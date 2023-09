On a testé… le St. Pancras Renaissance Hotel, l’hôtel londonien sorti tout droit de Harry Potter

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles et dresse ensuite un bilan. Cette semaine : le St.Pancras Renaissance Hotel, à Londres.

Où: À Londres, au-dessus de la gare St.Pancras Style: Un hôtel cinq étoiles au passé aussi riche que sa déco néo-gothique Idéal pour… Un week-end à Londres sans s’encombrer de bagages, avec un sentiment de dépaysement complet dès l’arrivée. Le prix: dès 324 euros la nuit Website: marriott.com

On y va pour quoi ?

Parce qu’il est installé dans un bâtiment incroyable, idéalement situé au centre de Londres, dans un quartier qui a radicalement changé ces dernières années. Et parce que l’hôtel fête également cette année son 150e anniversaire.

Les premières impressions

Si vous avez déjà voyagé à Londres en Eurostar, vous avez probablement admiré la façade néo-gothique rouge brique de la gare St.Pancras et de l’hôtel qui la surplombe. Le reste du bâtiment ne déçoit pas non plus.

Une fois désembarquée, je gagne la réception en traversant l’élégant bar Booking Office et en passant par un salon baigné de lumière, et munie de la clé de ma chambre, j’emprunte le majestueux Grand Escalier jusqu’à ma suite Chambers. Détails historiques, hauts plafonds, couleurs stylées et, cerise sur le gâteau, un canard en caoutchouc dans la salle de bain en marbre: ici, vous vous sentez immédiatement choyé.

L’histoire des lieux

Lorsque la Midland Railway construisit une nouvelle gare en 1865, elle organisa un concours pour inaugurer dans la foulée un hôtel qui lui serait associé. À ces fins, l’architecte George Gilbert Scott s’est inspiré du Parlement de Westminster et a conçu un bâtiment qu’il jugeait lui-même « trop beau pour les fonctions qu’il était supposé remplir ». Lors de son ouverture en 1873 sous le nom de The Midland Grand, c’était l’un des bâtiments les plus extravagants de Londres. Il disposait de deux ascenseurs et de toilettes à chasse d’eau qui en firent rapidement un hôtel populaire. Mais moderniser un tel édifice s’est avéré compliqué et coûteux, raison pour laquelle l’hôtel dût fermer ses portes en 1935. Après avoir servi pendant plusieurs décennies d’immeuble de bureaux, il risquait d’être démoli dans les années 1960… Jusqu’à ce qu’une campagne de protestation réussie lui permette de devenir un bâtiment classé, même s’il allait encore falloir attendre 2004 et l’arrivée des trains Eurostar à la gare de Saint-Pancras pour que sa restauration commence.

Les espaces publics et les chambres ont été méticuleusement restaurés. Là où les black cabs venaient chercher les invités se trouve aujourd’hui un salon avec une verrière, les anciens hammams sont devenus un spa avec piscine, une nouvelle aile pleine de nouvelles chambres a été construite et une partie des étages supérieurs a été transformée en appartements.

L’hôtel, désormais sous la bannière Marriott, a rouvert ses portes en 2011. Il est devenu populaire non seulement auprès des visiteurs de la ville, mais aussi auprès des photographes qui y font souvent des séances photo. Le clip Wannabe des Spice Girls a été tourné ici, et il a également figuré dans Batman Begins de Christopher Nolan, un film de Bond et un ou deux films de Harry Potter.

L’intérieur

Tout sauf minimaliste. Les espaces publics, les couloirs et les cages d’escalier sont un choc – très agréable – pour les sens. Soit un joyeux amalgame de pochoirs et de peintures murales colorées, de sols en carrelage géométrique, de feuilles d’or bien ciblées et d’une armée de femmes sculptées dans la pierre, le tout agrémenté des dragons à deux pattes du logo de la compagnie ferroviaire d’origine.

Les chambres

Les 38 suites Chambers sont luxueuses et glamour, chacune étant dotée d’une décoration unique et toutes possédant de hauts plafonds, un mobilier élégant et de grandes fenêtres. Résultat: vous avez l’impression de séjourner dans un château victorien. Dans la nouvelle partie, il y a 207 chambres d’hôtel modernes où l’on a moins l’impression de dormir dans un bâtiment historique.

Côté restauration

L’ancienne billetterie est aujourd’hui le bar Booking Office 1869, où vous pourrez également prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. L’été, vous pourrez vous rendre au Roofgarden sur le toit de la gare pour prendre un verre ou savourer une pizza. Le salon où passaient les taxis et où les clients s’enregistraient est aujourd’hui The Hansom, où se déroulent les réunions, mais aussi le service du thé ainsi que de l’apéritif. Le chef Patrick Powell sert un menu d’inspiration française au Midland Grand Dining Room et le Gothic Bar propose une liste de cocktails classiques dans un intérieur spectaculaire.

Offres et services

L’hôtel propose un spa jouissant d’une excellente réputation pour revitaliser les voyageurs fatigués, tandis que les amateurs de sport peuvent se rendre dans une salle de sport et que tout le monde devrait absolument essayer la piscine de l’hôtel. Faire des longueurs dans une gare est une idée bizarre mais carrément réjouissante.

Ceux qui réservent une suite Chambers bénéficient également du service Chambers, comprenant les transferts, un traitement VIP Eurostar et l’accès au Chambers Club, où vous pourrez prendre le petit-déjeuner et les apéritifs. Le samedi, des visites historiques guidées sont organisées, pour lesquelles il est préférable de s’inscrire.

A faire dans les parages

Kings Cross a changé de façon spectaculaire ces dernières années. Plus de 20 bâtiments historiques ont été restaurés, de nouveaux projets sont sortis de terre et de jolies boutiques, des restaurants branchés ainsi que de nombreuses terrasses ont été créés. Lors de mon séjour, la terrasse en bord de canal projetait des matchs de Wimbledon et des films classiques. Grâce aux stations de métro et aux lignes de bus qui passent dans le coin, vous pourrez rejoindre la quasi-totalité de Londres en transports en commun.

Les + :

– Le bâtiment historique impressionnant

– La situation idéale

– Le positionnement parfait pour découvrir Londres mais aussi le quartier de l’hôtel, en pleine renaissance.

Les – :

– Le contraste parfois un peu trop marqué entre les parties historiques de l’hôtel et sa nouvelle aile

– Le cocktail Sgroppino revisité qu’on nous a servi n’était pas dingue

