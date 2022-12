Que faire pendant ces vacances d’hiver? 20 idées d’activités en Belgique

Il fait froid, on a envie de se blottir chez soi. Et pourtant, le monde extérieur a beaucoup à nous offrir, à commencer par toutes les balades illuminées de saison, des expos à foison, et d’amusantes attractions. Suivez le guide !

Lumières, spectacles et attractions autour de Noël en Belgique

On découvre Dinant sous une autre lumière

Pour vivre des instants magiques au gré des illuminations de fêtes, rendez-vous à Dinant et découvrez cinq lieux emblématiques de la ville (de la place d’Armes à la place Collard) dans un habit de lumières exceptionnel, parmi une foule d’animations diverses tels les marchés, concerts et autres cortèges.

www.dinant-lumiere.be On retrouve la magie de Noël à la côte Si vous profitez de ces vacances pour passer quelques jours à la côte belge, ne manquez pas le parcours enchanteur Koksijde by light, du 23 décembre au 8 janvier, au départ de la maison communale, à côté de laquelle se trouve une patinoire géante ainsi que plusieurs chalets de Noël. Les différentes stations balnéaires ne sont pas en reste et proposent presque toutes leur propre marché d’hiver.

koksijde.com

Parcours Koksijde by light © DR

On va voir un beau spectacle à Tournai

Que faire lorsque le temps s’est arrêté ? Réponse à travers le spectacle Le Sablier de Noël, signé Luc Petit, au sein même de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai du 3 au 8 janvier. Trois représentations par jour, en compagnie du duo de mimes des Frères Taquin, dans une atmosphère surprenante.

www.visittournai.be

Le Sablier de Noël à Tournai © DR

On en prend plein les yeux à Frameries

Cap sur Frameries, où la façade de l’ancien Hôtel de Ville est le théâtre d’un spectacle-conte de Noël mêlant artistes et vidéo-mapping, qui fait la part belle au passé de la cité. Joué tous les soirs du 26 décembre au 7 janvier (excepté le 31 décembre et le 1er janvier), Bosquétia vous en fait prendre plein les mirettes.

www.tourdessites.org

Bosquétia à Frameries © DR

5 A un jet de pierre de la capitale, le festival de lumières et de lanternes Lightopia propose un parcours d’installations interactives, avec des personnages fantastiques et même un spectacle aquatique, dans le parc du château de Grand-Bigard. Emerveillement garanti.

Dès 18,50 euros par adulte et 14,50 euros par enfant. Jusqu’au 8 janvier 2023. Fermé les 24 et 25 décembre. https://lightopia.be/fr

Lightopia à Grand-Bigard © DR © DR Lightopia Brussels

6 Pour les amateurs de glisse, la Gare maritime de Tour et Taxis, à Bruxelles, accueille une patinoire géante, une piste de curling, un manège ainsi que des châteaux gonflables dans une ambiance festive. N’hésitez pas à profiter de cette visite pour aller vous régaler à deux pas au Food Market, plus grande halle gourmande d’Europe.

Adulte : 9 euros, enfant : 5 euros. Heures d’ouverture sur https://tour-taxis.com/fr/event/la-patinoire-de-la-gare/

7 A l’occasion d’une visite au parc d’aventures de la préhistoire Prehistomuseum, à Flémalle, écoutez une conteuse vous narrer une histoire de Noël où nature, animaux et hommes vivent en harmonie. Un hommage aux contrées lointaines des Indiens d’Amérique. Les Contes de l’hiver se déroulent du 26 décembre au 8 janvier, en plus des animations saisonnières du parc.

https://www.prehisto.museum/fr

8 Les 75 hectares du Jardin des Mondes à Pairi Daïza se parent de mille feux en ces vacances d’hiver. Des dizaines de décorations géantes et d’animaux lumineux, des vidéos mappings, des orchestres automates, un dôme féérique… La magie des fêtes dans le parc animalier a de quoi faire pétiller les yeux des petits… et des grands aussi.

