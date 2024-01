Fan de bains? Cap sur ces 6 hôtels aux baignoires avec vue imprenable

Se prélasser dans l’eau chaude tout en admirant le panorama… C’est ce que proposent ces quelques hôtels aussi beaux qu’inspirants, où l’on réserve une nuit rien que pour le plaisir de se prélasser dans la baignoire.

Une baignoire, oui… Mais avec vue, s’il vous plaît, car notre sélection d’hôtels ne s’enorgueillit pas seulement de posséder des salles de bains au décor soigné, mais bien aussi de soigner la vue depuis votre cocon d’eau chaude.

Nhow, à Berlin

Dans toutes les chambres des neuvième et dixième étages de l’hôtel Nhow de Berlin, vous avez une vue sur la rivière Spree. Dans certaines, c’est même depuis la salle de bains. L’hôtel est situé dans le quartier branché de la ville, entre Friedrichshain et Kreuzberg, et reçoit régulièrement des musiciens. C’est d’ailleurs le seul établissement de la capitale allemande à posséder son propre studio de musique et d’enregistrement.



A partir de 189 euros la nuit, nh-hotels.com

Bürgenstock Resort, à Lucerne, en Suisse

Depuis 150 ans, les clients venus du monde entier sont accueillis sur le Bürgenberg, en Suisse, où les attend une vue imprenable sur le lac turquoise de Lucerne, la ville elle-même et les Alpes. L’ancien Grand Hôtel est devenu un complexe hôtelier 5-étoiles qui comprend plusieurs établissements de luxe, des restaurants et des spas. Pour se pâmer depuis sa baignoire, il faut néanmoins choisir l’une des Lake View Suites de l’hôtel The Contemporary. Vue frontale dans l’une, latérale dans l’autre, mais toujours aussi époustouflante.

A partir de 1 922 euros la nuit, burgenstockresort.com

Hotel Amano Covent Garden, à Londres

Covent Garden est à vos pieds lorsque vous vous glissez dans le bain doré de l’une des chambres Goldy de cet hôtel de charme. L’établissement appartient à un petit groupe hôtelier allemand et dispose, en plus de ses 141 chambres, d’un restaurant fusion israélo-espagnol et d’un bar sur le toit offrant des vues panoramiques, des tapas et des cocktails. Bien entendu, le quartier a également beaucoup à offrir avec des théâtres, des restaurants, des pubs et le métro au coin de la rue.

Photo John Athimaritis

A partir de 314 euros la nuit, amanogroup.de

Cromlix, à Dunblane (Ecosse)

En 2023, cette villa majestueuse située dans la campagne écossaise a rouvert ses portes après une rénovation complète. Elle est idéale pour ceux à qui le récent film Saltburn a donné envie de séjourner dans un domaine victorien, baignoire comprise. Par un temps typiquement local, les suites junior sont particulièrement recommandées, chacune d’entre elles étant équipée d’une baignoire sur pieds donnant sur les bois et les jardins attenants. On se réjouirait d’un jour de bruine pour moins que ça.



A partir de 647 euros la nuit, cromlix.com

Punta Tragara, à Capri

Des eaux azurées, des roches abruptes, un yacht de luxe ici et là, telle est la vue sur la mer Tyrrhénienne depuis l’hôtel Punta Tragara. L’édifice légendaire de couleur saumon, érigé par Le Corbusier, est accroché à une falaise de Capri et dans la suite Art, on peut admirer les Faraglioni, ces fameuses stacks de calcaire qui font la réputation de la cité balnéaire. Une vue à contempler depuis une baignoire d’un bleu profond, à travers une fenêtre en arc de cercle. A moins d’opter pour le bain en marbre de style Art déco de la suite Monacone.

A partir de 680 euros la nuit, manfredihotels.com/en/punta-tragara

Shrangli-La The Shard, à Londres

La vue depuis la baignoire de la London Suite de l‘hôtel 5-étoiles Shrangli-La, au 38e étage du Shard, est à couper le souffle. Mais on pourrait en dire autant du prix d‘une nuitée. La suite est toutefois livrée avec des produits de bain de Jo Loves, la marque de luxe du parfumeur britannique Jo Malone. Le Shard, bâtiment de verre en forme de pyramide effilée est situé sur les rives de la Tamise et s’affiche actuellement comme le plus haut d‘Europe avec ses 310 mètres.

A partir de 4100 euros la nuit, shrangli-la.com

