Le meilleur restaurant de steak d’Europe se trouve en Belgique

La viande, vous l’aimez un peu, beaucoup, passionnément? Bonne nouvelle: le classement des 101 meilleurs restaurants de steak au monde vient d’être dévoilé, et dans la catégorie Europe, c’est un établissement belge qui prend la première place.

En l’occurence, le Carcasse du boucher Hendrik Dierendonck et du chef Timon Michiels, qui se voit décerner l’honneur d’être le meilleur restaurant de steak d’Europe continentale selon le jury des World’s 101 Best Steak Restaurants. Un classement qui voit le Bodega El Capricho (Espagne) prendre la deuxième place du podium, suivi par I Due Cippi (Italie), Lana (Espagne) et Restaurant AG (Suède).

Pour se distinguer dans ce palmarès annuel, les restaurants ont été évalués sur base des 7 critères suivant:

Le goût, le terroir, le caractère, la persillade, la découpe et la préparation de la viande proposée. Le choix de la viande, y compris des aspects tels que la maturation, l’origine et la taille des portions. La qualité du service, notamment la connaissance du personnel en matière de viande et de produits. La description détaillée des options du menu, comprenant des informations sur la race, l’origine, le sexe, la maturation, la nutrition, l’âge à l’abattage et la méthode de préparation. La convivialité du système de réservation. La présence d’un site internet ouvert à l’internationale. L’aménagement intérieur et l’aspect général du restaurant.

Une grille d’évaluation qui a vu nos compatriotes gagner la plus haute place du podium et hisser haut les couleurs de la Belgique dans le paysage de la gastronomie internationale.

Lire aussi: La recette du sandwich au pulled pork de Dierendonck

Un restaurant de steak, oui, mais pas n’importe lequel

Confortablement installé parmi à l’ombre des dunes de Coxyde, Carcasse se distingue par la finesse de sa cuisine (étoilée) mais aussi par son approche respectueuse du produit. Ici, chaque morceau de viande minutieusement sélectionné et préparé avec amour a sa propre histoire, et par respect pour l’animal et sa générosité gustative, rien ne se gaspille. Hendrik Dierendonck propose une viande authentique et de qualité supérieure que le chef Timon Michiels travaille au restaurant. Et pour le duo, cette victoire reflète ce que Carcasse représente : l’artisanat, le terroir, le respect des animaux et de la nature et l’innovation.

« Manger au restaurant Carcasse c’est avoir l’impression d’être à la boucherie. Ce qui est très atypique ! On ne voit pas souvent un restaurant directement relié à une boucherie. J’ai mon approche de chef et Hendrik a la sienne de boucher. La rencontre de deux mondes est extrêmement inspirante » souligne ainsi Timon Michiels.

Qui ne manquera certainement pas de voir une déferlante de réservations dans les prochaines semaines… Manger de la viande à la Côte? Si c’est dans le meilleur restaurant de steak d’Europe, on peut bien faire une infidélité aux croquettes de crevettes…

