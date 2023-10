Que faire en Belgique pendant les vacances d’automne: 20 activités à faire en famille ou entre amis

Du 20 octobre au 5 novembre, les écoliers francophones seront en vacances, et parfois leurs parents avec eux. Pour profiter à fond d’Halloween, des joies de l’automne et de tout le reste, voici une petite sélection d’activités à faire en famille ou entre amis.

Les activités à faire:

À Bruxelles

On file à la rencontre de nos mythes et légendes

Ces 27 et 28 octobre, le Domaine de Val Duchesse s’anime et redonne vie aux contes et légendes de nos régions. Fées, farfadets, gobelins… C’est tout le Petit Peuple qui s’y précipite le temps de ces deux soirées pour vous accompagner lors d’une balade-spectacle qui illuminera de mille feux le domaine de Val Duchesse et son château.

Du Chat Botté à la légendes d’Auderghem, de la Belle et la Bête au Bal des Sorcières, des récits envoûtants qui jalonneront votre promenade enchantée. Grâce à de nombreux acteurs, effets spéciaux et même du videomapping, l’endroit revêt un caractère plus féérique que jamais. Comptez environ 1h15 pour boucler la promenade animée.

Legends, les 27 et 28 octobre. Infos juste ici

On (re)découvre les cimetières de la ville

Cet automne, on arpente les plus beaux cimetières bruxellois, tellement plus beaux, mystérieux et romantiques lorsque les feuilles roussissent et que la lumière automnale les nimbe d’une atmosphère particulière. Et à la Toussaint, on est évidemment dans le ton. On file donc (re)découvrir le cimetière d’Uccle-Dieweg, dont nous vantions les atouts halloweenesques dans cet article, le cimetières d’Ixelles, le plus architectural, celui d’Evere, le plus « parc », ou encore les galeries funéraires du cimetière de Molenbeek. Le cimetière de Laeken, alias le Père Lachaise bruxellois, vous accueille tous les jours mais ce 29 octobre, une visite guidée vous fera découvrir le patrimoine du lieu, y compris la crypte royale et le chœur de l’ancienne église et ses galeries funéraires.

Cimetière de Dieweg, © Getty

Pour la visite du cimetière de Laeken le 29 octobre, vous trouverez plus d’infos ici.

On se perd dans le labyrinthe de Tim Burton

Retour à Bruxelles, à Tour & Taxis précisément, pour une expérience immersive unique dans l’univers fantasmagorique de Tim Burton. Vous déambulerez en famille ou entre amis dans un labyrinthe, décrit par le cinéaste lui-même comme « une foire fantastique », et à la manière d’une Alice aux pays des merveilles, vos pas vous mèneront de porte en porte, chacune s’ouvrant sur un univers emblématique du créateur de Beetle Juice. Costumes, textes, animations, œuvres originales (dont certaines n’ont jamais été montrées auparavant), personnages grandeur nature… De quoi ravir les fans du cinéaste mais aussi tous les autres, puisque, c’est certain, le monde de Tim Burton vous emmènera ailleurs. This is Halloween, this is Halloween…



Du 20 octobre 2023 au 4 février 2024, plus d’infos ici.

On en apprend plus sur Rémy et ses amis

Alors non, eux, ils ne cuisinent pas. Du moins pas qu’on le sache. Cependant, ils s’avèrent plein de surprise. Les rats, omniprésents dans nos environnements urbains, ont des clichés qui leur collent au pelage, mais on en sait finalement très peu sur eux. Bonne nouvelle: le Musée des Égouts de Bruxelles entend changer la donne et redorer quelque peu le blason du rongeur.

Avec son exposition Rattus, la première du genre au sein du musée, l’organisme nous invite à déconstruire les stéréotypes. Immersive et ludique, l’expo est agrémentée des photos et vidéos de Thomas Jean, derrière le compte Instagram la Minute Sauvage qui recense bon nombre des observations de la faune en milieu urbain du passionné. Bref, de quoi apprendre en s’amusant !



