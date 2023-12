Liège: notre guide shopping & pause gourmande dans le Carré

S’il est immédiatement associé à la fête, le Carré a pourtant bien plus à offrir que des soirées endiablées. C’est que c’est aussi dans le quartier que se trouve le « carré d’or » des boutiques liégeoises, avec, en prime une brochette d’adresses gourmandes parfaites pour faire une pause entre deux boutiques.

Envie de planifier une virée shopping dans le Carré? Suivez le guide. Et croyez-en une Liégeoise: l’odeur de bière rance qui règne à certains endroits du quartier disparaît après une exposition prolongée. Voire même, elle ajoute un élément détonant à l’expérience…

Nos coups de coeur shopping dans le Carré

Pour les fans de mode

Saint Laurent, Dries Van Noten, Filles A Papa, mais aussi un corner beauté ultra pointu et, depuis peu, leur propre gamme de piercings précieux développée en collaboration avec la bijouterie Piron: Irina Khä est un havre d’élégance et de bon goût en Cité ardente. Tous les prix ne sont pas donnés, mais en prendre plein les yeux ne coûte rien, et tant l’accueil que le cadre récemment rénové de la boutique méritent à eux seuls une visite.

Rue du Pot d’Or 12



Pour une approche plus germano-pratine de la mode, cap sur Ygreque et sa sélection qui va d’Isabel Marant à Kenzo en passant par Golden Goose, avec une approche faussement décontractée du luxe et une allure très fraîche. Ici aussi, l’équipe est aux petits soins et même si on n’achète rien, on glane plein d’idées de tenues à recréer au sein de sa propre garde-robe.

Rue St Adalbert 8



Plutôt fan de streetwear (ou en quête d’une boutique susceptible de plaire à votre ado)? Deux adresses: Coming Soon, le paradis des fans de sneakers, particulièrement les éditions limitées, mais aussi La Claque, un concept store où retrouver HUF, Obey et Stance, entre autres labels plébiscités par les Zoomers (et ceux qui veulent s’inspirer de leur dégaine, ou bien ont connu la 1e heure de gloire de ces marques).

Rue de la Casquette 23

Rue St Adalbert 5A



Pour vous, la mode n’a de sens que si elle est circulaire? Cap sur La Pharmacie et sa sélection de vintage trié sur le volet. Les prix sont un peu plus élevés que dans d’autres friperies, mais c’est parce qu’ici, l’approche tient plus de la boutique chic, avec choix pointilleux des pièces et attention particulière apportée à leur état général.

Rue de la Casquette 8



Enfin, pour rhabiller Chéri et en profiter pour ajouter l’une ou l’autre pièce pour dame à votre expédition shopping, détour par chez Duck et ses deux étages de marques allant d’Ottodame à Paul Smith. Dans ce multimarques familial aux volumes aérés, on prend ses aises pour découvrir une sélection chic et cool – et dénicher toute une série d’accessoires à prix doux au passage.

Rue St Adalbert 18



À noter que parmi les autres enseignes shopping du Carré, on retrouve aussi IKKS, Lacoste, MAC, American Vintage, Caroline Biss ou encore Scotch & Soda. On l’aura compris: c’est le quartier à la mode de Liège.

Pour les foodies

Cap chez Martine & Co pour dénicher chocolats Marcolini, thés Mariage Frères, biscuits Dandoy, bougies Astier de Villatte et autres produits haut de gamme dans un cadre chaleureux et raffiné. La boutique parfaite pour ramener un petit souvenir gourmand de Liège – ou amener l’une ou l’autre douceur au dîner auquel on est invité·e.

Bergerue 18



Autre incontournable: l’enseigne du « chocolatier et cacaofèvier » local, Benoît Nihant, dont les créations élégantes aux goûts délicats rappellent que la Belgique est décidément le pays du chocolat.

