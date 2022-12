Voyages: ce que l’on retiendra de 2022

JANVIER

Un coup dans l’eau

Pour remonter le moral des troupes – nous, donc –, Brussels Airlines a cru bien faire en présentant une campagne de publicité montrant un enfant dans une piscine en train de boucher sa respiration, avec le slogan «Allez, on tient bon. Et si vous réserviez déjà pour après?». A la clé: deux plaintes accusant la compagnie aérienne belge de diffuser sa publicité dans les régions touchées par les intempéries de juillet 2021. Manque de respect? Un brin de maladresse, dirons-nous. NB



Vert de rage

Il y en a un qui n’aura pas attendu longtemps avant de rompre ses bonnes résolutions: Leonardo DiCaprio, acteur mais aussi ambassadeur de l’ONU contre le changement climatique, aperçu en train de commencer l’année sur un de ces superyachts qui font naufrager encore un peu plus la planète. Il n’en fallait pas plus pour qu’une déferlante d’accusations de greenwashing s’abatte sur lui, et qu’un nouveau buzzword rejoigne notre langage: l’éco-hypocrisie, qu’on range précieusement à côté de «flygskam» et «éco-anxiété» – l’agonie de la Terre est visiblement un terreau fertile pour le vocabulaire. KAW



2022, l’année du train

Symbole d’un slow tourisme plus en vogue que jamais, le train continue son petit bonhomme de rail. Cette année, on n’a jamais vu autant de bouquins sortir sur le sujet ; même Lonely Planet a publié son précieux manuel Voyages en train en Europe.

En guise de locomotive glamour de cette tendance, le mythique Orient-Express a annoncé son grand retour, près d’un siècle et demi après sa création. Réhabilité par le groupe Accor (qui a retrouvé ses vieux wagons à la frontière biélorusse) et dessiné par l’architecte d’intérieur Maxime d’Angeac, il sera composé de 17 voitures parées de boiseries, de dorures, de marbre et de luminaires Art déco, ainsi que d’une incroyable suite présidentielle de 55 m2. L’annonce fait grand bruit… mais le départ n’est prévu que pour 2025.

JUIN

Rififi chez Ryanair

Après des grèves en avril, le personnel de bord de Ryanair basé en Belgique continue à se fâcher tout rouge : la compagnie irlandaise refuse de s’adapter à la législation belge et de lui octroyer le salaire légal minimum. Résultat : encore des grèves… qui se répéteront en juillet. Toujours en été, le patron Michael O’Leary annonce que “l’ère des billets à 10 euros est révolue” face au prix exorbitant du kérosène. Et tout le secteur du low cost de trembler… NB



AOUT

Un train d’avance

Si la SNCB est plutôt épinglée pour ses retards sur les réseaux, à l’été 2022, elle a prouvé qu’elle avait un train d’avance sur la concurrence en montant dans le wagon des collections de mode aussi inattendues qu’inexplicables. Après LIDL ou Zeeman, ce sont les vêtements et accessoires brandés des différentes gares du pays qui se sont arrachés dès qu’ils ont été dévoilés. La planète mode déraillerait-elle? KAW

30

C’est, en millions, le nombre de personnes qui se sont rendues sur le site d’Airbnb durant les douze mois écoulés… pour devenir hôtes. Un boom sans précédent pour la plate-forme, dont le succès devrait s’accroît avec la quête de revenus « alternatifs » pour adoucir la crise. A noter aussi : l’ajout au catalogue d’une réplique du mythique Magicobus aperçu dans le film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban. Un joli 2-chambres avec brasero et Jacuzzi, à louer dans une forêt du Tennessee. NB

SEPTEMBRE

Brussels is back !

Ça y est : la Brussels Card – baromètre de la santé touristique de notre capitale – rencontre à nouveau le même succès qu’en 2019, tandis que le taux d’occupation des hôtels retrouve doucement son rythme de croisière. Il faut dire que le piétonnier rayonne enfin, que les projets cartonnent (dont une expo Toutankhamon qui booste les foules) et que les bonnes nouvelles s’enchaînent : après l’arrivée de l’hôtel Craves cet été, on annonce la ré-ouverture du mythique Métropole pour 2025. Ô joie. NB

OCTOBRE

Retour au Japon

Le 11 octobre, après deux années entières de fermeture, le Japon met le Covid derrière lui et rouvre ses portes aux visiteurs, sans restrictions de visa ni quota… mais avec un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Objectif : relancer son économie à l’agonie et son yen affaibli. Juste avant la pandémie, le pays du Soleil Levant avait affirmé son intention de devenir l’une des premières destinations touristiques mondiales. Il a juste pris un peu de retard… NB

DECEMBRE

Flashing lights

En cette fin d’année, c’est toute la ville de Coxyde qui se découvre sous une nouvelle lumière. Et la cité balnéaire n’est pas la seule en Belgique. Les parcours lumineux – payants ou gratuits – fleurissent un peu partout, envers et contre les polémiques. Certains pointent la catastrophe écologique que ces illuminations représentent : pour la faune d’une part, et pour la dépense énergétique – à l’heure où faire des économies s’impose – d’autre part. D’autres dénoncent le prix de ces attractions : ça fait cher la balade en forêt, certes magique, mais quand même. AM