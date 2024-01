Soleil d’hiver: 3 hôtels parfaits pour un citytrip baigné de lumière

Quand le stock de vitamine D baisse dangereusement, il n’y a rien de tel qu’une escapade hivernale pour faire le plein de soleil. Le temps d’un week-end, ou plus si affinités, cap sur trois destinations ensoleillées parfaites pour un citytrip d’hiver.

Car même si à force, on l’oublierait presque, il existe bien des endroits où les hivers sont beaux. La preuve en trois adresses aussi chaleureuses que lumineuses qui invitent à y planifier un citytrip sans tarder.

Magique Majorque

Pas moins de 1000 ans d’histoire imprègnent les pièces du splendide Nobis Hotel Palma, qui vient d’ouvrir ses portes dans l’un des plus anciens bâtiments de Palma, à Majorque. Bien sûr, l’équilibre entre passé et présent est respecté, avec un établissement qui s’articule autour de deux patios dont la déco d’intérieur a été confiée au prestigieux studio suédois Wingårdhs. Matériaux naturels, meubles fabriqués sur l’île, tapisseries artisanales, restaurant supervisé par le célèbre chef majorquin Xema Álvarez, terrasse enveloppée de verdure… La question est inévitable : on se barre aux Baléares ?

L’air de Madère

C’est au cœur du Savoy Palace que le boutique-hôtel The Reserve vole de ses propres atouts. Possédant son lobby rien qu’à lui, ce cocon de luxe dispose de 40 chambres offrant toutes une vue divine sur l’océan Atlantique, ainsi que tous les agréables services que l’on est en droit d’attendre d’une adresse Leading Hotels of the World. Envie de calme absolu ? Optez pour l’une des suites avec piscine privée. En quête d’un repas qui en jette ? Direction le Jacaranda Club, au 16e étage, qui dégaine des tapas en journée et se transforme en restaurant gastronomique à la nuit tombée…

Errance à Florence

Pour prendre un bain de Toscane avant l’arrivée des foules printanières, direction Florence et son flambant neuf Indigo Hotel. Voisine directe de la magnifique basilique Santa Maria Novella, cette adresse 4-étoiles mêle les charmes florentins et les touches contemporaines avec un raffinement qui fait plaisir aux yeux. Quant à son restaurant baptisé Binomio, il propose une carte à la fois créative et de saison, dans un décor végétal aux éclairages parfaitement tamisés. Et si le soleil est là, en admettant qu’il fasse juste « un peu frisquet mais pas trop », rien n’empêche de tenter l’apéro au jardin-terrasse…

