détendre

L’alcool permet à de nombreuses personnes de se détendre en fin de journée ou le week-end. Et cette association détente/plaisir/convivialité et alcool est si forte que nous ne pouvons même plus imaginer nous en passer.

Pourtant, il est nécessaire d’essayer, de s’en donner les moyens.

Ainsi, pour marquer le passage de la journée à la soirée, prenez une douche ou un bain. Ecrivez dans un journal ce qui vous occupe l’esprit, faites un jeu avec vos enfants ou appelez un ami avec une tasse de thé. Expérimentez les manières de concrétiser ce passage.

Bien sûr, cela vous semblera un peu bizarre au début. Mais n’est-ce pas le cas pour tout changement.

2 – Portez un regard critique sur votre emploi du temps

Quand vous vous mettez d’accord avec vous-même pour faire une pause d’un mois (ou plus) sans alcool, il est important de regarder dans votre agenda les événements à venir sur la période. Quels sont les moments qui vous semblent difficiles ? Et comment pourriez-vous y faire face ? La préparation est la moitié de la bataille, d’autant plus que choisir de faire une pause avec l’alcool n’est pas toujours bien accueilli par les autres. Ils essaient de vous persuader ou de vous encourager à en boire quand même. Après tout, la plupart des buveurs pensent que l’on ne s’amuse que lorsqu’on boit, et ils veulent que tout le monde s’amuse, donc…

3 – Retrouvez vos amis ou votre famille à d’autres moments

Lorsque vous rencontrez des amis ou de la famille, faites-le le matin ou en début d’après-midi. De toute façon, vous avez plus d’énergie et de temps lorsque vous ne buvez pas d’alcool et à d’autres moments de la journée, l’alcool ne joue pratiquement aucun rôle. Les rendez-vous à l’heure de l’apéritif ou en soirée sont généralement si fortement liés à la consommation d’alcool que vous vous rendez la tâche inutilement difficile.

4 – Dites « non » de temps en temps.

Bien sûr, pas question de ne plus jamais aller à des fêtes, des anniversaires ou d’autres occasions festives. Mais si vous voulez mener à bien une période sans alcool, il est très utile de dire non à certaines invitations ou occasions.

5 – Soyez attentif aux substituts

Nombreuses sont les personnes qui entament une période sans alcool à courir au magasin pour se procurer des substituts. Du vin blanc, rouge et rosé sans alcool, de la bière sans alcool et même du gin et autre spiritueux existent désormais sans alcool.

C’est une très bonne idée de la part de l’industrie, mais en agissant ainsi, vous risquez de vous rendre la tâche plus difficile que vous ne le pensiez. En effet, vous restez dans le schéma de croyance et de comportement selon lequel « un peu d’alcool rend les choses plus agréables ». Le problème, c’est que vous ne ressentez jamais, vraiment jamais, les mêmes effets que l’alcool, ce qui vous donne l’impression de vivre une vie dégradée. Être à la même fête mais devoir s’asseoir à la table des enfants. Utilisez plutôt les conseils ci-dessus pour découvrir de nouvelles choses et de nouvelles façons de vous détendre et de vous amuser.