Ouvertures tardives jusqu’à 20 heures, du 26 au 30 décembre et du 2 au 7 janvier 2023. https://www.pairidaiza.eu/fr/christmas-time-pairi-daiza

Pairi Daïza © DR

9 Un Noël sous les Tropiques sans prendre l’avion ? Aqualibi vous plonge en tout cas dans une ambiance festive avec palmiers décorés, bonshommes de sable et cocktails d’hiver. Ouvert tous les jours pendant les vacances, y compris le 25 décembre et le 1er janvier, le parc aquatique propose aussi quatre nocturnes jusqu’à 22 heures, avec animations et DJ-set.

https://www.aqualibi.be/fr/event/tropical-christmas

Aqualibi à Wavre © DR

Dernière chance !

Zoom sur les expos et événements incontournables qui se terminent à la fin des vacances.

1 Pour cette première exposition que le CID, au Grand-Hornu, consacre au charbon, designers, architectes et plasticiens se sont emparés de ce combustible pour livrer un autre regard, à la lumière du design, sur cette ressource aujourd’hui responsable d’une grande partie des émissions de CO2 sur la planète. Le charbon autrefois surexploité est ici au service d’une création contemporaine porteuse d’espoir. Pour ses derniers jours d’installation pendant les congés d’hiver, le musée propose une visite active ainsi qu’une introduction aux techniques du fusain.

Au charbon ! Pour un design post-carbone, CID, 82, rue Sainte-Louise, à 7301 Hornu. https://www.cid-grand-hornu.be/fr

Au charbon! au CID – Mercedes Klausner, Hope for another life © Mercedes Klausner

2 De ses premiers dessins d’humour dans la presse à la création du Petit Nicolas et une quarantaine d’albums, le regretté Sempé nous a régalés de son trait mondialement célèbre pendant plus de septante ans. La Fondation Folon a proposé cet automne la première exposition d’envergure en Belgique consacrée au dessinateur. Il reste quelques jours pour en profiter et ainsi découvrir plus de 120 dessins originaux de l’artiste français.

Sempé, Infiniment vôtre, Fondation Folon, 6A, Drève de la Ramée, à 1310 La Hulpe. https://fondationfolon.be

3 L’expo I love Japan se tient encore quelques jours à la (magnifique) gare de Liège Guillemins. L’occasion de découvrir l’empire du Soleil levant à travers un parcours immersif qui vous emmènera à travers les ruelles de Tokyo, les mangas, la gastronomie et la religion de l’archipel nippon. Mais ça n’est pas tout: pour son dernier mois d’ouverture, les Pokémon sont à l’honneur. Partez à la recherche de Pokémon cachés dans l’expo et tentez de remporter des prix.

I love Japan, Gare de Liège-Guillemins. https://www.europaexpo.be

4 Le Design Museum Brussels présente une exposition dédiée au design tchèque des années 90 à 2020, à travers les projets de treize entreprises à succès qui reflètent les bouleversements de l’histoire du pays et dont les produits sont connus bien au-delà de ses frontières. Ainsi du constructeur automobile Skoda ou du producteur de meubles TON. Sans oublier de faire la part belle aux secteurs plus traditionnels comme la verrerie. Une belle occasion de s’initier à une création qu’on ne connaît pas forcément.

Design et transformation. Histoires du design tchèque 1990-2020, Design Museum Brussels, place de Belgique, à 1020 Bruxelles. https://designmuseum.brussels

Design tchèque au Design Museum Brussels © Olgoj Chorchoj baoma tim

5 L’artiste catalan Joan Miró est à l’honneur au BAM pour encore quelques jours. A travers une centaine d’œuvres originales issues de prestigieuses collections internationales publiques et privées, le musée montois couvre toute la carrière du peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Une exposition incontournable.

Joan Miró. L’essence des choses passées et présentes, BAM, 8, rue Neuve, à 7000 Mons. https://www.bam.mons.be

Attention, ça commence !

