Mariage gay: Jolien (34 ans) et Lisa (33 ans): « Cela nous semblait avant tout être une jolie manière de célébrer notre amour et notre bonheur familial »

Juin 2023, le mariage homosexuel a 20 ans. A cette occasion, Jolien Van de Water (34 ans) et Lisa Goossens (33 ans) sont les fières mamans d’Hazel (6 ans) et Hektor (3 ans) et se sont mariées en 2021.

Jolien : “Nous nous sommes rencontrées en humanités et avons commencé à sortir ensemble en 2006, mais il a fallu un peu de temps à Lisa pour s’habituer à être avec une fille -et en parler à ses proches- donc notre relation a été un peu bousculée durant ses quatre premières années. Sur le moment, ce n’était pas simple, mais avec le recul, cela n’a fait que nous rapprocher l’une de l’autre.

Devenir mamans jeunes était bien plus important pour nous que se marier, donc Lisa a donné naissance à Hazel et Hektor, tous deux conçus par insémination artificielle. Avant, j’avais peur que le monde extérieur ait du mal avec une famille avec deux mamans, ou que nos enfants soient victimes de moqueries à l’école, mais heureusement, je me suis inquiétée pour rien. Nous formons une famille comme les autres, avec les mêmes problèmes que les autres parents – même si on évite les pays opposés aux parents homosexuels en vacances.

Après tout ce que nous avons traversé ensemble, cela nous semblait avant tout être une jolie manière de célébrer notre amour et notre bonheur familial.’

L’aspect pratique du mariage était secondaire pour nous, parce qu’après tout ce que nous avons traversé ensemble, cela nous semblait avant tout être une jolie manière de célébrer notre amour et notre bonheur familial. L’an dernier, nous avons organisé une fête pour rassembler nos proches, mais nous avons choisi de passer la journée du mariage juste à nous quatre. Heureusement, nos parents ont respecté notre choix de faire les choses à notre façon, et non dans le respect des traditions.”

