Comme un village en bord de mer: on a testé le camping à Knokke-Heist

Séjourner à Knokke-Heist n’est pas seulement possible dans des appartements coûteux ou des hôtels de luxe. La ville côtière possède également plusieurs atouts pour les campeurs. Notre reporter a planté sa tente à Heist et a demandé aux campeurs ce qui les attirait ici. Plongée « au coeur d’un village de 15 rues ». Photos: Aaron Lapeirre

À peine 3,2 mètres carrés. Ma chambre à coucher n’est pas bien grande, car elle sert aussi d’espace de vie et de rangement. Il n’y a même pas de fenêtre. Et pourtant, contre toute attente, je suis à à Knokke-Heist.

Lorsque je compare ma tente avec les nombreuses caravanes et campers spacieux qui m’entourent, je me rends vite compte que je n’ai pas eu droit à grand-chose. Bien qu’un panneau d’information m’indique que quatre caravanes sont actuellement en vente, je décide d’attendre un peu.

Le Camping Zilvermeeuw à Knokke-Heist est plutôt calme pour l’instant. Les grandes foules estivales n’ont pas encore fait leur apparition. Sur la bande de tentes où j’ai planté mon chalet portatif de deux secondes, il n’y a pour l’instant qu’une seule autre tente, flanquée d’une moto. « Mais vous devriez voir ça ici quand WECANDANCE commence à Zeebrugge », m’a assuré la responsable du camping Anita lors de l’enregistrement. « Alors il y a plus d’une centaine de tentes ici. »

Il y a deux ans, Anita et son mari Ruud ont troqué leur maison à Oud-Turnhout et leurs emplois dans l’enseignement pour s’occuper au quotidien du camping en face de la gare de Heist. Elle à la réception, lui comme concierge. « Nous avons en fait pris cette décision assez rapidement », déclarent les habitants de la Campine. « Un de nos camarades avait une caravane permanente ici. Parce que nous sommes nous-mêmes des campeurs passionnés, nous étions venus une fois. Quand il s’est avéré qu’il y avait des postes vacants, nous avons presque immédiatement sauté le pas, même si cela signifiait que nous allions complètement changer notre vie. Pourtant, cela s’est passé assez facilement. La seule chose à laquelle j’ai dû m’habituer au début, c’est qu’à partir de maintenant, nous devrions travailler pendant que tout le monde autour de nous est en vacances.

Avec plus de quatre cents mobil-homes, une trentaine d’emplacements pour camping-car et quelques bandes de tentes, le camping Zilvermeeuw est l’un des derniers campings familiaux gratuits de la région. Et même si Knokke-Heist ne fait pas penser au camping à première vue, les campeurs invétérés savent comment y (re)trouver leur chemin, selon les gérants. « C’est le point de départ idéal », conclut Anita. « Il y a plusieurs belles pistes cyclables à proximité, la gare de Heist n’est pas loin et nous sommes à deux pas de la plage. Cela nous permet d’attirer une clientèle très variée ».

Paix et jalousie

Un village, c’est ainsi qu’Anita et Ruud décrivent le camping. Un village aux quinze rues. « Et comme dans chaque village, il y a la paix et la jalousie dans le hameau », dit Anita. « Heureusement, c’est surtout la première qui prévaut, grâce à de bons accords. Les groupes d’amis de moins de dix-huit ans, par exemple, se voient de toute façon refuser l’entrée pour des raisons de tranquillité. Après dix heures du soir, c’est donc le calme plat ici. Alors c’est pareil pour toi, hé, ou je viens enlever tes piquets ». (rires)

Lorsqu’un homme passe en scooter électrique, Ruud l’arrête. « C’est notre idiot du village », le gardien lui donne un coup de coude amical. « Geert est l’un de nos résidents réguliers, et ce depuis vingt-cinq ans. »

