2023 touche à sa fin et on s’offre l’occasion de jeter un petit coup d’oeil dans le rétroviseur d’une année chargée. Et parmi le tumulte ambiant, on retrouve ces 10 personnalités et projets qui ont émaillé notre quotidien d’un peu de lumière. Qui, à leur échelle, et dans leur secteur, font bouger les lignes et changent, à leur façon bien singulière, le monde.

Nos 10 projets et personnalités qui changent le monde

Hadrien Velge, CEO de Eclo

2023 aura été une année fertile pour Hadrien Velge (34 ans), CEO d’Eclo, qui a quitté (Le Champignon de) Bruxelles pour Liège et la production d’un substrat pensé pour booster la durabilité et les valeurs nutritives des cultures européennes.

Khalid Al-Kharki, chef cuisinier à l’Ilot

Il y 8 ans, Khalid Al-Kharki a fui l’Irak où il était menacé de mort par Daesh. Anciennement chef dans un hôtel de luxe de Bagdad, il dirige depuis le mois d’août les cuisines du nouveau centre d’accueil de L’Îlot, à Saint-Gilles. Il y prépare chaque jour des centaines de repas pour les plus démunis.

Lies de Nyn, fondatrice de Moksi

Après avoir traversé un cancer du sein, Lies De Nyn (30 ans) a lancé une marque de produits de soins unisexe pour les patients en oncologie. Moksi – de l’argot anglais qui signifie persévérance – est le fruit de sa propre expérience.

Kenza Taleb (Kasbah Kosmic) et Tim Van Steerbergen (REAntwerp)

Ils sont étrangers au pessimisme. L’immobilisme n’est pour eux pas une option. Les créateurs de mode Tim Van Steenbergen et Kenza Taleb Vandeput pratiquent l’upcycling et l’engagement sociétal. Le premier avec son projet RE Antwerp, la seconde avec son label Kasbah Kosmic. Réunion au sommet.

Victoriæ Pia (activiste) et Sylvia Saroyela (conseillère en genre)

De l’UCLouvain à l’ULB, les parcours respectifs de Sylvie Sarolea (52 ans), professeure de droit et conseillère en genre, égalité et inclusion, et de Victoriæ Defraigne (24 ans), étudiante, militante transféministe et autrice, les ont poussées à s’engager. Leçon d’activisme avec deux femmes qui incarnent le changement auquel elles aimeraient assister

Audrey Contesse, directrice de l’Institut culturel d’architecture

La directrice de l’Institut culturel d’architecture, Audrey Contesse, entend revaloriser l’art de bâtir au sud du pays, notamment avec un manifeste lancé en mai pour « réveiller » nos instances publiques et « régénérer » nos villes et campagnes.

Coralie Jacmain, fondatrice de Ethico Travel

Elle aime barouder depuis sa plus tendre jeunesse, mais un jour, Coralie Jacqmin s’est réveillée avec l’idée de créer une agence de voyage qui correspondrait à ses valeurs. Ainsi est né Ethico Travel, qui promet de rendre chaque escapade plus responsable… mais non moins mémorable.

Amandine Vandormael, directrice de Refresh

Sociologue de formation, Amandine Vandormael est aujourd’hui directrice de Refresh, un « resto durable d’économie sociale » qui fait le pari non seulement de soutenir le tissu économique local, mais aussi d’une agriculture urbaine en pleine capitale.