Rue du Pot d’Or 10B



Pour tout ce qui brille

Pas un guide shopping sur Liège sans que Le Coloris ne soit mentionné… Et c’est amplement mérité. C’est que cette boutique écrin, fondée à l’aube de la deuxième guerre mondiale par un couple de demoiselles audacieuses, fait briller les yeux du tout Liège depuis 80 ans déjà. Et s’est récemment offert un nouveau QG, blanc et lumineux, pour mieux mettre en valeur une sélection qui va de la belge Céline Daoust aux Parisiens de Vanrycke en passant par Ginette NY ou encore une jolie gamme de bijoux précieux et accessibles. Un vrai coup de coeur!

Rue St Adalbert 9



Pour les mini humains

Après une saga qui a glacé le sang des Liégeois, particulièrement attachés à cette adresse chargée en souvenirs, La Parenthèse s’est offert un nouveau départ dans le Carré, dans un espace aéré où on retrouve jeux, jouets, livres et autres découvertes ludiques qui ont fait de cette enseigne un incontournable pour qui a un enfant à gâter. Et les grands enfants y trouvent leur compte aussi, entre les peluches Jellycat qu’il est impossible de se retenir de caresser au passage, et une belle sélection de jeux de société.

Rue du Pot d’Or 18



Pour se (re)faire une beauté

Prisé du tout Liège, qui ne confie sa coloration qu’à ses mains expertes, l’Ersatz de Romain Nicotra fait aussi office de boutique beauté, entre sélection de parfums Etat Libre d’Orange et gamme capillaire Rahua. Parfait pour dénicher un cadeau pour une beautista exigeante – ou pour découvrir en vrai des marques qu’on ne trouve pas partout.

Rue St Jean en Isle 15



Et pour se rassasier…

Sur le pouce

Le samedi matin, il s’agit d’arriver suffisamment tôt à la Rôtisserie St-Adalbert, dont les poulets à la peau croustillante et les racks de ribs parfaitement cuites sont pris d’assaut par les gourmands. Pour reprendre du poil de la bête entre deux enseignes shopping, on fait comme les locaux et on s’offre quelques pilons à grignoter en se baladant.

Rue St Adalbert 20



Autre option, aussi rapide mais plus pratique pour éviter les taches: le Caffé Internazionale. Tenue par un couple de Liégeois bien connu des amateurs de musique électronique, cette cantine chaleureuse est spécialisée dans le pastrami, ultra généreusement servi en sandwich, en salade, ou bien accompagné de pickles bons comme là-bas pour un petit grignotage.

Rue de la Casquette 17



À table

Tenue elle aussi par un couple de passionnés, Kuore est une cantinetta ensoleillée où s’attabler pour savourer aperitivo, pâtes et autres délices venus tout droit de la Botte. Le cadre, composé de trouvailles chinées et de touches poétiques, est chaleureux et accueillant à souhait, et on trouve ici tout le nécessaire pour prendre des forces avant de reprendre son marathon shopping.

Rue St Adalbert 16



Envie d’une pause plus chic? Bienvenue chez Caudalie, une adresse « à la française », où on savoure un lunch aux velléités gastronomiques avant de se remettre en route. Attention: pour y goûter à midi, il faut s’y rendre le jeudi ou le vendredi, sinon, c’est en soirée, et il vaut mieux réserver. Une idée de point de chute après votre journée boutiques?

Rue St Jean en Isle 6



Un dernier verre pour la route?

Impossible de quitter le Carré sans boire un verre. Après tout, on est dans l’épicentre de la fête dans la plus festive des villes belges… Mais quitte à s’humecter le gosier, on y met les formes, et on s’arrête chez Bitter, dernier né de la scène cocktails liégeoise, et paradis pour les fans de mixologie. Ici, les créations sont ultra réfléchies, surprenantes à souhait et sexy en diable. Que demander de plus? C’est bien ce qu’il nous semblait… À votre bonne santé, et vive Liège et le (shopping dans le) Carré!

Rue de la Casquette 25