« Je suis plus ici que dans mon appartement », acquiesce l’homme de 46 ans originaire de Nevele. « Si je le pouvais, j’installerais ma résidence ici. Mes enfants ont passé tous leurs étés ici, et je fais à peu près la navette entre le travail et le terrain de camping maintenant. Ma vie sociale se déroule ici. J’essaie aussi consciemment de contribuer à ce sens de la communauté en organisant des choses, d’un bar éphémère à une fête le soir du Nouvel An, ou à Pâques pour les enfants. Cela rapproche les gens et j’ai rencontré mes meilleurs amis ici. Je pense qu’ils ont une mauvaise image de nous à Knokke : les gens pensent souvent que les campings n’attirent que les marginalisés, mais en réalité c’est l’un des endroits les plus agréables où séjourner ici, sur la côte. »

C’est une déclaration que j’entendrai encore quelques fois, du frère et de la sœur qui ont acheté des caravanes adjacentes aux Limbourgeois de Tongeren qui ont changé de travail notamment pour pouvoir être plus souvent à Zilvermeeuw-aan-Zee. « Il n’y a qu’ici que nous nous détendons vraiment », disent-ils d’un ton rêveur, comme s’ils étaient en train de concocter une campagne publicitaire pour le lieu.



Ce camping est leur longue vie, comme le proclament aussi les braves octogénaires Christine et Adrien d’Audenarde. Leur caravane est garée à Heist depuis près de quarante ans. « Nous vivons comme Dieu ici en France. C’est notre deuxième maison, nous restons ici aussi souvent que nous le pouvons. Avant, nous sortions tous les jours à vélo, mais vu notre âge ce n’est plus possible. Notre routine quotidienne est donc devenue un peu plus calme : nous dormons, nous asseyons dehors, cuisinons notre déjeuner et nous reposons l’après-midi. Une personne n’a pas besoin de plus, n’est-ce pas ? »

Des maatjes et des copains

Tandis qu’un couple de Néerlandais profite du beau temps pour nettoyer en profondeur leur résidence secondaire, Kathleen (52 ans) d’Asse essaie d’attraper le dernier soleil avant de devoir rentrer chez elle. « C’est en fait la caravane d’un ami », avoue-t-elle. « De temps en temps, je viens m’installer ici. Même si ce n’est qu’une nuit, je peux me détendre complètement ici.” Elle-même n’avait jamais vraiment campé auparavant, « mais faire sa vaisselle dans une bassine ou devoir se doucher dans un sanitaire a finalement beaucoup de charme. Ce qui me plaît surtout, c’est que tout le monde se dit bonjour ici. Entre-temps, je suis déjà devenue un visage familier. »

Ce que j’avais aussi remarqué : malgré le fait que le camping soit tout sauf plein, il y régnait une agréable agitation. Les voisins se parlent par-dessus leurs haies, des groupes d’amis se rassemblent sur les terrasses pour l’apéritif. Même en tant que campeur non établi, j’ai été approché plus souvent en une journée qu’au cours des sept années précédentes de ma vie dans une grande ville. Un groupe d’amis bruxellois m’invite également à leur table en terrasse remplie de maatjes bien frais et de frites. Les jeunes d’une vingtaine d’années se sont rendus quelques jours à Knokke-Heist pour fêter la fin de leurs examens et – pour certains d’entre eux – noyer le résultat décevant.

« Nous avons déjà campé ici plusieurs fois ensemble », racontent Baptiste, Alexis, Martin et Xavier. « C’est la base idéale pour aller à la plage, prendre quelques verres entre potes et faire la fête à Knokke. Quand on rentre au petit matin, on essaie d’être le plus silencieux possible pour les voisins », sourient les futurs ingénieurs et kinésithérapeutes. « Et les belles voitures qui circulent ici sont également fascinantes à voir. »

S’y sentir à l’aise

Comme je n’ai pas de prises dans ma tente, contrairement aux caravanes et camping-cars du domaine, je me rends au bloc sanitaire voisin pour recharger mon téléphone portable. Je repars avec un roman sur des gens malheureux dans un quartier urbain gentrifié, une histoire on ne peut plus éloignée des habitants de ce sympathique village de vacances si je dois les croire.

