Envie de croquer l'été par les deux bouts? Voici trois adresses incontournables pour déguster ou siroter les cheveux au vent.

Clap, troisième saison pour l'éphémère Terrasse flottant sur la Meuse à Givet et où des chefs viennent donner la mesure de leur talent. L'édition 2021 accueille notamment Pierre Ciampi (Top Chef), Alessandro Ciriello (L'Horizon à Chaumont-Gistoux), Manolo Madrid (Bar Tapas y Paelleria Espanola à Namur) ou Tristan Martin (Château Grandvoir à Grandvoir). Gros casting!

Plate-forme en ligne à l'affût des nouveautés, Brussels' Kitchen ajoute une corde événementielle à son arc: le Brunch Club, bon plan dominical qui épouse les beaux jours. Après celle de juin, la seconde session a lieu ce 22 août, où une série de chefs en vue signeront petits plats et cocktails au Château de Rivieren, à Ganshoren (Bruxelles).

Réservation sur brusselskitchen.com

Pour Christophe Pauly, chef du Coq aux Champs, 2020 et 2021 ont été fastes côté reconnaissance: il a été désigné Chef de l'année par Gault & Millau. Une toute nouvelle terrasse accueille les amateurs pour goûter, nez au vent et entre autres délices, la mozzarella bio de la ferme Cornelissen à Neufchâteau que l'intéressé revisite avec une collection de tomates cerises et tagètes.

