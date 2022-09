45 endroits magnifiques en Espagne (en images)

Chaque année, l’Espagne fait le plein de touristes, attirés par ses plages, ses montagnes, ses villages médiévaux, ses bons repas, et ses musées célèbres. Plongée au cœur de la Vida Loca.

L’Espagne séduit, et on comprend pourquoi ! Elle bat chaque année les records de fréquentation, avec plus de 65 millions de visiteurs annuels. On a compilé pour vous les plus beaux endroits de la péninsule ibérique.

Le Rocher d’Agando

Une formation rocheuse de 1250 mètres de haut sur l’île de Gomera. Il est interdit d’escalader le sommet car c’est une réserve naturelle protégée.

L’Alhambra, à Grenade

Le palais médiéval de l’Alhambra possède une architecture maure magnifique. Le complexe impressionnant domine la ville et offre une vue splendide sur les alentours.

Avila

Située à une hauteur de 1127 mètres dans la communauté autonome de Castille-et-León, Ávila est entourée d’une enceinte de 2,5 kilomètres pourvue de 87 tours et 2500 créneaux destinée à protéger la ville contre les Maures. Le rempart abrite une cathédrale et plusieurs églises romanes et cloîtres.

La ville de Barcelone

On ne présente plus cette ville de deux mille ans qui compte tellement de monuments qu’il est impossible de tous les admirer en une visite.

Benidorm

Benidorm et ses belles plages étendues figurent parmi les destinations phares des touristes qui aiment le soleil, la mer et la plage. La station balnéaire souffrait d’une image un peu cheap, mais ces dernières années elle a fort investi pour redorer son blason.

Bilbao

La capitale basque Bilbao est une ville industrielle entourée de montagnes vertes et connue depuis quelques années comme centre artistique. Cette évolution doit beaucoup au Musée Guggenheim dessiné par Frank Gehry.

Bodegas Ysios

Ce ‘temple du vin’ dessiné par le célèbre architecte Santiago Calatrava est entièrement consacré au vin. Le bâtiment étonnant coiffé d’un toit en aluminium ondulé vaut la visite, même si vous n’aimez pas la boisson.

Burgos et sa cathédrale

La ville de Burgos est surtout connue pour sa cathédrale gothique. Mais tout le centre-ville est magnifique.

Cadix

La ville portuaire de Cadix en Andalousie est l’une des plus vieilles cités d’Europe. Elle abrite de magnifiques bâtiments anciens.

Castellfollit de la Roca

Située en Catalogne, la ville est construite au bord d’une paroi rocheuse volcanique d’un kilomètre de long et de cinquante mètres de haut.

Cordoue

Cordoue en Andalousie est connue pour son histoire et sa culture maure. À l’époque, la ville était la capitale de l’Espagne islamique. La mosquée-cathédrale La Mezquita est une splendeur.

Cuenca

Le village médiéval Cuenca est surtout connu pour ses casas colgadas (maisons suspendues). Les balcons de ces maisons sont suspendues au-dessus d’un ravin profond dans lequel deux rivières se rejoignent.

Le Musée Dali

L’Espagne est riche en musées, mais celui consacré au peintre surréaliste Salvador Dalí à Figueras est l’un des plus particuliers.

Le parc national de Doñana

Cette réserve naturelle de 1300 kilomètres carrés au sud de l’Espagne est l’une des plus grandes zones marécageuses d’Europe. Le parc abrite de nombreux oiseaux, mais aussi des lynx, des cerfs, des sangliers, des loups et des chevaux sauvages.

La Galice

La Galice au nord-ouest de l’Espagne fait penser à l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande. Les paysages âpres abritent de nombreuses traces celtes. Le climat y est moins ensoleillé que dans le reste de l’Espagne.

Le parc national de Garajonay sur l’île de la Gomera

Cette réserve naturelle est connue pour ses laurisylves: des forêts tropicales avec des arbres à feuilles pérennes qui peuvent atteindre quarante mètres de hauteur.

Le parc naturel de Cabo de Gata-Níja

Cette réserve volcanique d’Andalousie abrite de nombreuses formations rocheuses exceptionnelles qui vont parfois jusqu’à la mer. Entre les ravins, les pics et les gorges on trouve de superbes plages de sable abandonnées.

La région de la Geria

La Geria est une région viticole particulière située sur l’île de Lanzarote. On n’y trouve pas de champs plantés de vignes, mais des ceps de vigne protégés du vent par des murets en pierre.

Les maisons troglodytes de Guadix

Guadix, situé près de Grenade en Andalousie, est connue pour ses maisons dans la roche habitées jusqu’à aujourd’hui. Elles ont été construites pour échapper aux fortes chaleurs en été.

Le parc national de las Hoces del Río Duratón

Située près de Ségovie, cette région âpre se caractérise par une série de ravins de cent mètres de profondeur formés par la rivière Duratón. Elle est également connue pour le cloître consacré à San Frutos construit au huitième siècle.

