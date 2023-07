Inspiration maison : 6 idées pour transformer sa terrasse en jardin

Ce n’est pas parce qu’on vit en ville que l’on ne peut pas s’offrir une bolée d’air frais et de verdure. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous livre ici une sélection de terrasses inspirantes.

1. Multiplier les pots et bacs

La terrasse est certainement le lieu le plus convivial de l’habitation de Dimitri Jeurissen, le fondateur de Base Design. Pour y accéder, on ouvre des fenêtres qui se soulèvent comme une porte de garage, effaçant complètement la limite entre intérieur et extérieur depuis la cuisine.

Afin de rendre l’endroit convivial et de le détacher de la rue, plusieurs couches de pots de fleurs et plantes créent une impression de jardin. Les espèces sont variées et offrent camaïeu de verts intéressant. Le grand bac avec un arbre apporte encore une échelle supplémentaire à la composition de végétaux. On se sent presque dans une guinguette au milieu d’un parc. Des tables de brasserie finissent le tableau.

La terrasse accessible depuis la cuisine via des fenêtres s’ouvrant comme un garage. Photo : Jan Verlinde

2. Choisir des plantes grimpantes

Ce projet, l’architecte Ilse Popelier et son mari l’ont pensé de façon organique, à l’intuition, se demandant comment ils allaient faire évoluer chaque recoin de la maison. « Nous avons acheté une coquille nécessitant beaucoup de travaux », disent-ils.

Pour la cour, à l’arrière, les habitants ont opté pour des bordures plantées mais aussi et surtout un arbre et des plantes grimpantes. Si bien que l’ensemble ressemble vraiment à un jardin. ces végétaux massifs apportent aussi une ombre et une fraîcheur agréable en été.

L’agréable cour plantée d’Ilse Popelier. Photo : Mr Frank

3. Placer de la terre cuite au sol

La créatrice de mode Eva Janssens a élu domicile dans un ancien hangar désaffecté qu’elle a transformé en loft-serre, avec jungle urbaine en prime. Au-dessus de la terrasse plantée, la charpente d’origine a été conservée et peinte en noir, façon yakisugi (une technique japonaise où le bois est brûlé pour renorcer sa résistance au feu, à l’eau et aux moisissures). Cette structure apparente donne une ambiance particulière à cette toiture plantée.

Grâce à cette espace vert, l’habitante se réjouit aujourd’hui « de connaître les sons que fait la pluie, d’entendre les oiseaux chanter et les pigeons roucouler, mais aussi les chats du voisin se bagarrer.

Détail intéressant : on retrouve au sol des briques de terre cuite qui donnent une texture rappelant en fin de compte la terre des jardins. De petits murets où l’on peut s’asseoir viennent aussi compléter l’ensemble.

Sous la charpente noire, une terrasse jardin dépaysante. Photo : Mr Frank

4. Jouer avec des miroirs

Bien qu’ils vivent au centre d’Anvers, l’ingénieur-architecte Tom Hindryckx (Low Architecten) et son épouse, la créatrice de chaussures Anne Poesen, bénéficient de magnifiques terrasses plantées. Il y a quelques années, le couple a acheté le dernier étage d’une ancienne banque et a ajouté sur le toit un nouveau volume.

Autour, le duo a créé deux espaces extérieurs chaleureux, avec sol en bois et zones réservées à la végétation. Sur l’une des plates-formes, ils ont fait pousser une pelouse. Et pour donner une impression de jardin suspendu, des miroirs ont été fixés à l’extrémité. De ce fait, de l’intérieur, les habitants ont l’impression d’avoir un grand jardin juste derrière leurs fenêtres.

Les miroirs donnent une sensation d’espace à la terrasse-jardin. Photo : Mr Frank

5. Laisser la nature prendre le dessus

Cette habitation monumentale, en plein Gand, a été rénovée avec beaucoup d’audace par le bureau de Dries Vens et Maarten Vanbelle et presque tous les murs anciens ont été conservés.

Côté cour, cela donne une terrasse particulièrement pittoresque où les propriétaires n’ont pas essayé de dompter trop la nature. Quelques zones plantées plus entretenues apportent la sérénité nécessaire. Mais la végétation envahit aussi les murs mitoyens, rendant l’endroit beaucoup moins urbain qu’il ne l’est réellement.

Détail amusant : en clin d’oeil à la ruelle qui passait autrefois derrière la maison, la terrasse a été couverte d’ardoises placées selon un appareillage aléatoire.

Le jardin de cette somptueuse villa gantoise, et son sol en ardoise. Photo : Tim van de Velde

6. Soigner les détails

Pour aménager cette terrasse, protégée au dernier niveau du bâtiment par les murs des façades, Natalie et Hannes, du Studio Haan, n’ont négligé aucun détail.

Les fenêtres d’origine accueillent des garde-corps transparents qui dégagent complètement la vue vers la ville. Et les galets drainent l’eau de pluie qui est ensuite récoltée dans une citerne sous le plancher. Comme un véritable sol de jardin avec la nappe phératique en fait.

La peinture blanche renforce la luminosité, quelques graminées donnent la touche verte et un hamac achève l’ambiance détendante du lieu.