Il y a du mouvement dans la rue 14. Deux Allemands de passage s’y installent, tout comme une mère et son fils, pour compenser le fait qu’il ne puisse pas rejoindre le camp sportif. Un minibarbecue devrait offrir un confort. Mon voisin est également apparu soudainement à la tente verte à côté de la mienne. Sur un feu de gaz, il fait cuire des champignons qui servent de base à une soupe.

Joris, 36 ans, de Lede, est arrivé hier soir. Il veut s’immerger dans le monde du kitesurf pendant une semaine. D’après ses recherches sur Internet, Knokke-Heist serait l’endroit idéal pour cela. « Je viens de terminer ma première leçon. Comment ça s’est passé ? J’ai ingéré pas mal d’eau de mer », s’amuse Joris.

Ma femme et moi avons divorcé il y a un an. Depuis, j’ai pris la résolution de ne plus attendre que les gens autour de moi fassent ce que je veux. J’ose maintenant penser à moi plus souvent. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre une semaine de vacances pour venir prendre des cours de kitesurf ici. Cela ne me dérange pas que le camping se sent un peu en arrière dans le temps. Il y a une sorte de paix ici, comme si tout allait à l’aise.

Quand sa soupe est finie, le tout nouveau kitesurfeur déambule vers les douches pour se rincer des dernières gouttes de la mer du Nord. Prête pour la nuit, je débranche mon téléphone portable de la prise du bloc sanitaire. Comme la plupart des campeurs ici, il est complètement chargé.

Envie d’évasion ?

Pour les campeurs qui recherchent le petit plus, voici 4 adresses d’hébergement uniques à moins d’une demi-heure de route de Knokke-Heist.

Dans les champs

Quoi? Nomad Knokke

Nomad Knokke Rester? Réservez une « villa glamping » pour cinq personnes avec votre propre cuisine et salle de bain, ou retirez-vous dans l’une des plus petites tentes glamping avec un réfrigérateur et une machine Nespresso. Avec ces dernières tentes il est préférable de tenir compte des sanitaires communs. Le camping est situé à deux pas du centre de Knokke-Heist et à distance de vélo de la plage.

Réservez une « villa glamping » pour cinq personnes avec votre propre cuisine et salle de bain, ou retirez-vous dans l’une des plus petites tentes glamping avec un réfrigérateur et une machine Nespresso. Avec ces dernières tentes il est préférable de tenir compte des sanitaires communs. Le camping est situé à deux pas du centre de Knokke-Heist et à distance de vélo de la plage. Prix? A partir de 75 euros la nuit. Vous pouvez éventuellement réserver le petit déjeuner pour 11 euros par personne.

A partir de 75 euros la nuit. Vous pouvez éventuellement réserver le petit déjeuner pour 11 euros par personne. Où? Avenue Natien 72, Knokke

nomadknokke.be

Dans un radeau

Quoi? Le Flot Kamp

Le Flot Kamp Rester? Auparavant, Tobias Knockaert et Kika Merlin fournissaient à Boomkamp des nuitées originales dans une cabane dans les arbres, en 2021, ils ont ouvert une nouvelle initiative où vous pouvez séjourner sur le lac de Domein Polderwind à Zuienkerke.

Avec un canoë vous pagayez vers votre lieu de couchage au milieu de l’eau. Pratique à savoir : le bloc sanitaire est situé sur le rivage, mais vous trouverez également une mini toilette écologique à votre tente.

