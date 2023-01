En manque d’inspiration recette ? Faites d’un légume un plat complet

Le dilemme arrive chaque jour, chaque semaine ou chaque mois : que vais-je pouvoir faire à manger ? Voici quelques astuces pour préparer un repas avec un seul légume. A vos fourneaux !

Une fois le légume choisi, voici les différentes façons dont vous pouvez le préparer.

1. En soupe

Une des manières les plus simples de cuisiner un légume est d’en faire une soupe. Nettoyez vos légumes, glissez-les dans une casserole avec de l’eau, du sel et du poivre. Une fois les légumes cuits, passez-les au mixeur et le tour est joué !

Si vous souhaitez obtenir une texture qui se rapproche du velouté, ajoutez-y de la crème, du beurre ou encore un œuf. Assaisonnez avec les épices de votre choix.

2. En purée

Reprenez les mêmes étapes que pour la soupe mais égouttez vos légumes avant de les mixer. Pour plus de gourmandise, ajoutez-y de la crème, du beurre et/ou un œuf. Votre purée est prête.

3. Légumes rotis/poêlés

Partez du principe que le légume peut être considéré le nouveau steak. Coupez vos légumes en palet. Dans une poêle ou une sauteuse, faites revenir du beurre ou de l’huile de l’olive (selon votre préférence) et cuisinez votre palet de légume à feu vif. Faites revenir à feu doux ou glissez les dans le four en fin de cuisson afin d’obtenir des légumes à la fois croquants à l’extérieur et fondant à l’intérieur.

4. Légumes fermentés

Vous avez des légumes fermentés en bocaux chez vous ? C’est le temps de les sortir de vos placards. Si vous ne savez pas comment faire des légumes fermentés, on vous donne deux recettes de chefs belges pour tester la fermentation.

5. Légumes crus

La plupart des légumes peuvent se manger crus. Surprenez-vous à en faire des salades et à ajouter des fruits secs, des légumineuses ou encore du fromage.

6. Différentes coupes: brunoise, légumes taillés ou rappé

Amusez-vous en découpant en différentes tailles et formes votre légume que vous. Si vous optez pour une brunoise, vous pouvez les faire revenir dans une poêle. Si vous les taillez, cela peut en faire des frites à cuire au four et pour les légumes rappés, réalisez une base de préparation pour en faire des rostïs.

7. Des épices pour varier

Vous vous demandez comment vous allez twister vos différentes préparations ? Choisissez des épices différentes en fonction de vos préparations : romarin, paprika, curry, cumin, curcuma, …

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les préparations qui vous donne le plus envie et à dresser votre assiette. Si vous souhaitez un plus de folie, variez les préparations en mélangeant plusieurs légumes.

Bon appétit !