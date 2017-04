Le classement des 100 meilleurs restaurants du monde est connu

Congratulations to the TOP 10 of The World's 50 Best Restaurants 2017! No.10 Steirereck in Vienna, Austria No.9 Mugaritz in San Sebastian, Spain No.8 Maido in Lima, Peru No.7 Gaggan in Bangkok, Thailand No.6 Asador Etxebarri in Axpe, Spain No.5 Central in Lima, Peru No.4 Mirazur in Menton, France No.3 El Celler De Can Roca in Girona, Spain No.2 Osteria Francescana in Modena, Italy No.1 Eleven Madison Park in New York, USA #Worlds50Best #Restaurants #award #awards #foodoscars #Steirereck @Steirereck #Mugaritz @Mugaritz #Maido @mitsuharu_maido #Gaggan @Gaggan_Anand #AsadorEtxebarri #Central @CentralRest #Mirazur @restaurantmirazur #ElCellerDeCanRoca @cellercanroca #OsteriaFrancescana @massimobottura #ElevenMadisonPark @danielhumm #chefs #winners