Rattus, du 15 septembre 2023 au 16 juin 2024 au Musée des Égouts de Bruxelles. Plus d’infos

On fête nos morts comme ils le méritent, au coeur des Marolles

Chaque année à cette période, le quartier populaire des Marolles s’anime pour célébrer la mort, et réfléchir à la place que nous lui accordons – ou pas – dans notre société. Des concerts, des conférences, des ateliers créatifs, des masterclasses, des balades au cimetière sont organisés. Mais, celui qui reste la pièce maîtresse de cette semaine animée est sans conteste l’autel, éclectique et émouvant, dédié au souvenir des être chers disparus à disposition de toutes et tous. Voilà pour le programme tout azimuts de ces quelques jours à la fois joyeux, sentimentaux et introspectifs.

Le (bouquet) final sera la grande procession à la lumière des lanternons, avec un départ au pied du Palais de Justice à 18h30 vers la Place du Jeu de Balle, qui résonnera vers 20h au son de l’Orchestre Basura (vers 20h). Un grand moment de fête en l’honneur des nos défunts, dans la grande tradition d’Amérique centrale.



Dia de Muertos, du 29 octobre au 4 novembre, aux Marolles. Le programme complet sur www.diademuertos.be

Dans le Brabant Wallon

On s’offre le grand frisson dans nos parcs d’attractions

Il y a comme un vent d’épouvante qui souffle dans nos parcs d’attractions pendant le congé de Toussaint. Deux semaines durant, en plus de s’offrir le plein de sensations fortes, on y joue à se faire peur.



À Walibi, par exemple, on a mis les petits plats dans les grands, et il y a de quoi satisfaire tout venant! Pour les plus audacieux, le parc se transforme, lors de dix nocturnes grâce à quatre maisons hantées et cinq zones terrifiantes, en véritable scénario de film d’horreur à glacer le sang. Pas trop fan d’épouvante ? Ou envie d’y aller avec vos plus petits ? Alors les six journées familiales du parc sont faites pour vous: l’ambiance d’Halloween y règne dans un cadre bien plus grand public.



Plopsa Coo invite aussi la peur sur son domaine où le Roi Citrouille et ses monstres viendront vous hanter tous les jours du congé de la Toussant. On nous glisse dans l’oreillette que certains jours, un joli spectacle de magie pour petits et grands se laissera découvrir à partir de 15h.

Enfin, on frissonne comme jamais à Bellewaerde qui compte aussi honorer la fête d’Halloween jusqu’au 5 novembre. Des quêtes « Phantasmagoria », au spectacle pour la Fiesta de Los Muertos, en passant par des maisons hantées dédiées aux plus grands, il y en a pour toutes les peurs…

Plus d’infos pour Walibi, Plopsa Coo et Bellewaerde

On s’époustoufle devant les dragons du château

On ignore si la légende dit qu’à la tombée de la nuit, les dragons sont de sortie, mais c’est en tout cas le cas chez Luc Petit. Le célèbre metteur en scène nous a concocté cette saison une épopée très spectaculaire sur le thème des dragons – et des chevaliers.

Pour ce show tout feu tout flamme, jongleurs, danseurs, acrobates, se surpassent dans la cour du château, pour animer un récit légendaire et flamboyant. Dragon oblige, la pyrotechnie sera aussi au rendez-vous pour échauffer l’imagination des petits (à partir de 4 ans) et des grands pendant près de 2 heures.

Du 20 octobre au 5 novembre, 3 séances par jour à partir de 17h45, 18h30 et 19h45. Toutes les infos sur www.nocturnales.be/la-nuit-des-dragons

On admire le château de Seneffe sous un nouveau jour

Direction le Hainaut pour le domaine du château de Seneffe, qui vaut à lui seul le détour, mais que vont sublimer des événements en tous genres. Au programme: l’exposition Think Nature de Monsieur Plant, dont les œuvres végétales s’inscrivent en écho aux objets et décors du musée. Une « escapade d’automne », du 26 au 29 octobre, vous permettra de coupler la visite avec une balade dans le parc et un atelier théâtre. Deux ateliers sont proposés (voir les infos dans le lien plus bas).

