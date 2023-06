Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 3 et 4 juin

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se reconnecte à la Terre dans le Condroz

Direction le Condroz ce week-end pour la seconde édition du festival de l’agriculture et de l’alimentation qui a pour objectif de mettre en avant les nombreuses initiatives et la pléthore de projets liés à notre alimentation et la façon dont nous nous nourrissons de la Terre tout en l’enrichissant. L’occasion de questionner notre approche et notre conception de l’alimentation et pourquoi pas d’essayer de lui redonner un meilleur sens?

Au programme? Des visites, des balades, des spectacles, des ateliers, des marchés de producteurs, des conférences, un apéro rural, des activités pour les écoles, des échanges en toute convivialité… Dans notre viseur? Les nombreuses balades organisées tout le week-end aux Jardins de Vertumme ou encore l’atelier « découverte du monde des abeilles ». D’humeur un brin plus festive? On se rend à la fête de la Fraise à la Ferme Vrancken le dimanche 4 juin où on assiste, vendredi soir à l’apéro local et au spectacle d’impro « Rugueux » à Gesves.

Le programme est à retrouver juste ici.

On file se régaler au Fox, à Bruxelles

L’endroit vient tout juste d’ouvrir et l’on peut encore sentir les odeurs de peinture fraîche qui témoignent de la gigantesque transformation que le bâtiment quasi iconique de la Royale Belge vient de traverser. Mais ces effluves sont très rapidement remplacées par le doux fumet appétissant des nombreux stands qui peuplent ce nouveau « food-court », cousin éloigné du WOLF.

Au menu ? Un « funky food » market composé de 12 enseignes proposant une streetonomie (comprendre le mariage entre la street-food et la bistronomie) gourmande. On retient notamment le délicieux poulet frit coréen du comptoir Bap&Dak ou encore le roboratif asado de Logan Depuydt qui officie chez LouLou.

Et ça ouvre ce week-end, on y dégustera quoi ?



Mais aussi, on écume les guinguettes bruxelloises qui réouvrent

Le printemps est enfin arrivé à Bruxelles, amenant avec lui les premières véritables journées de soleil, aux températures plus douces sous un ciel d’un bleu azur. Et la météo de ce week-end ne prévoit aucun nuage à l’horizon! Le moment idéal pour écumer les guinguettes de notre belle capitale dont la réouverture toute récente, à l’image des oiseaux migrateurs revenus dans nos contrées après leurs hivernages sous des cieux plus cléments, témoigne du véritable retour des beaux jours

Dans ces versions 2.0 des bals populaires à l’inspiration parisienne, on profite du soleil tout en savourant une bonne bière du quartier ou du moins locale tout en picorant des tapas en tout genre. Alors, on se voit chez Maurice (au parc du Cinquantenaire), chez André (au parc de Laeken ) ou on se donne rendez-vous chez Tipi? La guinguette des Étangs d’Anderlecht?



On fait le plein de bonnes affaires à Liège

Vous êtes à la recherche de la petite robe en sequins de vos rêves ? Ou d’une tenue un brin plus sportswear mais à prix cassé ? Ça tombe bien, le label belge Filles à Papa organise une grande vente de ses archives en ce début de mois de juin.



La griffe imaginée par les deux sœurs Carol et Sarah Piron depuis 2012 et qui propose un vestiaire urbain avec un joli jeu de coupe et de styles solde ses créations du 1er au 5 juin en plein cœur de la cité ardente. C’est au numéro deux de la rue Sébastien Laruelle, à trois pas de l’Opéra Royal de Wallonie, que ça se passe ! Mais ne trainez pas, les pièces sont limitées, et c’est premier arrivé, premier servi.