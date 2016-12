Cinq parfums gourmands

Pomme

Big Apple faisant partie de l'ADN de DKNY, son pouvoir d'attraction se traduit une fois de plus à l'aide d'une nouvelle pomme, plus rouge et brillante.

Un fruit accompagné, en notes de tête, par le bourgeon de baie noie sauvage et l'arôme de réglisse teinté de fruits rouges et citron.

Be Tempted de DKNY, à partir de 44,50 euros les 30 ml.

Abricot

Avec une entrée en matière fruitée sur fond d'abricot juteux et de mandarine vivifiante, Alienor Massenet a capitalisé, pour cette version florale d'Illicit Flower, sur un coeur de rose et de jasmin sensuel, titillé par de la fleur de pamplemousse et parsemé de santal crémeux fondant sur la peau.

Illicit Flower de Jimmy Choo, à partir de 43 euros les 40 ml.

Cerise noire

Pour cette cinquième déclinaison de Modern Muse, Estée Lauder a choisi d'intensifier les notes fruitées en leur apportant du vibrato, grâce au miel notamment, à la manière du gloss appliqué sur les lèvres pour leur donner de la brillance.

Avec en prime une étincelle de poivre rose et de carotte.

Modern Muse Le Rouge Gloss d'Estée Lauder, 76,50 euros les 50 ml (à partir du 14 novembre chez Ici Paris XL).

Pamplemousse

Traitée en majesté, la rose qui traversait déjà les deux premiers "actes" des parfums Repetto est cette fois en bouton, gorgée de rosée matinale.

Pour la mettre en scène, Juliette Karagueuzoglou et Nicolas Beaulieu l'ont emballée dans un accord surprenant de fleur de prunier zesté de pamplemousse vivifiant.

L'Eau Florale Acte III de Repetto, à partir de 35 euros les 30 ml (en exclusivité chez Ici Paris XL).

Gingembre rosé

En notes de tête de cet oriental fleuri, petit frère du premier Want lancé l'an dernier, des ingrédients comestibles : gingembre rose, mangoustan, baies roses, citron et mandarine.

La rose, l'héliotrope et le néroli apportent, eux, du velouté.