Mais ça n’est pas tout: du 2 au 5 novembre, c’est Jean de La Fontaine qui hante le château, ou plutôt un comédien interprétant le célèbre fabuliste, qu’il vous faudra suivre pour une escapade muséale unique en son genre. Vous pourrez poursuivre avec d’autres expos, temporaires ou permanentes, et la visite de Mondes hybrides, une expo en plein air au cœur du domaine. Attention: si vous espériez vous offrir la Nuit des châteaux de Seneffe, c’est hélas déjà complet.

Toutes les infos ici.

Dans la province de Liège

On fait le mur

Depuis un bout de temps déjà, l’expo Extra Muros, au-delà des murs, à la gare des Guillemins à Liège, nous balade à travers l’histoire au fil d’un parcours interactif sur la thématique… des murs. De la Grande muraille de Chine au mur de Berlin en passant par celui du son ou la Grande barrière de corail, le voyage spatio-temporel est copieux. Et bonne nouvelle : les organisateurs ont prolongé l’événement jusqu’à la fin des vacances de Toussaint, le 5 novembre. En prime, plein d’activités artistiques et divertissantes : chasse aux fantômes dans la scénographie, espace Lego et workshops (Halloween, graffitis…).

© Filip SLOVAKEI Extra Muros © Europa Expo © G. Bugni

Jusqu’au 5 novembre. Plus d’infos

Lire aussi: 4 friteries atypiques à tester à Liège

On s’amuse sur les manèges de la Foire

Comme chaque mois d’octobre, la Foire de Liège prend ses quartiers le long du boulevard d’Avroy et parfume la Cité Ardente de ses effluves gourmandes de croustillons et de lacquemants.

Avec ses 160 attractions, il s’agit de l’une des plus grandes foires de Belgique et si elle est inscrite dans les souvenirs de bons nombres de liégeois, c’est pour son caractère joyeux… et tout public: amateurs de sensations fortes, simples flâneurs ou adeptes de la pêche aux canards côtoient des gourmands venus s’empiffrer de churros ou de croustillons… entre autres.



La foire à Liège, du 1er octobre au 12 novembre. Plus d’infos

On dine avec la Famille Adams en sauvage compagnie, à Theux

Le parc animalier Forestia sera le lieu d’une rencontre étonnante ces 29, 30, 31 octobre et 1 et 2 novembre : la Famille Adams semble s’être décidée à quitter son manoir lugubre pour célébrer sa fête préférée avec les loups du parc. Oh puisque vous insistez, vous êtes aussi invités !

Au programme de ces cinq soirées de festivités: un repas au Forest’ Bar, le restaurant de l’endroit suivi par une balade en charmante étrange compagnie dans le domaine du parc qui s’annonce farfelue et pleine de mystères à élucider et de rebondissements loufoques. Attention, les places sont comptées !



Et puis, si la famille Addams s’avère inaccessible pour vous, le parc se laisse toujours découvrir pendant ce congé d’automne, idéal pour passer une journée au grand air et en pleine nature avec votre petite tribu.



Plus d’infos

On observe la vie souterraine à Comblain

« Attention : ne pas déranger, chauves-souris en cours d’hibernation ». Alors c’est en silence que l’on découvre l’univers souterrain à force de mimes, mises en scènes, illustrations ou jeux. Ici, tous les moyens seront bons pour vous faire découvrir le monde mystérieux des demoiselles, aussi appelées renards volants.

