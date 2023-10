Que faire en Belgique ce week-end: notre agenda pour les 14 et 15 octobre

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On s’oppose à la fast fashion et on en apprend plus sur la mode durable, à Bruxelles

L’impact néfaste de la mode, et plus particulièrement de la fast fashion, n’est plus un secret. Les coûts humain et environnemental de la mode jetable est monstrueux. Pourtant, cette dernière continue de faire des émules. Dans l’intention d’essayer d’inverser la tendance, le CNCD organise samedi une journée de sensibilisation aux dérives de cette production de vêtements trop vite consommés.

La journée du 14 octobre sera donc l’occasion de déconstruire et de repenser l’industrie de la mode pour une version plus humaine et respectueuse des droits humains. Au programme de cette journée engagée: un Fast Fashion Tour des grandes enseignes qui occupent nos rues commerçantes, pour un état des lieux concert. L’après-midi, place aux nombreux ateliers et conférence. Cette dernière explorera les enjeux qui mêlent la fast fashion à la migration, en compagnie de Zoé Dubois d’achAct et de Kaenat Issufo, de Labour Behind the Label. Côté ateliers, on pointe surtout celui de sérigraphie sur t-shirt, qui nous fait de l’œil.

Samedi de 11h30 à 17h30, gratuit, au centre culturel Bruegel. Plus d’info.

On se réapproprie l’architecture à Louvain-la-Neuve

Comment vit-on dans un monde en perpétuel changement et qui s’abîme? Comment occuper cet espace changeant et comment répondre aux enjeux qu’il représente? Avec une population de plus en plus nombreuse, comment le bâti peut-il s’adapter pour offrir un toit à tout un chacun?



Ce sont les grandes questions qui traversent l’exposition Réappropriations. Sorte de prolongement de l’œuvre présentée par l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles (ICA) lors de la dernière Biennale d’Architecture de Venise, l’exposition invite le public à découvrir de nouvelles manières d’occuper le territoire. Comme densifier le bâti existant plutôt que de consommer les espaces vierges de construction ou encore de régénérer les constructions existantes plutôt que de démolir pour reconstruire et enfin, d’intégrer le réemploi de matériaux de construction.



C’est à explorer du 12 octobre au 26 novembre, aux Halles Université sur la place de l’Université 1 à Louvain-la-Neuve.

On se questionne face aux enjeux de l’agriculture paysanne à Bruxelles et en Wallonie

Cela fait maintenant 15 ans que le festival Alimenterre propose en Belgique une sélection de films documentaires qui dénoncent les dérives du monde agricole et de l’industrie alimentaire. Tout en sensibilisant le citoyen face à ces enjeux, le festival propose aussi pléthore de solutions pour y remédier.

Au programme : projections, rencontres-débats, ateliers pour parvenir à promouvoir ces modes agricoles plus justes et durables. Une jolie programmation qui part joyeusement dans tous les sens et touche à tout. Dans notre viseur: le documentaire Tu nourriras le monde qui aborde la transition agroécologique à l’heure de l’urgence climatique. On note aussi l’atelier « conserves à tester pour ses légumes excédentaires » 100% gratuit et ultra-pratique.



Le programme (dense) est à retrouver sur le site du Festival Alimenterre, qui se tient du 10 au 15 octobre à Bruxelles et dans toute la Wallonie.

On expérimente à gogo pour devenir incollable en sciences, à Bruxelles

Attention, vous risquez de devenir incollable en science après ce week-end… Et la méthode: apprendre en s’amusant, à travers des dizaines d’expériences, d’ateliers, d’activités et d’expositions oiginales, accessibles à tous, et gratuites. Seul·e ou famille, ado, adulte ou enfant, c’est le moment de venir réveiller le scientifique – ou tout simplement le curieux – qui sommeille en chacun de nous.

IA, robots, codage, chimie, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Casques de RV (réalité virtuelle) pour voyager sur Mars ou démonstration d’hoverboard, de la création artistique à l’astronomie, le spectre scientifique sera balayé de long en large, pour rendre la matière accessible et attractive. Objectif des organisateurs: vulgariser pour intéresser aux défis de demain, qu’il s’agisse d’environnement, de société ou de santé.

Du 13 au 15 octobre, à Tour & Taxis. Le programme complet est disponible sur www.ilovescience.brussel

Et ce week-end encore partez à la découverte de l’Architecture éclectique, à Bruxelles.