Vacances au ski: nos astuces pour vous faciliter les repas (+Recettes)

Que ce soit en famille ou entre amis, il est possible de se faciliter la préparation des repas lors des vacances au ski. L'idéal est de planifier sa semaine de repas à l'avance en embarquant les provisions pour éviter de payer des denrées alimentaires beaucoup plus chères dans les supermarchés de station et dans les restaurants d'altitude.

Le site Femmes débordées regorge de conseils en tout genre et de menus à télécharger pour planifier des repas du midi et du soir sur une semaine de ski.

Pensez à commander des plats sous-vide, comme un pain de viande ou un plateau choucroute, chez votre boucher. Les grandes surfaces proposent aussi ce genre de repas qui prennent peu de temps de préparation. Chez Delhaize, par exemple, on vous recommande les box repas (potage, couscous marocain,...), il suffit juste de rajouter dans certaines préparations de la viande, et le tour est joué.

Pack'n Joy propose une option encore plus facile, sans courses à faire, il n'y a qu'à réchauffer des préparations - saines et gourmandes qui plus est - pour passer de vraies vacances sans la prise de tête du "qu'est-ce qu'on mange ce soir? ". Le colis "pack off carnaval" proposé par la société belge se compose de 5 repas familiaux préparés avec des ingrédients locaux, naturels et emballés sous-vide qu'on embarque dans ses valises pour tenir jusqu'au vendredi de la semaine de vacances. Au menu: lasagne ricotta-épinard et serpentins de saumon, pain de viande et crumble de légumes ou encore, curry de légumes au poulet. Certaines préparations sont aussi sans gluten et sans lactose. A partir de 70 euros.

Plus de place dans la voiture ? Avant de partir, il suffit de commander des box repas sur le site français Off Courses jusqu'à 7 jours avant le départ. Les courses de toute la semaine sont alors livrées jusque dans votre résidence de vacances, le jour de votre arrivée dans la station de ski. Il est possible de commander à la carte (produits bios disponibles) ou de choisir des menus pour la semaine. La box se compose de 7 petits-déjeuners et de 7 pique-niques à emporter sur les pistes mais de 6 repas du soir, ce qui laisse aussi l'occasion d'une sortie au restaurant. Bonus: des kit d'assaisonnement et d'entretien sont inclus. Livraison gratuite à partir de 150 euros. A partir de 230 euros pour une box de 4 personnes.

Autre suggestion si vous devez nourrir de grande tablée, glissez dans votre valise le livre de la collection à succès Simplissime "10, 15, 20 à table, les recettes les + faciles du monde" (éditions Hachette Pratique). Au menu: salades et pizzas géantes, plats au four, plats de pâtes maxi portions...

Et pour avoir de l'inspiration sur place tout en en exploitant dans vos préparations les meilleurs produits de la montagne, piochez sur notre site dans notre sélection de recettes hivernales bien roboratives au retour des pistes:

