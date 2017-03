Les moules de bouchot sous trois formes

Ingrédients

2 kg de moules de bouchot (moules françaises élevées sur poteau),

1/2 l d'eau du robinet,

35 g de vrai beurre,

1 éclat d'ail frais pelé,

kéfir égoutté ou crème épaisse,

une poignée de foin sec ou de romarin à moitié séché (éviter le frais, qui ne dégage pas suffisamment de fumée).

Préparation

- Examiner les moules et écarter celles qui sont trop sales ou dont la coquille n'est plus intacte. Les rincer brièvement - moins elles sont lavées, plus elles conservent leur goût. Porter l'eau à ébullition avec l'ail dans une casserole avec couvercle. Y verser les moules lavées, couvrir et attendre qu'elles s'ouvrent (normalement après 1-2 minutes). Retirer la casserole du feu, ajouter le foin, l'enflammer et couvrir à nouveau. Retirer les moules de leur coquille et filtrer le jus pour la soupe.

Pour la crème : Verser le résidu (avec l'ail poché) dans un robot ménager et mixer avec le beurre frais chauffé jusqu'à obtenir une crème bien lisse.

- Faire dorer les moules sur une face dans une poêle bien chaude sans matière grasse pour les rendre croustillantes ; ajouter une noisette de beurre à mi-cuisson.

Pour la soupe : Faire chauffer le jus filtré et l'assaisonner à votre convenance. Y ajouter une cuillerée à café de crème épaisse ou de kéfir juste avant de servir.