Zoom sur les nouvelles expos, ou presque, à ne pas manquer.

1 Après trois ans de fermeture, le Musée des beaux-arts de Charleroi présente en guise d’exposition inaugurale Dupuis : La fabrique de héros, et célèbre par-là les 100 ans de l’un des fleurons carolos, la maison d’édition à l’origine des Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio ou encore le Marsupilami. Une installation qui met en évidence les liens entre la bande dessinée, l’art contemporain et le contexte industriel de la région. Documents historiques inédits et dessins originaux rarement exposés raviront petits et grands.

Dupuis : La fabrique de héros, 67, boulevard Mayence, à 6000 Charleroi. Jusqu’au 30 juillet 2023. https://charleroi-museum.be

Expo Dupuis à Charleroi © DR

2 MAD Brussels explore la céramique contemporaine à travers le travail de 30 designers, parmi lesquels Studio Biskt, notre Designer de l’année, et Naomi Gilon, artiste céramiste dont l’une des créations a inspiré l’une des robes les plus en vue lors des Oscars 2022. Une belle occasion de découvrir et soutenir la jeune création belge. Cocorico !

Modern Crafts #2, MAD Brussels, 10, place du Nouveau marché aux grains, à 1000 Bruxelles. Jusqu’au 27 février 2023. Fermé du 23 décembre au 2 janvier. https://mad.brussels/fr

Lire aussi Le duo de Studio Biskt, designer de l’année 2022 et L’année 2022 de Naomi Gilon, céramiste belge, plus inspirante que jamais

Modern Crafts #2 – Naomi Gilon © DR

3 Sublime. C’est le mot pour décrire le travail du photographe de mode Peter Lindbergh qui se dévoile lui-même pour la première fois en Belgique dans une magnifique rétrospective. Vous replongerez dans la grande époque des top models super stars, qui quittaient le simple statut de mannequin pour devenir des femmes sous l’objectif de l’artiste.

Untold Stories, Espace Vanderborght, 50, rue de l’Ecuyer, à 1000 Bruxelles. Jusqu’au 14 mai 2023. https://peterlindbergh-brussels.com/fr

Photo de Peter Lindbergh – Sasha Pivovarova, Steffy Argelich, Kirsten Owen, Guinevere van Seenus, Brooklyn, 2015. © Courtesy Peter Lindbergh Foundation

4 Pour tout fan qui se respecte, une visite à l’expo-événement dédiée à Johnny est à marquer d’une croix blanche. Dans un espace de 2000 m2, cet hommage à l’une des plus grandes figures du rock et à sa carrière exceptionnelle invite, entre autres, à découvrir sa chambre d’adolescent et son bureau reconstitués à l’identique. Une installation à n’en pas douter riche en émotions pour les admirateurs de la star.

Johnny Hallyday – l’exposition, Brussels Expo (Palais 2), 1, place de Belgique, à 1020 Bruxelles. Jusqu’au 15 juin 2023. https://www.johnnyhallydaylexposition.com

5 De Nick Cave à U2 en passant par Depeche Mode, le photographe néerlandais de renommée internationale Anton Corbijn a vu défiler devant son appareil les plus grandes rockstars. Son travail est exposé à la Handelsbeurs à Anvers. Une rétrospective à ne pas manquer pour tous les amateurs de portraits et de… musique.

Ikonen, Handelsbeurs Antwerpen, Twaalfmaandenstraat, à 2000 Anvers. Jusqu’au 16 avril 2023. https://www.antoncorbijnexpo.com

6 L’Invitation au Voyage que nous propose la Fondation Boghossian au Bois de la Cambre porte bien son nom. Six sculptures et installations ponctuent un itinéraire enchanté à travers le Bois. Des pierres colorées, un cercle de miroir, un cheval fou… se découvrent au hasard d’une (fraîche mais vivifiante) balade.

L’Invitation au Voyage, Bois de La Cambre. Jusqu’au 1er décembre 2023. https://www.villaempain.com