Du 28 octobre au 5 novembre, tous les jours. Toutes les infos sur www.grottedecomblain.be

Dans le Hainaut

On joue au scientifique à Frameries

Comment joindre l’intelligent à l’effrayant? En passant une journée dans le plus grand « science center » de Belgique, Sparkoh!, à Frameries (l’ancien Pass pour ceux qui ont raté la mutation). Le musée – qui a pour but de faire découvrir chimie, physique et consorts par l’expérimentation – propose en effet un Parcours de la peur pour toute la famille, histoire de « démystifier la peur et autres phénomènes scientifiques ». Quelques exemples d’activités prévues : la rencontre avec un dresseur de zombies, la dégustation de mets d’un top chef insolite ou encore un jeu pour mieux savoir identifier chaque phobie.

L’aventure scientifique en famille. Copyright : SDP

Du 21 octobre au 5 novembre. Plus d’infos

On fête Halloween à Pairi Daiza

Les vrais savent : Pairi Daiza n’est jamais aussi beau qu’à l’automne. Le zoo le plus beau du monde (on peut le dire) revêt lui aussi son costume d’Halloween. Au programme des réjouissances : créatures et décors légendaires, œuvres d’art, spectacles, dôme hanté, mappings vidéo, écran d’eau géant avec monstres marins, concours rigolos (plus bel épouvantail, plus gros potiron, plus beau costume)… Côté food, des recettes spéciales (de saison !) et, comme Pairi Daiza est avant tout un zoo, les animaux du parc ne seront pas en reste avec, pour eux aussi, un menu spécial Halloween. Les chauves-souris aiment ça !

Du 21 octobre au 4 novembre, de 10h à 21h30, plus d’infos ici.

Dans la province de Namur

On fait du cirque

La célèbre citadelle se pare de ces atours circasiens pour héberger le Festival du Cirque de Namur pour la 18e fois. Une fois de plus, la crème internationale du cirque mondial s’est donnée rendez-vous sous l’immense chapiteau ultramoderne pour nous mettre des étoiles plein les yeux. Au menu: clowns, équilibristes, trapézistes et acrobates qui réalisent des numéros extraordinaires en défiant (notamment) les lois de l’apesanteur. Si vous aimez les animaux et l’art du dressage, vous pourrez également assister à ce qui est annoncé comme « le meilleur numéro de chiens au monde”. Rien que ça.



Du 28 octobre au 12 novembre 2023. Toute la programmation et les infos sur www.festival-cirque-namur.com

Dans la province du Luxembourg

On se fait peur dans les souterrains à Han-sur-Lesse

La visite des Grottes de Han, c’est déjà une expérience particulière en soi, puisqu’elle nous emmène dans les entrailles de la terre, à 110 mètres de profondeur, pour un parcours à la découverte des stalactites et stalagmites, avant de nous plonger dans une spectacle grandiose signé Luc Petit. Durant les vacances d’automne, cette immersion dans les ténèbres prend des airs plus étranges car des Trolls s’invitent dans les galeries. Les moins audacieux peuvent simplement profiter de l’ambiance « Hanlloween » dans le Parc Animalier à ciel ouvert, qui accueille déco et bestioles monstrueuses de saison. Le must: un spectacle nocturne itinérant proposé trois soirs dans le parc…

« Hanlloween » dans le Parc animalier. Copyright : SDP

Du 21 octobre au 5 novembre. Nocturnes les 29, 30 et 31 octobre. Plus d’infos

On s’aventure dans une forêt hantée à Durbuy

Comme chaque automne, l’Adventure Valley à Durbuy ouvre ses portes durant les nuits les plus sombres pour faire frissonner petits et grands. Dès la tombée de l’obscurité, créatures étranges et scènes surprenantes prennent vie dans la Mystery Forest. Sur un parcours d’environ 2 kilomètres (soit 1 h/1 h 30 de marche environ en pleine forêt), vous vous aventurez entre spectacles audiovisuels et scare zones. Pour les plus jeunes – ou les plus trouillards -, pas de stress, chaque espace peut être évité. C’est donc la balade nocturne idéale à faire en famille. Besoin de vous remettre de vos émotions ? Tout est prévu au restaurant La Fabrique ou au bar extérieur. Un conseil : prévoyez parapluies et bottes si le temps est pluvieux, histoire de profiter de la promenade sans avoir peur… de vous salir et de transformer vos kids en petits monstres boueux. It was a thrilleeeer !