Ibiza

Ibiza est surtout connue pour ses fêtes, mais l’île abrite également des plages calmes (surtout dans le nord) et une magnifique nature.

La plage de Ses Illetes sur l’île de Formentera

Cette plage splendide de l’île de Formentera est souvent citée comme la plus belle d’Espagne.

La ville de Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera est surtout connue comme berceau du xérès, mais la ville abrite également la célèbre École royale andalouse d’art équestre. On y trouve également le Centro de Baile Jerez, l’académie officielle du flamenco.

L’île de Lanzarote

Lanzarote est une île exceptionnelle: elle possède des champs de lave noirs, des cônes volcaniques et des plages de toutes les couleurs. La cuisine aussi y est délicieuse.

La petite ville de Logroño

Logroño est une petite ville pittoresque du nord de l’Espagne qui possède de nombreux beaux monuments.

La capitale du pays, Madrid

Son architecture magnifique, ses musées prestigieux et sa cuisine délicieuse font de la capitale une ville à visiter absolument.

Majorque

Ses montagnes, plages, fleurs et villages pittoresques font de Majorque l’une des destinations les plus populaires d’Espagne.

La ville de Mérida et ses ruines romaines

Mérida a été fondée en 25 avant Jésus-Christ. On y trouve encore de nombreux bâtiments romains en bon état.

L’Abbaye de Montserrat

À une heure de route de Barcelone, l’Abbaye de Montserrat est située à 720 mètres de hauteur dans les montagnes. L’abbaye abrite le Llibre Vermell de Montserrat, un recueil de textes médiévaux.

La province de Navarre

Cette province du nord de l’Espagne, l’ancien royaume de Navarre, est connue pour ses paysages vallonnés avec les Pyrénées en toile de fond, ses traditions et bâtiments séculaires et sa cuisine délicieuse.

Le château de Peñafiel

Construit au 15e siècle sur une colline, le château de Peñafiel mesure 210 mètres de long et 33 mètres de large. Il possède une tour de 30 mètres de haut.

Le massif montagneux des Pics d’Europe

Les Pics d’Europe est un massif montagneux magnifique situé le long de la côte du Nord de l’Espagne.

La région de la Ribeira Sacra

Célèbre pour ses vins, cette région spendide de Galicie abrite de nombreux cloîtres médiévaux. Ses paysages verts et vallonnés sont couverts de vignes.

La région de la Rioja

La Rioja figure parmi les régions viticoles principales d’Europe. On peut y visiter des vignobles, mais aussi se promener, monter à cheval ou découvrir de belles petites villes comme Santo Domingo de la Calzada et Logroño.

La petite ville de Ronda

Petite ville aux maisons blanches d’Andalousie au sud de l’Espagne divisée en deux par El Tajo, une gorge profonde formée par la rivière Guadelevín.

La Ruta del Cares

Une route qui traverse le parc national des Picos de Europa situé dans le nord du pays. Elle relie les villages Cain et Poncebos. La route traverse un abîme impressionnant.

L’Université de Salamanque

Fondée en 1218, l’Université de Salamanque est la plus ancienne d’Espagne et une des plus vieilles du monde. Le centre-ville est magnifique et fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Quand le soleil se couche, la ville se pare de reflets dorés dus à la pierre de Villamayor des bâtiments.

La capitale de l’île de la Gomera, San Sebastian

San Sebastián de la Gomera, la capitale de l’île canarienne de La Gomera, se prête à la promenade grâce à ses zones piétonnières, ses maisons colorées et ses places ombragées.

Saint-Jacques-de-Compostelle

Point d’arrivée de la célèbre Route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville possède une série de bâtiments romans, gothiques et baroques magnifiques.

La côte basque à Saint-Sebastien

La ville basque de Saint-Sébastien possède une grande plage en forme de coquillage. Chaque année, la cité accueille un festival de film.

L’Alcazar de Ségovie (et la ville)

Tout sorti d’un conte de fées, l’Alcazar de Ségovie aurait servi de modèle au château de la Belle au Bois dormant à Disney World.

Ségovie n’abrite pas que l’Alcazar. Construite sur un rocher, la ville compte un grand nombre de monuments romains (dont le célèbre Aqueduc de Trajan) et médiévaux (la cathédrale du 16e siècle, par exemple).

Setenil de las Bodegas

Une partie des maisons de cette petite ville andalouse a été construite sous les rochers en surplomb de sorte qu’on dirait qu’elle est blottie sous une grande roche.

La ville de Sitges

À 35 kilomètres de Barcelone, Sitges possède de superbes plages, une vie nocturne trépidante ainsi qu’une série de bâtiments historiques.

Le parc national du Teide

Situé sur l’île de Tenerife, le parc national du Teide abrite le volcan El Teide, dont les 3718 mètres en font la plus haute montagne d’Espagne. Le cratère mesure pas moins de 48 kilomètres.

Tolède

Ancienne capitale, Tolède est l’une des plus vieilles villes d’Espagne. Située sur une colline au bord du Tage, la cité est riche en monuments historiques et culturels.

