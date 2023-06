Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 17 et 18 juin

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On prend soin de soi à Bruxelles

Le micro festival de bien-être et de développement revient pour une troisième édition qui se met au vert au cœur du Grand Hospice et de son jardin urbain en plein centre de Bruxelles. Sur place, plus de 40 exposants proposeront leurs services, conseils ou articles liés au bien-être et au développement personnel.



En parallèle de ce super marché du bien-être de nombreux ateliers de découvertes et d’initiation sont organisés. Ouverts à tous et à prix réduits, ces derniers sont peut-être l’opportunité idéale pour ralentir le rythme et découvrir ces pratiques (trop souvent) méconnues. De l’auto-massage au yoga facial en passant par la pleine conscience, on se déconnecte du superflu pour se recentrer sur l’essentiel : soi.



Dimanche 18 juin de 11h à 18h au Grand Hospice. Plus d’info

On découvre le quartier de Neuvice à Liège

Rendez-vous au cœur de la Cité Ardente, en Neuvice plus particulièrement qui ce week-end uniquement se pare de mille-et-une couleurs. L’étroite petite ruelle liégeoise est l’une des rares artères liégeoises à avoir conservé son héritage moyen-âgeux tout en affichant le style mosan si caractéristique de l’ancienne capitale de la Principauté.

Elle avait été laissé quasi à l’abandon à la fin du 20e siècle, en raison de son étroitesse qui rendait le trafic peu aisé. Rendue piétonnière en 1964, elle attire depuis quelques années créateurs et artisans en tout genre qui redynamise avec force l’endroit.

Et ce week-end, le quartier est en fête avec une superbe exposition en plein air mettant en valeur l’incroyable richesse artistique de Liège tout en partageant un joyeux moment festif. Plus de 10 artistes y exposent leurs œuvres qui se laissent découvrir tout l’été durant.

On s’envole pour la Corée, à Bruxelles

Direction le Pays du matin calme ce week-end pour un festival haut-en-couleur qui s’empare de la place de Brouckère deux jours durant. Du 17 au 18 juin, on célèbre la culture coréenne lors des « Korean Culture Days : Hallyu Town » et on en profite pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée et la Belgique.

En coréen, Hallyu peut se traduire par la vague, une vague coréenne qui continue de s’abattre dans l’Occident à travers bon nombre de shows télévisés ou de groupes de musique qui s’imposent de plus en plus dans le paysage du divertissement notamment.



Au programme de ces festivités portées par le Centre Culturel Coréen: concert de K-pop, spectacle de danses traditionnelles mais aussi cours de cuisine coréennes, stands de cosmétique brandés k-beauty et on en passe. L’occasion parfaite de découvrir tout ce qui touche, de près ou de loin à la culture coréenne.



Korean Culture Days : Hallyu Town, du 17 au 18 juin. Plus d’infos

On s’aventure en forêt pour découvrir nos fonds marins, à Silly

Et si on vous disait qu’en se promenant dans le bois de Silly, vous en apprendriez davantage sur nos océans. Vous auriez du mal à nous croire, n’est-ce pas? Et pourtant… depuis le 1er mai et jusqu’au 29 septembre, Silly Silence fait se rencontrer ces deux mondes en transformant le bois de Silly en lieu d’exposition à ciel ouvert dans lequel sont présentés les photographies de Jean-Marie Ghislain.



Au total, ce sont près de 20 clichés explorant nos fonds marins et leur silence tout relatif, percés par le chant des baleines, le sifflement des dauphins et le roulis des vagues qui sont à découvrir dans la forêt. Une exposition qui offre un dialogue intéressant entre ces deux univers que tout semble opposer et qui illustre, une nouvelle fois, l’immensité de la nature. De Hawaï à la Polynésie en passant par les Bahamas, on s’aventure sous la surface.

© SDP

Silly Silence invite Jean-Marie Ghislain, du 1er mai au 29 septembre. Plus d’infos