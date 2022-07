Palais royal | La tarte au riz revisitée par Mélanie Kuta de Mimi Pâtisserie

Cet été, Le Vif Weekend invite six chefs à revisiter les grands classiques de la cuisine belge. Cette semaine, Mélanie Kuta de Mimi Pâtisserie nous livre sa réinterprétation de la tarte au riz.

Tarte au riz estivale aux abricots

“Cette tartelette associe mes deux saveurs de tartes préférées : riz au lait et abricot !”

Pour 6 tartelettes Pour le riz au lait 60 g de riz rond 375 ml de lait entier 125 ml de crème Une gousse de vanille 35 g de sucre fin 30 g de beurre Pour la compote d’abricot 300 g d’abricots bien mûrs 40 g de sucre fin 2 feuilles de gélatine Pour la pâte sucrée 180 g de beurre mou 140 g de sucre impalpable 1 œuf Une pincée de sel 45 g de poudre d’amandes 360 g de farine Pour le montage 3 abricots

Mélanie Kuta de Mimi Pâtisserie

Pour le riz au lait

Dans un poêlon, faire revenir le riz dans 5 g de beurre jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

Ajouter le lait, la crème, le sucre, les grains de vanille et la gousse fendue.

Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe.

Ajouter les 25 g de beurre.

Réserver au frigo jusqu’à ce que le riz au lait soit froid.

Pour la compote d’abricot

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans un grand bol d’eau froide.

Détailler les abricots en petits dés et les mélanger avec le sucre.

Faire compoter le mélange à feu doux.

Ajouter la gélatine essorée et bien mélanger.

Verser la compote d’abricot dans des empreintes en silicone. Si vous n’en avez pas, vous pouvez simplement déposer la compote au-dessus du riz au lait.

Pour la pâte sucrée

Mélanger le beurre mou et le sucre impalpable (au robot pâtissier muni de la feuille, si vous en avez un).

Lorsque le mélange est homogène, racler les bords du bol et ajouter l’œuf.

Ajouter la poudre d’amandes et mélanger.

Ajouter la farine et le sel et mélanger jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de farine visible.

Étaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson sur une épaisseur de 3 mm.

Réserver au frigo pendant 2 heures environ avant de l’utiliser.

Découper la pâte sablée et la foncer dans les moules à tartelettes.

Enfourner à 170 °C pour 18 minutes environ, les tartelettes doivent être bien dorées.

Pour le montage

Remplir les tartelettes de riz au lait à ras bord. Déposer de fines lamelles d’abricots frais sur le contour de la tartelette. Démouler la compote d’abricot et la déposer par-dessus. Si vous en avez dans votre jardin, ajoutez quelques pétales de bleuets et de tagètes !