Du 13 octobre au 4 novembre, à partir de 18h certains soirs, et plus tard les autres soirs. Réservations à l’avance conseillées. Toutes les infos sur halloween.adventure-valley.be

On se balade entre féérie des lumières et visite au flambeau à Bouillon

Les journées raccourcissent, et à Bouillon, c’est une bonne nouvelle. Car dès la tombée de la nuit, la cité pittoresque s’habille de lumière pour nous inviter à une balade merveilleuse. Cinq lieux emblématiques se métamorphosent alors sous nos yeux: le Pont de Cordemois, le Passage, les petits escaliers, l’Archéoscope et le Musée ducal.

Vous en voulez encore? Enfilez capelline et pelisse, puis direction le château fort. Munis de flambeaux, partez à la rencontre de Godefroid de Bouillon, chevalier aussi pieux qu’intrépide, et revivez son histoire, accompagné d’un guide vêtu à la mode médiévale. Couloirs, souterrains et pièces de ce lieu historique n’auront plus de secret pour vous. Une pérégrination hors du temps qui s’achève par l’ascension de la Tour d’Autriche, qui offre une vue à 360° sur la ville. Un panorama imprenable, cerise sur le… château de ce moment fantastique.

L’Odysée des Lumières se déroulent jusqu’au 11 novembre. Toutes les infos sur L’Odyssée de Lumières à Bouillon. Les visites du château de Bouillon auront lieu les 23, 24, 26, 30 octobre et 02 novembre. Toutes les infos sur www.chateaudebouillon.com/visite-nocturne

En Flandre

On découvre le design à Courtrai

Durant des années, Courtrai a été connue pour son Salon du design. Aujourd’hui, la formule a changé et la cité ouest-flandrienne vibre au rythme du festival créatif Wonder, qui se penche sur l’avenir en offrant de jolis rêves aux promeneurs de tous âges. Du design à l’art, le parcours (gratuit) traverse 28 endroits et 40 espaces d’exposition, de We are the Next Generation, vitrine de la jeune création belge à la Budafabriek, à une sélection d’objets signée du Belgian Design Pavilion, qui ne s’expose cette fois plus à Milan mais bien aux Broeltorens. Les amateurs d’art qui souhaitent s’offrir une double dose de beau choisiront le week-end du 28 octobre pour faire le déplacement, histoire d’assister en prime au Kortrijk Art Weekend.

Copyright : SDP

Wonder, jusqu’au 5 novembre. Plus d’infos Kortrijk Art Weekend, du 27 au 29 octobre. Plus d’infos

On fuit Dracula à la Côte belge

Les activités ne manquent pas à la mer durant les vacances d’automne. L’occasion d’alterner balades dans les dunes et dégustations de gaufres, avec des moment plus insolites. Parmi les stations les plus hantées de la Côté, on pointera Saint-Idesbald. La cité accueille en effet un labyrinthe terrifiant, avec des pêcheurs de crevettes prisonniers sur sa plage (dès le 21 octobre), mais aussi une fête des zombies avec DJ (le 29 octobre) ou encore un atelier de découpe de potirons (le 31 octobre). Sans oublier le feu d’artifice (le 30 octobre) et le cortège (le 31 octobre). Non loin de là, pour les plus grands, on peut aussi rejoindre la randonnée VTT nocturne de 25, 35 et 55 km, à Oostduinkerke (le 27 octobre).

A noter que des défilés sous le signe des sorcières et vampires sont aussi prévus du côté de Blankenberge (les 28 et 29 octobre) et Coxyde (le 31 octobre).

Confection de citrouilles. Copyright : SDP Cortège monstrueux à la Côte. Copyright : SDP

Plus d’infos