Auparavant, Tobias Knockaert et Kika Merlin fournissaient à Boomkamp des nuitées originales dans une cabane dans les arbres, en 2021, ils ont ouvert une nouvelle initiative où vous pouvez séjourner sur le lac de Domein Polderwind à Zuienkerke. Avec un canoë vous pagayez vers votre lieu de couchage au milieu de l’eau. Pratique à savoir : le bloc sanitaire est situé sur le rivage, mais vous trouverez également une mini toilette écologique à votre tente. Prix? A partir de 135 euros la nuit. Dans l’hôtel voisin Polderwind, vous pouvez rejoindre le petit-déjeuner buffet pour 22 euros. Vous pourrez également prendre un verre au bar en soirée.

A partir de 135 euros la nuit. Dans l’hôtel voisin Polderwind, vous pouvez rejoindre le petit-déjeuner buffet pour 22 euros. Vous pourrez également prendre un verre au bar en soirée. Où? Polderwind 4, Zuienkerk

vlotkamp.be

Dans un labyrinthe

Quoi? Dans un champs de maïs

Dans un champs de maïs Rester? Il y a plus de vingt ans, vous pouviez vous perdre dans un labyrinthe de maïs dans les polders de Damse pendant les mois d’été, il y a quatre ans, les nouveaux propriétaires Janne Vanderyse et Maxime Vermetten ont insufflé une nouvelle vie à l’initiative.

Pour la troisième année consécutive, vous pouvez également faire du camping dans une tente ou une cabane glamping jusqu’en septembre. Le bois pour un feu de camp nocturne est fourni par les propriétaires.

Il y a plus de vingt ans, vous pouviez vous perdre dans un labyrinthe de maïs dans les polders de Damse pendant les mois d’été, il y a quatre ans, les nouveaux propriétaires Janne Vanderyse et Maxime Vermetten ont insufflé une nouvelle vie à l’initiative. Pour la troisième année consécutive, vous pouvez également faire du camping dans une tente ou une cabane glamping jusqu’en septembre. Le bois pour un feu de camp nocturne est fourni par les propriétaires. Prix? A partir de 109 euros la nuit.Le petit-déjeuner (10 euros pour les enfants, 14 euros pour les adultes) peut être commandé séparément, ou rejoindre l’un de leurs barbecues (15/27 euros).

A partir de 109 euros la nuit.Le petit-déjeuner (10 euros pour les enfants, 14 euros pour les adultes) peut être commandé séparément, ou rejoindre l’un de leurs barbecues (15/27 euros). Où? Zuiddijk 14, Damme

maisterplan.be

Sur la plage

Quoi? Des cabanons au bord de la plage

Des cabanons au bord de la plage Rester? Que vous puissiez techniquement encore appeler une nuit dans ces campings de maisons de plage, nous vous laissons le choix. Dans cet hébergement pouvant accueillir jusqu’à six personnes à Nieuwvliet en Zélande, vous dormez littéralement sur la plage. Les gîtes sont équipés d’un lave-vaisselle, d’un micro-ondes, d’une salle de bain et d’une télévision, et disposent de deux terrasses : une avec vue sur les dunes et une avec vue sur la plage.

Que vous puissiez techniquement encore appeler une nuit dans ces campings de maisons de plage, nous vous laissons le choix. Dans cet hébergement pouvant accueillir jusqu’à six personnes à Nieuwvliet en Zélande, vous dormez littéralement sur la plage. Les gîtes sont équipés d’un lave-vaisselle, d’un micro-ondes, d’une salle de bain et d’une télévision, et disposent de deux terrasses : une avec vue sur les dunes et une avec vue sur la plage. Prix? A partir de 260 euros la nuit. De plus, via une application, vous pouvez commander le petit-déjeuner et d’autres produits qui seront livrés à votre porte le lendemain matin.

A partir de 260 euros la nuit. De plus, via une application, vous pouvez commander le petit-déjeuner et d’autres produits qui seront livrés à votre porte le lendemain matin. Où? Baanstpoldersedijk 1, Nieuwvliet

strandweelde.nl