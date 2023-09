On a testé… L’Hotel Bries, havre de design entre La Haye et la plage

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles et dresse ensuite un bilan. Cette semaine : l’Hotel Bries, à La Haye.

Où: Van Aerssenstraat 65, 2582 JG La Haye, Pays-Bas. Genre: Un hôtel familial qui met l’accent sur le design Idéal pour… ceux qui ne veulent pas choisir entre prendre une bol d’air frais en bord de mer ou explorer les jolis bars, restaurants et musées de La Haye. Prix: Dès 142 euros la chambre deux personnes. Sur le web: hotelbries.com

On y va pour quoi ?

Avec sa combinaison de ville et de plage, La Haye est idéale pour profiter du dépaysement sans avoir à voyager longtemps. L’hôtel Bries est parfait pour les clients qui peuvent se passer d’un comptoir d’enregistrement ou d’une salle de petit-déjeuner, mais qui souhaitent tout de même dormir dans un joli hôtel de charme.

Les premières impressions

L’hôtel n’est pas dans le centre de La Haye, mais bien dans le quartier de Scheveningen, dans le magnifique Statenkwartier, avec ses demeures palatiales et son architecture Art nouveau. L’hôtel Bries est d’ailleurs installé dans l’un de ces bâtiments impressionnants.

L’histoire des lieux

L’hôtel s’adresse aux voyageurs qui savent tirer leur plan. Vous pouvez vous enregistrer sans passer par la case réception, mais bien avec votre téléphone et des clés numériques, ce qui est merveilleusement rapide. Il n’y a pas non plus de salle de petit-déjeuner ni de bar, mais prendre le petit-déj’ au lit est tout de même possible et de nombreux bons endroits pour manger sont accessibles à pied.

L’hôtel Bries se concentre sur l’essentiel : des chambres belles et confortables. Si vous avez une question, quelqu’un est toujours disponible par téléphone.

L’intérieur

L’intérieur est de style scandinave, mais avec des accents de couleurs chaudes comme le bleu royal, le jaune moutarde ou le vert d’eau, le tout agrémenté des meubles cool de la marque amstellodamoise Fést.

Les chambres

Chaque chambre dispose de magnifiques lits queen-size, d’une télévision avec Netflix et d’un coin café et thé comprenant une machine Nespresso. Les salles de bains sont dotées d’une douche à effet pluie et de produits Marie-Stella-Marris. La suite familiale est idéale pour les familles : en plus d’un lit double, on y trouve une chambre communicante avec un lit superposé.

Côté restauration

Chaque réservation de chambre s’accompagne d’un bon de réduction pour le petit-déjeuner chez Anne&Max, une bar à manger situé à quelques pas dans la charmante Frederik Hendriklaan. Vous pouvez également commander à l’hôtel un panier petit-déjeuner qui sera livré à la porte de votre chambre. Tant dans le port de Scheveningen qu’au centre de La Haye, vous trouverez un large éventail de restaurants où vous attabler en soirée.

Offres et services

L’hôtel ne dispose pas d’emplacements de parking, ce qui peut rendre difficile le chargement et le déchargement si vous venez en voiture. Il y a plusieurs places de parking (payantes) dans le quartier, ainsi que des bornes de recharge pour ceux qui conduisent un véhicule électrique. Un service de location de vélos serait une valeur ajoutée dans cette ville favorable au cyclisme.

A faire dans les parages

Le Kunstmuseum est un rêve d’amateurs d’art moderne, idéalement situé à 15 minutes à pied seulement de l’hôtel Bries. Ceux qui viennent pour profiter de la nature devraient se rendre au paisible Zuiderstrand ou au Westduinpark protégé avec leurs nombreux sentiers cyclables, pédestres et équestres. Les surfeurs peuvent mettre le cap sur la plage de Scheveningen et ceux qui viennent pour explorer le centre-ville de La Haye, avec sa foule de rues commerçantes, restaurants et musées, seront certainement occupés le temps d’un week-end. Le célèbre musée Voorlinden à Wassenaar se trouve également à seulement vingt minutes en voiture.

Les + : Meublé avec style, idéalement situé à proximité de la plage de Scheveningen et du centre-ville

Les – : Pas de parking sur place ni de location de vélos à l’hôtel

