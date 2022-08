Nos bons conseils pour retrouver la forme après les petits excès des vacances

Apéros, glaces, cocktails, barbecues ou buffets all in à répétition, farniente, moins de sport… les vacances sont souvent responsables d’un relâchement de nos bonnes habitudes. Voici nos astuces pour reprendre les choses en mains et retrouver la forme.

Reprenez une routine sportive

Pendant les vacances propices au farniente, on a tendances à mettre de côté nos habitudes sportives. Avec comme résultat pour certains une légère prise de poids. Si on désire se délester de ces petits kilos estivaux, il est obligatoire de coupler l’exercice physique à une alimentation équilibrée. Si l’OMS recommande de 7.000 à 10.000 pas par jour pour éviter la sédentarité, une routine d’exercice plus assidue vous fera rapidement retrouver la ligne et de l’énergie. On pense aux séances de HIIT (high intensive interval training) qui permettent de brûler des calories en peu de temps. Il est même possible de faire vos séances avec vos enfants.

Des séances plus longues de course à pied, ou de vélo favoriseront l’endurance en allant puiser dans les réserves. Evitez bien sûr après un long ou un plus court effort de vous récompenser par une glace (eh non, même pas un sorbet peut-être moins gras mais plus sucré) ou un morceau de chocolat, ce qui nuirait à votre programme de remise en forme. En réalisant ces exercices au quotidien, votre corps s’adaptera à ce nouveau rythme. L’activité minimale conseillée est de 30 minutes de marche par jour. Pour y arriver, vous pouvez prendre l’habitude d’une petite balade sur le temps de midi en faisant le tour du pâté de maisons si vous êtes en télétravail.

Retrouvez une alimentation équilibrée

Glaces, chips, cocktails,.. en vacances, on a tendance à faire moins attention à son alimentation. Après s’être fait plaisir, il est temps de reprendre une alimentation plus saine et moins grasse. Place à un petit rééquilibrage alimentaire. Evitez au maximum les « calories vides » des boissons alcoolisées, surtout celles contenues dans les cocktails (saviez-vous que la Piña Colada peut atteindre 650 kcal, la Marguerita 740 kcal et le Long Island Iced Tea 780 calories ?). Faites attention aux sucres, aux plats trop gras... Que du bon sens diététique en soi. Pour inspiration, vous pouvez piocher dans nos délicieuses recette de salades santé qui allient fruits et légumes.

Il est aussi judicieux de préparer ses plats à l’avance – on planifie au moins 3 repas par jour et 2 à 3 collations saines – pour ne pas se jeter par facilité sur un fast food ou un gros sandwich mayo en reprenant le rythme effréné du boulot. On veille à ne pas sauter les repas pour éviter de se ruer sur une double portion au souper. On mise sur les plats faits maison et on évite à tout prix les produits (ultra) transformés. La mastication longue des aliments est aussi primordiale. On prend donc bien le temps de manger, sans distraction.

Buvez un max d’eau

C’est un conseil simple et limpide. L’une des clés pour accélérer le métabolisme est de consommer beaucoup d’eau, jusqu’à 1,5 litre étalé sur la journée. Tisanes et thés (sans sucre, c’est important) sont aussi conseillés pour éliminer les toxines et drainer l’organisme. Finies les jambes lourdes !

Chassez le stress

Le stress produit du cortisol responsable du stockage des graisses dans l’organisme. Attention aux grignotages impulsifs. Pour éviter cela, on vous conseille de vous mettre à la méditation et de manger en pleine conscience. On veillera aussi à favoriser un sommeil réparateur, après avoir suivi un rythme plus irrégulier en vacances. Pour vous y aider, plongez-vous dans l’écoute de notre podcast : “Mieux dormir »

L’important est d’écouter son corps. Cette technique est possible avec l’alimentation intuitive – ou la technique de l’écureuil – dont on vous parlait dans cet article.

Fixez-vous des objectifs réalistes

Avec la reprise du travail et la rentrée scolaire, il est important de bien s’organiser afin de glisser ces plages de sport et des moments de détente dans un horaire chargé. On peut vite se décourager mais il s’agit surtout d’être assidu et de se dire que tous ces efforts porteront ses fruits sur le long terme. La patience est de mise. Ne vous fixez pas d’objectifs trop ambitieux pour retrouver la forme, ce qui nuirait à votre motivation et n’engedrerait au final que de la frustration.