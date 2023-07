Inspiration maison: 7 îlots de cuisine de rêve

Devenue avec le temps une pièce à vivre, la cuisine se veut toujours plus pratique mais aussi plus confortable et esthétique. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous livre ici une sélection d’ilôts particulièrement réussis.

1. Un monolithe unitaire

« Tout le monde n’apprécie pas ce mode de vie, sans séparations entre fonctions. Mais, moi, je voulais faire une cuisine centrale car c’est facile le matin quand on est pressé ou le soir, pour prendre l’apéro en préparant un plat, nous a confié Michel Penneman, l’auteur de ce projet situé à Bruxelles. Je désirais également que cette cuisine soit compacte et la plus pratique possible, sans meubles hauts ou vitrines aux armoires… »

Le résultat : un bloc gris foncé unitaire, griffé Bulthaup, où tout est rassemblé en un : tiroirs de rangement, évier, taques de cuisson et même hotte. La cuisine est ici intégrée complètement à l’espace de vie et en contact direct avec la table de salle à manger. Petite anecdote : la table pour quatorze couverts est faite avec une ancienne piste de bowling !

L’ilôt noir monolithique s’avère aussi très convivial pour une table d’apéro improvisée. Photo: Jan Verlinde

2. Des rangements intégrés

Grâce à son expérience dans l’aménagement horeca, Roxanne Ribesse a rendu son intérieur très chaleureux, notamment en utilisant le noyer pour une série de meubles sur mesure dont la cuisine. Ce matériau est le ciment visuel de l’aménagement.

L’ilôt ayant une double épaisseur, il peut accueillir côté pile une étagère très utile pour la salle à manger et côté face, des rangements de cuisine. Le plan de travail noir rend, lui, l’unité à l’ensemble et apporte une touche plus contemporaine.

La plinthe de l’ilôt étant en retrait, le volume semble flotter au-dessus du sol. Au-delà de l’aspect esthétique certain, ce retrait permet d’éviter de se cogner les pieds lorsque l’on travaille sur l’établi et facilite l’entretrien du plancher.

L’ilôt est en noyer, ce qui apporte un côté très chaleureux. © Photo Jan Verlinde

3. Une forme non parallélépipédique

La rénovation de cette maison ouvrière, signée Vens Vanbelle, fait penser dans son langage formelle à une galerie de mine. Et même si ce n’était pas vraiment voulu, au centre de celle-ci, on retrouve… un diamant !

L’ilôt de cuisine en inox présente en effet une forme complètement atypique à cinq facettes, résultat d’une réflexion sur l’utilisation de l’espace. Les concepteurs ont fait en sorte, en biseautant leur parallélépipède, que cet ouvrage prenne le moins de place possible mais aussi qu’on puisse facilement tourner autour.

Dans ce volume unitaire, les portes d’armoires se font très discrètes, grâce à de simples petits plots servant de poignées presque invisibles. La surface brossée, quant à elle, rend les teintes de l’ensemble changeantes, en fonction de la luminosité. Ce qui apporte un côté assez dynamique à la pièce.

Le bloc de cuisine en Inox brossé a la forme d’un diamant. Photo : Mr Frank

4. Un rôle d’organisateur de tout l’espace

Dans le loft bruxellois de la productrice de défilés Anne Sophie Prevot, l’ilôt composé de feuilles de marbres particulièrement fines contraste avec le côté brut de l’ancienne strucure en béton apparente. Malgré le matériau choisi, le meuble semble très léger.

«Je voulais ouvrir au maximum et cloisonner le moins possible. D’où la cuisine centrale ouverte, qui permet d’être en contact avec les coins salon et salle à manger», précise la Bruxelloise d’adoption qui a confié son projet à l’architecte d’intérieur Marion Mailaender.

Sous la couche minérale, on retrouve d’un côté des rangements et de l’autre un espace pour s’attabler. Ingénieux : des prises de courant ont été placées en-dessous pour pouvoir y brancher des appareils sans avoir de fils qui traversent l’espace.

L’îlot central de la cuisine fait le lien entre le salon et la salle à manger. Photo : Jan Verlinde

5. Une salle à manger en prolongation

Quand il n’est pas dans son bureau, le dessinateur belge Kamagurka aime s’attabler en cuisine pour créer. Il faut dire que l’endroit s’y prête, avec sagrande table blanche, en prolongation directe du plan de travail. Le jeu de volumes est intéressant puisque le bloc de l’évier vient véritablement s’enchâsser dans l’espace à manger. Il est dès lors est possible de prendre son repas soit en vis à vis, soit face à la personne qui préparer les plats, façon bar.

Contrairement à ses oeuvres, l’espace dans lequel vit l’artiste est essentiellement blanc, et l’ilôt de cuisine ne déroge pas à la règle.

« Le blanc comporte tant de couleurs, dit-il. Il y a quelque temps, j’ai séjourné dans un appartement à la mer. Il ne comportait que des murs blancs. J’ai suivi, fasciné, la manière dont ce blanc changeait au fil des heures, et se teintait d’orangé, de jaune et de rose. Si vous peignez votre mur en bleu, par exemple, vous passez à côté de toutes ces magnifiques nuances. »

Ilôt de cuisine et table de salle à manger forment une continuité. Photo: Tim Van de Velde

6. Un contraste de matériaux

Le parti de Lens°ass pour la rénovation de cette fermette : garder les éléments rustiques, tout en y apportant une touche contemporaine. « Cette maison, on peut la traverser, pour ainsi dire, avec ses bottes et sa brouette sans laisser de traces », s’amusent les concepteurs.

Ce qui, pour la cuisine, donne un joli décalage entre les poutres brutes, le poêle ancien et un sol en briques patinées d’un côté, et le plan de travail de l’ilôt en béton lissé, à la tranche apparente, de l’autre.

Une réservation a été faite, lors du moulage de cette pièce horizontale monolithique pour y intégrer un évier sous-encastré. Une zone pour manger a été prévue et des armoires avec un placage bois de récup’ occupe l’autre moitié.

Un joli contraste entre bois et béton. Photo : Jan Verlinde

7. Un ilôt sculptural

Pour aménager cette ancienne usine de torréfaction du café en habitation, l’architecte Katrien Van Goethem a misé sur la pureté, dans le choix des teintes et matériaux. Mais dans cet essemble d’une grande sérénité, l’ilôt de cuisine en acier inoxydable, dessiné par elle-même, joue le rôle d’eyecatcher.

Posé sur deux cylindres pour dégager complètement le sol en-dessous, et ne pas couper l’espace, ce meuble XXL a une douce forme ovale qui permet une circulation fluide tout autour. L’évier et les taques étant aussi métalliques, l’objet affiche une grande unité et fait penser à une sculpture. C’est l’une des pièces-maîtresses de ce séjour.