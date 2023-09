Inspiration maison : 7 intérieurs où le fauteuil Togo fait le bonheur de la déco

Créé il y a 50 ans, le fauteuil Togo séduit toujours plus de fans de design et déco. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et a retrouvé des aménagements qui mettent ce canapé édité par Ligne Roset à l’honneur.

1. En cuir noir pour une ambiance vintage

Dans cet appartement surplombant Liège, Fanny et Charles ont apporté une touche rétro grâce à de nombreux meubles dénichés en seconde main, à l’image de ces canapés Togo. La teinte noire choisie est à la fois neutre et très graphique. Elle se marie très bien au bois foncé des autres pièces de mobilier.

Les deux fauteuils Togo du salon ont été chinés et restaurés. Copyright : Caroline Dethier

2. Tout en nuances de gris

Dans cette maison tout en béton, construite dans le Limbourg, les fauteuils Togo jouent les caméléons grâce à leur teinte gris chiné. Disposés en U, ils donnent un côté très cocon au salon. Détail étonnant : ils sont tournés vers le mur et non le jardin pour renforcer cette idée cosy.

Une version des Togo gris chiné en phase avec le béton omniprésent. Copyright : Mr. Frank

3. Vert, en phase avec les plantes

Le studio Vens Vanbelle a transformé cette petite maison ouvrière gantoise et lui a donné un petit air… de galerie de mine ! La teinte vert d’eau des sièges contraste joliment avec le revêtement en contreplaqué des parois. Elle répond aussi aux plantes vertes qui ponctuent les pièces.

Une teinte verte originale qui sied parfaitement à cet intérieur. Copyright : Mr. Frank

4. Jaune, pour un supplément de luminosité

Dans le Brabant flamand, la maison de l’architecte Peter Van Impe se veut résolument circulaire avec des briques réalisées à partir de terres locales. Bien que ce matériau soit assez sombre, l’habitation est baignée de lumière. Et le choix de fauteuils Togo jaunes apporte encore une touche de soleil.

Jaune clair, ce Togo se Togo se fond dans cette habitation pleine de soleil. Copyright : Tim van de Velde

5. Blanc cassé, pour laisser les autres couleurs s’exprimer

Tom et Anne n’ont pas lésiné sur les couleurs pour cet appartement haut perché, à Anvers. L’idée était de donner aux lieux une allure de maison de vacances. Le terrazzo rose du sol se marie ainsi avec des meubles et accessoires aux teintes flashys, à l’instar de ce tapis poilus bleu roi. Dans cet aménagement, le Togo blanc cassé, tourné vers la vue vers l’extérieur, apaise le regard par sa neutralité.

Le fauteuil Togo couleur crème calme la composition ultracolorée. Copyright : Mr. Frank

6. En coin, pour un mini-espace

Il ne faut pas forcément un grand espace pour y placer des fauteuils Togo. Dans cette petite maison de 21 mètres carrés réaménagée, le divan a parfaitement trouvé sa place dans un coin de la pièce, surmonté d’une simple lampe ampoule pour y lire tranquillement.

Dans le salon, les habitants ont opté pour des meubles vintage,une table d’appoint Doorzon et le fameux canapé de Ligne Roset. Copyright : Luc Roymans

7. De teinte flashy, comme une oeuvre dans la pièce

Dans cet intérieur qui bénéficie aussi d’une étonnante moquette verte au plafond du salon, rappelant la maison d’Elvis presley, l’animateur radio Sam De Bruyn n’a pas lésiné sur les extravagances. L apreuve aussi avec ce fauteuil Togo bleu vif, posé dans un coin de la salle-à-manger aux chaises disparates, tel une oeuvre d’art. On retrouve d’ailleurs ce ton dans la peinture qui le jouxte.

A côté du Togo se trouve une œuvre d’André van Schuylenbergh. Copyright : Jan Verlinde

