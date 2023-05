15 recettes pour profiter de la saison des fraises

Elle est sans doute le fruit star des premiers beaux jours: la fraise.

Dans l’hémisphère nord, la fraise se récolte de mai à septembre. Mais sa production sous serre permet d’étendre cette période de production.

La fraise compte à elle seule quelque 600 espèces de fraises, trois d’entre elles pouvant arborer un label européen: la Fraise du Périgord IGP (France), la Fraise de Nîmes IGP (France), Fraise de Cachoubie IGP (Pologne)

Un faux fruit

On croit croquer un fruit, mais la fraise est, à l’instar de la framboise, un faux fruit, car elle est en réalité composée d’une centaine de fruits, à savoir les petits akènes qui pointent à sa surface.

Niveau nutritionnel

Elle est source de manganèse et de potassium, et aussi très riche en vitamine C et riche en vitamine B9 (acide folique).

La fraise contient aussi des polyphénols, principalement sous forme de flavonoïdes (antioxydants) qui lui donnent sa belle robe rouge.

Nos recettes pour profiter des fraises

Soupe de fraises

Tiramisu aux fraises et alcool de fraise

Sabayon aux fraises

Soupe de fraises au gingembre et à la menthe de Line Couvreur, de la table d’hôtes Les Filles

Marmelade, mousse, glaçage de fraises)

Flan de graines de chia aux fraises (vegan)

Granité à la fraise

Glace à la fraise express (moins de deux minutes)



Magret de canard aux fraise et au gingembre

Quatre recettes signée Christophe Adam, extraite de son livre Fraise, par Christophe Adam, éditions de La Martinière, 128 pages.

Gaufrettes enrobées à la fraise

Tarte aux fraises crème gggourmande

La plus simple des glaces à la fraise

Perles du Japon, coco et fraise